Морской бой России и Украины в Керченском проливе

Военные корабли РФ протаранили украинский буксир и перехватили еще два катера, проходившие через Керченский пролив. Кадры тарана судна напомнили Сергею Елкину игру в морской бой.
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