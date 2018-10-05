Монастыри в Германии - от Дуная до Бранденбурга (фотогалерея)

Немецкие монастыри

Вельтенбург

Подборку можно было еще долго продолжать, но пока остановимся - на этой фотографии. Так выглядит бенедиктинское аббатство Вельтенбург (Kloster Weltenburg) - старейший монастырь Баварии. Был основан в 617 году ирландскими или шотландскими монахами, прибывшими в эти места из Франции. Здешняя пивоварня, основанная в 1050 году, считается одной из старейших действующих пивоварен в мире.

Автор: Максим Нелюбин