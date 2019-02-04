Монастырь, избавляющий от болей в пояснице (фото)

Монастырь Святого Михаила в Бамберге входит в число объектов Всемирного наследия.
05.02.2019, Бамберг •Монастырь Святого Михаила входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фресках его церкви с энциклопедической точностью изображены почти 600 растений. В храме обители похоронен епископ XII века Святой Оттон. Под его саркофагом есть невысокий ход, через который можно пройти лишь согнувшись. Согласно легенде, это помогает избавиться от болей в пояснице.
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Монастырь Святого Михаила в Бамберге
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