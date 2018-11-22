Морской музей "Оцеанеум" в Штральзунде

Футуристические формы его белоснежных фасадов похожи на упругие паруса. Заметное издалека здание "Оцеанеума", словно гигантский фрегат, пришвартовалось у старых портовых складов в Штральзунде.

Во времена ГДР эта территория была запретной военной зоной, а после воссоединения Германии постепенно стала зоной туристической - с отелями, ресторанами, бывшими рыболовецкими катерами, переделанными под магазинчики, с которых продают копченую рыбу. Полюбоваться этой рыбой, так сказать, в естественных условиях можно в соседнем музее.

Как подчеркивает его сотрудница Сандра Ян (Sandra Jahn), Ozeaneum - не просто собрание аквариумов, а аквариумы и научный музей под одной крышей. Он специализируется на холодных акваториях: Балтике, Северном море, Атлантике. Здесь можно увидеть рыб, которые живут буквально за порогом музея, а не где-то в далеких теплых океанах.

Яркий мир холодных морей

Оранжевый, лиловый, фиолетовый, голубой... Поразительно, насколько ярким может быть этот мир. Около некоторых аквариумов возникает ощущение, что перед глазами - тропические рифы, хотя они показывают подводную жизнь Северного моря.

Морской музей Ozeaneum не случайно открыли именно в Штральзунде. Он является филиалом более старого Германского морского музея (Meeresmuseum), основанного в этом городе более 60 лет назад. Он разместился и до сих пор работает в бывшем монастыре Святой Екатерины. Экспозицию давно хотели расширить, рождались интересные идеи, но реализовать их не было возможности из-за недостатка выставочных площадей.

Судаки в одном из музейных аквариумов

Музей Meeresmuseum был хорошо известен еще во времена ГДР и обладал высокой международной репутацией. Это сыграло свою роль в решении 2005 года выделить около 60 миллионов евро на строительство его филиала, который сегодня стал более посещаемым. Так в портовом квартале появилось четыре корпуса-паруса. В них расположено, в общей сложности, 39 аквариумов.

Как рассказывает Дорин Энгель (Dorin Engel) из службы информации, часто посетители спрашивают, где в музее находятся аквариумы с китами. "Некоторые всерьез расстраиваются, узнав, что живых китов у нас нет. Но ведь им лучше в открытом море, говорю я. Народ соглашается", - отмечает она.

Гиганты морей и другие их обитатели

Киты, правда, в музее есть. Вернее, модели китов в натуральную величину. Они парят в воздухе над потолком в темном зале высотой почти 20 метров. Внизу расставлены кресла, на которые можно прилечь, чтобы рассмотреть этих морских гигантов и увидеть презентацию - со световыми эффектами, фотографиями, звуками... Эта часть экспозиции подготовлена совместно с экологической организацией "Гринпис".

Киты, даже в виде моделей, впечатляют, но в музее можно узнать массу интересного и о менее заметных обитателях подводного мира. Например, в одной из витрин выставлено чучело глубоководной рыбы-удильщика. Она почти целиком состоит из огромного рта. А перед ним на плавнике, напоминающем удочку, подвешен фонарик, который и привлекает добычу. У этих рыб самки намного больше самцов. Когда они находят друг друга в море, самец впивается в тело самки и через некоторое время их организмы срастаются, возникает общая система кровообращения. Самец становится паразитом. "Так и живут", - говорит Сандра Ян.

К самому большому аквариуму посетители "Оцеанеума" попадают в конце экскурсии. Он вмешает более двух с половиной миллионов литров воды, а общая площадь панорамного стекла составляет 80 квадратных метров. Перед глазами восторженных зрителей медленно проплывают жители Атлантики, среди которых выделяются импозантные скаты. Иногда они спускаются вниз к скелету огромного кашалота, похожего на остов затонувшего парусника.