Морские лисицы возвращаются к немецким берегам (фото)

Последний раз морскую лисицу в немецких прибрежных водах Северного моря видели сорок лет назад. Впрочем, эта информация как раз устарела.
Бальтрум • Одна ласточка, конечно, весны не делает, но одна морская лисица (нем. Nagelrochen) все же дает надежду! Эту фотографию нынешним летом сделали туристы во время экскурсии по дну Ваттового моря - прибрежному североморскому мелководью перед островом Бальтрум. Здешние уникальные природные ландшафты имеют статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По данным немецких экологов, последний раз морских лисиц (они же - колючие или шиповатые скаты) на территории Ваттового моря видели в 1980 году.
Популяция исчезла из-за слишком интенсивного рыболовства, хотя долгое время они были самым распространенным видом морских скатов в этих местах, наряду с гладкими скатами (нем. Glattrochen). Как отмечает агентство dpa, только в Восточной Фризии в 1910 году вылавливали 18 тысяч колючих и гладких скатов за сезон.
Теперь появилась надежда, что морские лисицы постепенно могут вернуться к берегам Германии. Сложность заключается в том, что половой зрелости они достигают лишь в восемь лет. Чтобы вид здесь восстановился, нужно принять и достаточно долго соблюдать охранные меры, к чему и призывают экологи.
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