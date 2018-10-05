Монастыри в Германии - от Дуная до Бранденбурга (фотогалерея)

В Средние века в немецких землях насчитывалось около трех тысяч монастырей. В этой подборке - самые известные и примечательные.
В монастыре Мариенталь в Верхнем Лаузице нашли приют аисты, утка и кот. (19.11.2018)
Монахи-цистерцианцы издавна славились своим трудолюбием и предприимчивостью. (10.11.2018)
Комитет Всемирного культурного наследия на заседании в Дохе 21 июня удовлетворил заявку Германии присвоить этот престижный статус бывшему Корвейскому монастырю под Хёкстером. (21.06.2014)
Аббатство Корвей под Хёкстером являлось одним из важнейших средневековых центров сохранения и распространения знаний, а теперь само стало объектом Всемирного наследия. (23.06.2014)
Часовня, трапезная, обходная галерея - из всех средневековых обителей, возведенных севернее Альп, этот монастырь сохранился самым лучшим образом. (14.01.2014)
В Германии набирает популярность вид отдыха, который дает то, чего не может дать даже самый роскошный отель у моря: весьма дефицитные ныне уединение и покой. (14.07.2015)
Пожить в Германии, подучить немецкий, определиться с выбором профессии или сделать передышку в работе приглашают старинные монастыри - бесплатно или за скромную плату. (16.09.2019)
Ничто женское им было не чуждо! Главное - не забывать о том, что радость должна быть умеренной. Неожиданную сторону монастырской жизни показывает выставка в Баварии. (06.07.2018)
В аббатстве Хильдегарды Бингенской на Среднем Рейне проживает более 50 монахинь. История обители насчитывает почти 900 лет, хотя нынешнее здание монастыря было построено в начале прошлого века. (07.04.2009)
Главная достопримечательность - фрески X века в одной из островных церквей. (03.12.2013)
Монастырь в баварском Бенедиктбойерне известен тем, что здесь находятся мощи Святой Анастасии и была обнаружена рукопись сборника стихов на латинском языке "Carmina Burana". (01.05.2017)
Колокольни бывшей монастырской церкви в баден-вюртембергском Санкт-Мергене отражаются в капле воды на стекле в один из пасмурных декабрьских дней этого года. (16.12.2017)
Памятник кирпичной готики Коринский монастырь расположен около бранденбургского города Эберсвальде. (09.04.2017)
Эта бенедиктинская обитель была основана на берегу реки Майн в 1070 году. До своего роспуска в 1803 году монастырь Банц был самым богатым в Верхней Франконии. (15.08.2017)
Этот бывший бенедиктинский монастырь находится в Нижней Баварии. Так он выглядел в один из туманных дней нынешней осени. (22.10.2017)