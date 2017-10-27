 Мона Лиза и другие шедевры Леонардо да Винчи (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.06.2019

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Культура и стиль жизни

Мона Лиза и другие шедевры Леонардо да Винчи (фотогалерея)

540 лет назад, 15 июня 1479 года, родилась, наверное, самая знаменитая женщина на свете - Лиза дель Джокондо, Мона Лиза великого Леонардо да Винчи.

  • Мона Лиза

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Мона Лиза

    "Портрет госпожи Лизы дель Джокондо" - "Ritratto di Monna Lisa del Giocondo", - так полностью называется эта картина великого Леонардо, одно из самых знаменитых произведений в истории живописи. Считается, что это портрет жены флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо. Написана картина между 1503 и 1505 годами. Хранится в парижском Лувре.

  • Улыбка Джоконды

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Улыбка Джоконды

    "Леонардо да Винчи сделал главное: он придумал загадочную улыбку Джоконды", - писал известный французский писатель-романтик Теофиль Готье. Это одно из множества восхищенных описаний легкой, завораживающей, лукавой, обольстительной, мимолетной улыбки Моны Лизы.

  • Дама с горностаем

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Дама с горностаем

    Известны с большой степенью достоверности всего четыре "светских" женских портрета кисти Леонардо да Винчи. Один из них - "Дама с горностаем". Картина написана в последнем десятилетии XV века. Лицо повернуто к левому плечу, как будто девушка прислушивается к чему-то. Картина находится в Национальном музее в Кракове, а привез ее сюда в 1798 из Италии князь Адам Чарторыйский.

  • Красавица в три четверти

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Портрет в три четверти

    Портрет в три четверти оборота был изобретением Леонардо. Очевидно, на нем изображена Чечилия Галлерани - любовница Лодовико Сфорца, герцога Миланского. Тот был членом Ордена Горностая, и, возможно, поэтому художник изобразил зверька на картине. Есть и другая гипотеза. Горностай на древнегреческом языке - "гале", что этимологически связано с фамилией Галлерани. А, может быть, верно и то, и другое?

  • Иоанн Креститель

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Иоанн Креститель

    Это - фрагмент одного из самых знаменитых полотен Леонардо. Иоанн Креститель изображен отчасти весьма традиционно. На это указывают, в частности, тонкий тростниковый крест, длинные волосы, правая рука, направленная вверх... Но изнеженное лицо, мягкая, лукавая, почти женственная улыбка сбивают с толку. Между прочим, моделью служил тот же юноша, с которого мастер писал своего "Вакха".

  • Мадонна Литта

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Мадонна Литта

    По поводу этой картины не прекращаются споры, но все же большинство экспертов считает, что она действительно принадлежит кисти Леонардо да Винчи. Возможно, один из его учеников написал фигуру ребенка. Картину называют по имени ее многолетних владельцев - миланских герцогов Литта, которые продали ее в 1865 году Эрмитажу. Здесь и хранится это полотно, написанное в 1490-1491 годах.

  • Тайная вечеря

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Тайная вечеря

    Монументальная фреска, изображающая последнюю трапезу Христа с апостолами, украшает трапезную доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. К сожалению, уже в XVI веке роспись начала портиться от влаги, и фреску много раз реставрировали. Последняя реставрация, которую предваряло тщательное изучение оригинала, длилась 21 год. С 1999 года трапезная снова открыта для туристов.

  • Один из вас предаст Меня

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    "Один из вас предаст Меня"

    Предполагают, что именно эту фразу произносит Иисус, и Леонардо показывает реакцию его учеников. Рядом с Иисусом, по правую его руку, - Иоанн, слева от него - Иаков, Фома и Филипп. Художник воплотил драму человеческих чувств. Юный Иоанн как громом поражен словами Учителя, Иаков в недоумении разводит руками, а Филипп вскакивает со своего места в порыве самопожертвования.

  • Витрувианский человек

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Витрувианский человек

    Этот рисунок, конечно, нельзя сравнивать ни с фресками, ни с живописными шедеврами Леонардо. Но выполненная Леонардо да Винчи в 1490-1492 годах иллюстрация к книге архитектора Древнего Рима Витрувия, пожалуй, не менее знаменита. Эти пропорции человеческого тела считаются классическими.

  • Итальянская монета

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Итальянская монета

    С 2002 года на монете достоинством в 1 евро, выпущенной Монетным двором Италии, изображен "Витрувианский человек" Леонардо да Винчи.

  • Универсальный гений

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Универсальный гений

    Великий итальянский живописец, скульптор, архитектор, изобретатель, музыкант, универсальный гений справедливо считается одним из крупнейших представителей Высокого Возрождения. Этот портрет в три четверти хранится в Королевской библиотеке в Турине. К сожалению, в последние годы он не экспонируется, поскольку бумага, на которой он выполнен, в буквальном смысле рассыпается.

    Автор: Ефим Шуман


  • Мона Лиза

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Мона Лиза

    "Портрет госпожи Лизы дель Джокондо" - "Ritratto di Monna Lisa del Giocondo", - так полностью называется эта картина великого Леонардо, одно из самых знаменитых произведений в истории живописи. Считается, что это портрет жены флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо. Написана картина между 1503 и 1505 годами. Хранится в парижском Лувре.

  • Улыбка Джоконды

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Улыбка Джоконды

    "Леонардо да Винчи сделал главное: он придумал загадочную улыбку Джоконды", - писал известный французский писатель-романтик Теофиль Готье. Это одно из множества восхищенных описаний легкой, завораживающей, лукавой, обольстительной, мимолетной улыбки Моны Лизы.

  • Дама с горностаем

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Дама с горностаем

    Известны с большой степенью достоверности всего четыре "светских" женских портрета кисти Леонардо да Винчи. Один из них - "Дама с горностаем". Картина написана в последнем десятилетии XV века. Лицо повернуто к левому плечу, как будто девушка прислушивается к чему-то. Картина находится в Национальном музее в Кракове, а привез ее сюда в 1798 из Италии князь Адам Чарторыйский.

  • Красавица в три четверти

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Портрет в три четверти

    Портрет в три четверти оборота был изобретением Леонардо. Очевидно, на нем изображена Чечилия Галлерани - любовница Лодовико Сфорца, герцога Миланского. Тот был членом Ордена Горностая, и, возможно, поэтому художник изобразил зверька на картине. Есть и другая гипотеза. Горностай на древнегреческом языке - "гале", что этимологически связано с фамилией Галлерани. А, может быть, верно и то, и другое?

  • Иоанн Креститель

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Иоанн Креститель

    Это - фрагмент одного из самых знаменитых полотен Леонардо. Иоанн Креститель изображен отчасти весьма традиционно. На это указывают, в частности, тонкий тростниковый крест, длинные волосы, правая рука, направленная вверх... Но изнеженное лицо, мягкая, лукавая, почти женственная улыбка сбивают с толку. Между прочим, моделью служил тот же юноша, с которого мастер писал своего "Вакха".

  • Мадонна Литта

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Мадонна Литта

    По поводу этой картины не прекращаются споры, но все же большинство экспертов считает, что она действительно принадлежит кисти Леонардо да Винчи. Возможно, один из его учеников написал фигуру ребенка. Картину называют по имени ее многолетних владельцев - миланских герцогов Литта, которые продали ее в 1865 году Эрмитажу. Здесь и хранится это полотно, написанное в 1490-1491 годах.

  • Тайная вечеря

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Тайная вечеря

    Монументальная фреска, изображающая последнюю трапезу Христа с апостолами, украшает трапезную доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. К сожалению, уже в XVI веке роспись начала портиться от влаги, и фреску много раз реставрировали. Последняя реставрация, которую предваряло тщательное изучение оригинала, длилась 21 год. С 1999 года трапезная снова открыта для туристов.

  • Один из вас предаст Меня

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    "Один из вас предаст Меня"

    Предполагают, что именно эту фразу произносит Иисус, и Леонардо показывает реакцию его учеников. Рядом с Иисусом, по правую его руку, - Иоанн, слева от него - Иаков, Фома и Филипп. Художник воплотил драму человеческих чувств. Юный Иоанн как громом поражен словами Учителя, Иаков в недоумении разводит руками, а Филипп вскакивает со своего места в порыве самопожертвования.

  • Витрувианский человек

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Витрувианский человек

    Этот рисунок, конечно, нельзя сравнивать ни с фресками, ни с живописными шедеврами Леонардо. Но выполненная Леонардо да Винчи в 1490-1492 годах иллюстрация к книге архитектора Древнего Рима Витрувия, пожалуй, не менее знаменита. Эти пропорции человеческого тела считаются классическими.

  • Итальянская монета

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Итальянская монета

    С 2002 года на монете достоинством в 1 евро, выпущенной Монетным двором Италии, изображен "Витрувианский человек" Леонардо да Винчи.

  • Универсальный гений

    Вечные шедевры Леонардо да Винчи

    Универсальный гений

    Великий итальянский живописец, скульптор, архитектор, изобретатель, музыкант, универсальный гений справедливо считается одним из крупнейших представителей Высокого Возрождения. Этот портрет в три четверти хранится в Королевской библиотеке в Турине. К сожалению, в последние годы он не экспонируется, поскольку бумага, на которой он выполнен, в буквальном смысле рассыпается.

    Автор: Ефим Шуман


Смотрите также:
Шедевры раннего Тинторетто

  • Грехопадение Адама и Евы (ок. 1550-1551)

    Шедевры раннего Тинторетто

    "Грехопадение Адама и Евы" (ок. 1550-1551)

    Обольстительная светлая женская фигура на фоне мрачного пейзажа, что подчеркивает зловещую природу ее красоты. Ева протягивает нерешительно отстраняющемуся Адаму запретный плод. Роковые последствия - на заднем плане: ангел, озаренный золотистым цветом, изгоняет грешников из Эдема. Эта картина - одно из лучших полотен с изображением обнаженных тел, созданных представителями венецианской школы.

  • Поклонение волхвов (1537/38)

    Шедевры раннего Тинторетто

    "Поклонение волхвов" (1537/38)

    Это самая ранняя из сохранившихся работ Тинторетто. Она входит в собрание национального музея Прадо в Мадриде и очень редко выставляется в других экспозициях. Когда Тинторетто написал эту картину, ему было всего 18 лет. Образцом для нее послужил офорт Альбрехта Дюрера. А фигура на переднем плане выписана в манере Тициана. Но в целом полотно отражает самобытный стиль Тинторетто.

  • Ужин в Эммаусе (ок. 1543)

    Шедевры раннего Тинторетто

    "Ужин в Эммаусе" (ок. 1543)

    "Ужин в Эммаусе" - популярный библейский сюжет в изобразительном искусстве. После распятия Христа двое из его апостолов пригласили первого встречного разделить с ними ужин. Но когда тот во время трапезы благословил всех и преломил хлеб, они поняли, что это воскресший Иисус. Изображение очень динамичное. Художник также постарался вовлечь зрителя в картину и создать для него эффект присутствия.

  • Христос среди книжников (ок. 1542)

    Шедевры раннего Тинторетто

    "Христос среди книжников" (ок. 1542)

    Двенадцатилетний Христос обсуждает с книжниками сцену из Нового Завета. Изображая это, юный Тинторетто вовсю шалит, наполняя созданную им симметричную композицию движением. Персонажи картины так бурно спорят, что созерцатель почти слышит их. Динамика, пластичность, глубина, - манера Тинторетто отличалась новшеством.

  • Лабиринт любви

    Шедевры раннего Тинторетто

    "Лабиринт любви"

    То, что эта картина принадлежит кисти Тинторетто, выяснилось недавно. Точная дата ее создания неизвестна. Но манера изображения архитектурных строений и деревьев дает основания полагать, что это плод раннего творчества Тинторетто. Согласно предположениям экспертов, фигуры людей появились на полотне десять лет спустя после его создания, причем выписаны они не самим мастером, а его учеником.

  • Покаяние Саула

    Шедевры раннего Тинторетто

    "Покаяние Саула"

    Кажется, что это масштабное драматичное полотно звучит. Такой эффект производят изображенные на нем потоки воды, сильный ветер, наполненные ужасом лица всадников, тщетно пытающихся усмирить своих лошадей. Вокруг все гремит, почти слышны крики и стоны людей, ржание лошадей. Создавая "звучащие" картины, Тинторетто привнес нечто совершенно новое в изобразительное искусство позднего Ренессанса.

  • Христос и блудница (1555)

    Шедевры раннего Тинторетто

    "Христос и блудница" (1555)

    "Кто из вас без греха, первый брось в нее камень", - так ответил Христос возбужденной гневом толпе на вопрос о том, как поступить с женщиной, изобличенной в прелюбодеянии. Изображенное на этой картине - словно сцена театра под открытым небом в окружении природного ландшафта и изысканных архитектурных сооружений. Полотно выполнено в теплых тонах, создающих атмосферу некой торжественности.

  • Иосиф и жена Потифара (1555)

    Шедевры раннего Тинторетто

    Иосиф и жена Потифара (1555)

    Тинторетто любил изображать женщин, наделенных привлекательной внешностью и сильным характером. На этой картине представлена сцена соблазнения прекрасного Иосифа. Коварная жена царедворца фараона Потифара, которому Иосифа продали в рабство, попыталась совратить юношу, но он не поддался соблазну. Тогда она обвинила его в попытке надругаться над ней, после чего Иосиф был брошен в тюрьму.

  • Состязание муз с пиеридами

    Шедевры раннего Тинторетто

    "Состязание муз с пиеридами"

    Эта маленькая картина маслом, размеры которой составляли всего 46х91 см, выполнена на фрагменте крышки клавишного музыкального инструмента. Венеция - один из старейших центров музыкальной культуры Европы. В XVI веке город славился своими мастерами по изготовлению струнных инструментов, лютней, органов, клавесинов. Сам Тинторетто играл на лютне.

  • Портрет седобородого мужчины (ок. 1545)

    Шедевры раннего Тинторетто

    "Портрет седобородого мужчины" (ок. 1545)

    "Tintoretto - A Star was Born" - так называется выставка в Музее Вальрафа-Рихарца в Кельне. Экспонаты для нее предоставили музеи со всего мира. Немецкие арт-критики называют ее одним из главных событий года. На этом фото - "Портрет седобородого мужчины". Экспозиция открыта до 28 января 2018 года.

    Автор: Габи Ройхер, Наталия Королева


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