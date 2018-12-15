 Мороз и солнце - день альпийский (фото) | Кадр дня | DW | 15.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

Мороз и солнце - день альпийский (фото)

Эта фотография была сделана в баварском регионе Восточный Альгой.

Штёттен-ам-Ауэрберг

Штёттен-ам-Ауэрберг

15.12.2018, Штёттен-ам-Ауэрберг • В Баварских Альпах скоро начнется очередной лыжный сезон. В перерывах между катанием можно также осмотреть здешние достопримечательности - например, церковь Святого Георгия, расположенную на горе Ауэрберг в регионе Восточный Альгой.

Декабрьские кадры из Германии

  • Кельн в июле 2018 года

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Слово года в Германии

    14.12.2018, Висбаден • Общество немецкого языка в Висбадене выбрало Слово 2018 года в Германии: Heißzeit. Пререводится как "пекло" или, если дословно, по аналогии с ледниковым периодом, - "жаркий период". Прошедшее аномальное и эпохально жаркое лето вошло в историю наблюдений за погодой, продемонстрировав перспективы, ожидающие человечество в результате изменения земного климата.

  • Приспособление для срезания верхушки яйца

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Гильотина для куриных яиц

    13.12.2018, Бонн • Вы ничего не пропустили в жизни, если до сих пор обходились без таких штучек для срезания скорлупы - своего рода яичных гильотин. Однако это их немецкое название рекомендуем запомнить, чтобы при случае блеснуть филологическим шедевром - Eierschalensollbruchstellenverursacher. Не будем лишать вас радости самостоятельно его перевести. Есть также короткий вариант - Eierköpfer.

  • Бад-Фильбель

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Сколько стоят елки

    13.12.2018, Бад-Фильбель • Ежегодно в Германии продается более 29 миллионов рождественских елок. В нынешнем сезоне цена за метр самого популярного вида - кавказской пихты (нем. Nordmanntanne) составит от 18 до 24 евро. На фотографии - елочный базар в гессенском Бад-Фильбеле.

  • Борщ

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Borschtsch - рекордсмен

    12.12.2018, Берлин • Borschtsch - так название борща пишется по-немецки. Согласно данным словарного издательства Duden, среди простых слов в немецком языке оно занимает первое место по количеству идущих подряд согласных - восемь букв, то есть держит филологический рекорд в своей категории. Вот такие пироги! Вернее - Piroggen.

  • Куксхафен

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой подарок к Рождеству

    12.12.2018, Куксхафен • Два золотых слитка по 250 грамм каждый - такой рождественский подарок от анонимного благотворителя получил по почте приют для животных в нижнесаксонском городе Куксхафене. Стоимость этих слитков составляет сейчас около 17 тысяч евро.

  • Бамберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Ночной Бамберг

    11.12.2018, Бамберг • Эта фотография была сделана в баварском городе Бамберге в начале этой недели. Старая ратуша, построенная на искусственном острове посреди реки Регниц, внесена в список Всемирного культурного наследия вместе с другими архитектурно-историческими памятниками этого небольшого города - одной из популярных туристических целей в Германии.

  • Rentier on tour, Вульфтен (Нижняя Саксония)

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Северные олени из Гарца

    10.12.2018, Вульфтен • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время сейчас - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские байкеры

    10.12.2018, Гамбург • В ганзейском городе Гамбурге состоялся предпраздничный заезд на мотоциклах - Santa Claus Tour. В этом году в нем приняло участие около полусотни Рождественских-Дедов-Морозов-Санта-Клаусов. Цель акции - сбор пожертвований для детской больницы в гамбургском районе Альтона.

  • Бернкастель-Кус

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Фахверковое Рождество

    09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.

  • Фридберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Элвис Пресли на светофоре

    08.12.2018, Фридберг • Такие пешеходные светофоры можно теперь увидеть в немецком городе Фридберге около Франкфурта-на-Майне. В 1958-1960 годах "король рок-н-ролла" проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.

  • Берлин-Фридрихсфельде

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Белый мишка

    07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.

  • Экспонат выставки в Штутгарте
    Еще по теме

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Жизнь в янтарном лесу

    06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.

  • Бургберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Время прогонять злых духов

    06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.

  • Кельн
    Еще по теме

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Cамые красивые рождественские рынки

    05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.

  • Урсула Ванецки

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Двойник Ангелы Меркель

    05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.

  • Ринтельн

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мировой рекорд

    04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.

  • Малек речного угря

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Бэби-угрей выпустили в Рейн

    04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.

  • Любек

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские рынки отказываются от пластика

    03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".

  • Замок Мариенбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Замок за один евро

    03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

  • Регенсбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождество в княжеском замке

    02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой гость

    01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.


Смотрите также:
Немецкие лыжные курорты

  • Цугшпитце

    Горнолыжные курорты Германии

    Снежный сезон

    Любители зимних видов спорта из других стран мира часто говорят, что немцам можно только позавидовать. Им не надо далеко ездить, чтобы покататься на лыжах, достаточно своих горных курортов.

  • Тюрингский лес

    Горнолыжные курорты Германии

    Немецкие лыжники

    Общее число лыжников в Германии оценивается примерно в 16 миллионов человек. Более 55 миллионов вообще никогда не катаются или забыли, когда делали это в последний раз. В зимний сезон несколько раз в месяц или даже несколько раз в неделю на лыжах катается около 700 тысяч немцев. Для этого можно отправиться, например…

  • Тюрингский лес

    Горнолыжные курорты Германии

    Тюрингский лес

    Thüringer Wald - один из лучших районов для зимнего спорта в Восточной Германии. Популярностью пользуется, например, трасса для спуска Skiarena Silbersattel в городе Штайнах (Steinach), но и для тех, кто предпочитает ходьбу на лыжах, в Тюрингском лесу проложено много самых разных маршрутов.

  • Фихтельберг

    Горнолыжные курорты Германии

    Рудные горы

    1200-метровая гора Фихтельберг, около которой расположен зимний курорт Обервизенталь (Oberwiesenthal), является самой высокой горой Саксонии. Немецкий Обервизенталь является важнейшим горнолыжным центром Рудных гор вместе с соседним чешским курортом Клиновец. Здесь есть не только склоны для спуска на лыжах и трамплины, но и трасса для санного спорта.

  • Зауэрланд

    Горнолыжные курорты Германии

    Зауэрланд

    Sauerland - горный регион на западе Германии. Является самой крупной по площади областью для занятий зимними видами спорта севернее Альп. Расположен в двух часах езды от Рейнской и Рурской областей, а также Франкфурта-на-Майне. Всего здесь насчитывается 57 лыжных курортов, на которых работает 148 подъемников. Особой популярностью пользуются курсы для сноубордистов.

  • Фельдберг

    Горнолыжные курорты Германии

    Шварцвальд

    Schwarzwald - горный массив в земле Баден-Вюртемберг. Самая высокая точка региона - гора Фельдберг (1493 метра). Работает 31 подъемник. Общая протяженность трасс всех степеней сложности для спуска составляет 55 километров. Продолжительность сезона - более 110 дней в году, благодаря расположению на уровне выше 950 метров и наличию снежных пушек.

  • Большой Явор

    Горнолыжные курорты Германии

    Баварский лес

    В регионе Bayerischer Wald сезон продолжается, как правило, с начала декабря до второй половины марта. Самая высокая точка Баварского леса - гора Большой Явор (Großer Arber, 1456 метров). В последние годы в Баварском лесу оборудовали несколько новых трасс для горнолыжного спорта.

  • Фихтель

    Горнолыжные курорты Германии

    Фихтель

    Fichtelgebirge - горы средней высоты на северо-востоке Баварии. Общая протяженность всех маршрутов для ходьбы на лыжах составляет 100 километров. Еще 30 километров - для прогулок по зимнему лесу пешком. Конечно же, есть здесь и спуски, и трассы для сноуборда, и ледовые катки.

  • Таунус

    Горнолыжные курорты Германии

    Таунус

    До региона Taunus рукой подать от Франкфурта-на-Майне, чем пользуются многие его жители. Высшая точка Таунуса - цепь гор Большой Фельдберг. Ее высота достигает 880 метров. Лыжный сезон здесь короткий. Регион пользуется популярностью среди поклонников ходьбы на лыжах, которых сюда привлекают хорошая сеть прогулочных дорожек и живописные ландшафты.

  • Брокен

    Горнолыжные курорты Германии

    Гарц

    Среди гор средней высоты (Mittelgebirge) в Германии регион Harz по своей значимости для зимнего спорта играет более скромную роль, чем многие другие регионы, но здесь имеются хорошие условия для гонок на лыжах и прыжков с трамплина. Есть и трассы для спуска разных уровней сложности. Самая высокая гора - Брокен (1141 метр).

  • Айфель

    Горнолыжные курорты Германии

    Айфель

    Регион Eifel расположен на западе Германии, между Ахеном и Триром. Здесь находится лыжный район Weißer Stein и одноименная "Белая гора" высотой 693 метра. Общая протяженность лыжных спусков, оборудованных подъемниками, составляет 27 километров. Лыжи брать с собой не обязательно. Можно кататься на cанках.

  • Бавария

    Горнолыжные курорты Германии

    Баварcкие Альпы

    Самые популярные горнолыжные курорты Германии расположены в альпийских регионах Баварии: Allgäu, Berchtesgadener Land, Oberbayern. В общей сложности - 80 зимних курортов, на которых насчитывается 108 канатных дорог, две зубчатые железные дороги, более 780 горнолыжных подъемников, 6000 маршрутов для ходьбы на лыжах.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Цугшпитце, или Где в Германии выше только звезды

"Top of Germany" - такой слоган украшает кабину новой канатной дороги на самую высокую гору Германии Цугшпитце. Строители установили сразу несколько мировых рекордов.  

Декабрь в Альпах - время прогонять злых духов

Такие шествия сейчас можно увидеть в альпийских регионах Германии и соседних стран.  

От немецких "Венеций" - до баварского "Версаля"

Немцы любят отдыхать в своей стране. В Германии достаточно мест, не менее красивых и романтических, чем популярные заграничные достопримечательности.  

Туристические маршруты по Германии: Романтическая дорога

Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.  

Туристические маршруты по Германии: Дорога замков

Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".  

10 причин любить Баварию

Бавария - самый популярный туристический регион Германии. Ежегодно его посещают около 7,5 миллиона гостей из-за рубежа. В чем секреты такой привлекательности?  

Рейтинг баварских достопримечательностей

Самая популярная из достопримечательностей Баварии - замок Нойшванштайн, возведенный в XIX веке для "сказочного короля" Людвига II.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

Кадр за кадром - Декабрь 2018  

Горнолыжные курорты Германии  

Аудио- и видеофайлы по теме

Гармиш-Партенкирхен  

Винкель  

Хохграт  

Также по теме

BdT Klausentreiben im Allgäu

Декабрь в Альпах - время прогонять злых духов (фото) 06.12.2018

Такие шествия сейчас можно увидеть в альпийских регионах Германии и соседних стран.

BdT Sonnenaufgang über den Alpen

Золотисто-красный восход над Альпами 02.11.2017

Эта фотография была сделана ранним утром в окрестностях баварского Биссенхофена в регионе Восточный Альгой.

BdT 25.01.2018 Sonnenaufgang in Bayern

Красный рассвет в Баварских Альпах 28.01.2018

Зимнее январское утро около курорта Бад-Тёльц в Баварии. Перед нами - самая высокая гора Германии - Цугшпитце.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера