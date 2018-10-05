 Монастыри в Германии - от Дуная до Бранденбурга (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 20.03.2020

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Фоторепортажи

Монастыри в Германии - от Дуная до Бранденбурга (фотогалерея)

В Средние века в немецких землях насчитывалось около трех тысяч монастырей. В этой подборке - самые известные и примечательные.

  • Аббатство Нересхайм

    Немецкие монастыри

    Монастыри в Германии

    В Германии сейчас насчитывается более 2000 католических и около 200 евангелических монастырей, то есть действующих обителей и филиалов разных христианских орденов и общин - бенедиктинцев, францисканцев, цистерцианцев, иоаннитов и так далее. Помимо действующих есть также много бывших монастырей, которые сейчас используются в качестве музеев, отелей и так далее.

  • Аббатство Эбербах (Kloster Eberbach)

    Немецкие монастыри

    Действующие и бывшие

    В нашей галерее мы собрали фотографии некоторых самых известных или чем-то особенно примечательных таких мест. Начнем в Эбербахе. В этом монастыре в 1986 году снимался фильм "Имя розы" по одноименному роману Умберто Эко, главную роль в котором исполнил Шон Коннери...

  • Шон Коннери в роли монаха-францисканца Вильгельма Баскервильского

    Немецкие монастыри

    Эбербах

    Монастырь Эбербах (Kloster Eberbach) - бывшее цистерцианское аббатство в Гессене. Был основан в 1136 году и распущен в ходе секуляризации при Наполеоне. Здесь хорошо сохранились памятники романской и раннеготической архитектуры. Сейчас принадлежит фонду, в задачи которого входит сохранение винодельческих традиций региона.

  • Андексское аббатство (Kloster Andechs)
    Еще по теме

    Немецкие монастыри

    Андекс

    Андексское аббатство (Kloster Andechs) - действующий монастырь, расположенный около Мюнхена. Аббатство было основано на берегу озера Аммерзе в середине XV века. В обители работает самая большая монастырская пивоварня Германии.

  • Фрагмент главного алтаря в монастырской церкви бывшего фббатства Блаубойрен (Kloster Blaubeuren)

    Немецкие монастыри

    Блаубойрен

    Аббатство Блаубойрен (Kloster Blaubeuren) - бывший бенедиктинский монастырь в Баден-Вюртемберге. Был основан около 1085 года. После Реформации стал протестантской семинарией. Сейчас здесь работает гимназия и расположено несколько музейных экспозиций. Монастырский храм и обходная галерея также открыты для посетителей.

  • Бенедиктбойерн

    Немецкие монастыри

    Бенедиктбойерн

    Монастырь Бенедиктбойерн (Kloster Benediktbeuern) - бывший бенедиктинский монастырь в Баварии. Управляется орденом салезианцев Дона Боско. Обитель была основана около 740 года и распущена в 1803 году. Затем здесь в разное время находились стекольный завод знаменитого оптика Йозефа Фраунгофера, конюшня, казарма и дом инвалидов. Сейчас работают образовательные центры, музей и молодежная турбаза.

  • Сбор урожая лаванды в монастыре Гельфта

    Немецкие монастыри

    Гельфта

    Монастырь Гельфта (Kloster Helfta, он же - Хельфта) - действующая женская обитель ордена цистерцианок, основанная в начале XIII века около Айслебена (Саксония-Анхальт). Включен в туристический маршрут Дорога романики. Этой общине, в частности, принадлежала Мехтильда Магдебургская - мистическая писательница, работы которой оказали влияние на Данте, упоминающего ее в Божественной комедии.

  • Аббатство Святой Хильдегарды
    Еще по теме

    Немецкие монастыри

    Рюдесхайм

    В аббатстве Хильдегарды Бингенской (Abtei St. Hildegard) на Среднем Рейне сейчас проживает более пятидесяти монахинь. История этой обители около города Рюдесхайма насчитывает почти 900 лет, хотя нынешнее здание монастыря не такое старое - было построено в начале прошлого века. Сейчас входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на Среднем Рейне.

  • Сцена из фильма 2009 года, рассказывающего о жизни этой католической святой

    Немецкие монастыри

    Святая Хильдегарда

    Задержимся в этом месте, чтобы упомянуть, кем была святая Хильдегарда Бингенская (Hildegard von Bingen, 1098-1179). Своими трудами в самых разных областях науки, теологии и поэзии эта монахиня оказала огромное влияние на христианство средневековой Европы. Трактаты о лечении травами и причинах человеческих недугов во многом не потеряли своей актуальности, издаются и изучаются до сих пор.

  • Монастырь Святого Михаила (Бамберг)
    Еще по теме

    Немецкие монастыри

    Бамберг

    Продолжая тему трав, заглянем в Бамберг. Здешний бывший монастырь Святого Михаила (Kloster Michaelsberg) был основан в 1015 году. Особой известностью пользуется так называемый церковный гербарий (Herbarium). На фресках внутри храма изображено около 600 разных видов цветов, ягод, трав, кустарников и других растений. Роспись этого "Райского сада" была закончена в 1617 году.

  • Аббатство Бойрон

    Немецкие монастыри

    Бойрон

    Аббатство Бойрон (Erzabtei Beuron) - действующий бенедиктинский монастырь, созданный на Верхнем Дунае в 1863 году. Раннее здесь существовал монастырь августинцев, основанный в 861 году и распущенный во времена наполеоновской секуляризации, как и некоторые другие обители в Германии, о которых мы уже упоминали. Здесь, в частности, находится самая большая в стране монастырская библиотека.

  • Лаахское аббатство

    Немецкие монастыри

    Мария Лаах

    Лаахское аббатство Святой Марии (Abtei Maria Laach) было основано бенедиктинцами на берегу вулканического озера в регионе Айфель (Рейнланд-Пфальц) более 920 лет назад. Относится к числу самых известных действующих монастырей в Германии. Ежегодно здесь бывает около 700 тысяч посетителей. Особым успехом, например, пользуется здешний магазин по продаже растений и саженцев.

  • Монастыркский храм Эттальского аббатства

    Немецкие монастыри

    Этталь

    Эттальское аббатство (Kloster Ettal) - действующий бенедиктинский монастырь в Баварии, расположенный недалеко от замка Линдерхоф. Отметим, что сами эти места, то есть альпийская община Этталь, связаны с творчеством и личной жизнью российского композитора Сергея Прокофьева. Здесь он работал над оперой "Огненный ангел" и в 1923 году заключил брак с испанской певицей Каролиной Кодиной.

  • Аббатство Корвей
    Еще по теме

    Немецкие монастыри

    Корвей

    Аббатство Корвей (Kloster Corvey) - бывшая бенедиктинская обитель, основанная по воле Карла Великого на берегу реки Везера в Вестфалии. Монастырь стал форпостом христианизации саксонских земель, завоеванных этим императором, а также играл важную роль во времена правления Каролингов. Имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и три следующие достопримечательности...

  • Монастырь в городе Лорш
    Еще по теме

    Немецкие монастыри

    Лорш

    Монастырь Лорш (Klosters Lorsch) - бывшее имперское аббатство. Было основано под Вормсом в VIII столетии и уже скоро стало очень влиятельным и привилегированным монастырем. До наших дней здесь дошли въездные ворота - один из немногих памятников дороманского стиля в Германии.

  • Маульбронн
    Еще по теме

    Немецкие монастыри

    Маульбронн

    Монастырь Маульбронн (Kloster Maulbronn) был основан в 1147 году и сохранился лучше всех других средневековых обителей к северу от Альп. Находится в Баден-Вюртемберге. Среди учеников здешней монастырской школы значатся имена Иоганна Кеплера и Германа Гессе.

  • Райхенау
    Еще по теме

    Немецкие монастыри

    Райхенау

    На этой фотографии изображен не один монастырь, а целый (бывший) монастырский остров Райхенау (Klosterinsel Reichenau). В VIII веке на этом самом большом острове Боденского озера был основан бенедиктинский монастырь. Во времена Средневековья он был одним из важных религиозных центров в Германии.

  • Бывший зерновой склад на территории монастыря Ленин

    Немецкие монастыри

    Ленин

    Монастырь Ленин (Kloster Lehnin) - бывшая обитель цистерцианцев в Бранденбурге. Была основана в 1180 году и распущена во времена Реформации в середине XVI века. На территории сохранились памятники кирпичного зодчества романской и готической эпох. Сейчас здесь расположены разные медицинские и образовательные учреждения, управляющиеся земельной евангелической церковью.

  • Нойцелле

    Немецкие монастыри

    Нойцелле

    Монастырь Нойцелле (Kloster Neuzelle) - действующая обитель ордена цистерцианцев, основанная в Бранденбурге в XIII веке. Монашеская община была возрождена здесь в 2018 году. Свой нынешний вид приобрел в эпоху барокко. В храме находятся известные скульптурные изображения Страстей Христовых, созданные для аббатства в середине XVIII века.

  • Вельтенбург

    Немецкие монастыри

    Вельтенбург

    Подборку можно было еще долго продолжать, но пока остановимся - на этой фотографии. Так выглядит бенедиктинское аббатство Вельтенбург (Kloster Weltenburg) - старейший монастырь Баварии. Был основан в 617 году ирландскими или шотландскими монахами, прибывшими в эти места из Франции. Здешняя пивоварня, основанная в 1050 году, считается одной из старейших действующих пивоварен в мире.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Аббатство Нересхайм

    Немецкие монастыри

    Монастыри в Германии

    В Германии сейчас насчитывается более 2000 католических и около 200 евангелических монастырей, то есть действующих обителей и филиалов разных христианских орденов и общин - бенедиктинцев, францисканцев, цистерцианцев, иоаннитов и так далее. Помимо действующих есть также много бывших монастырей, которые сейчас используются в качестве музеев, отелей и так далее.

  • Аббатство Эбербах (Kloster Eberbach)

    Немецкие монастыри

    Действующие и бывшие

    В нашей галерее мы собрали фотографии некоторых самых известных или чем-то особенно примечательных таких мест. Начнем в Эбербахе. В этом монастыре в 1986 году снимался фильм "Имя розы" по одноименному роману Умберто Эко, главную роль в котором исполнил Шон Коннери...

  • Шон Коннери в роли монаха-францисканца Вильгельма Баскервильского

    Немецкие монастыри

    Эбербах

    Монастырь Эбербах (Kloster Eberbach) - бывшее цистерцианское аббатство в Гессене. Был основан в 1136 году и распущен в ходе секуляризации при Наполеоне. Здесь хорошо сохранились памятники романской и раннеготической архитектуры. Сейчас принадлежит фонду, в задачи которого входит сохранение винодельческих традиций региона.

  • Андексское аббатство (Kloster Andechs)
    Еще по теме

    Немецкие монастыри

    Андекс

    Андексское аббатство (Kloster Andechs) - действующий монастырь, расположенный около Мюнхена. Аббатство было основано на берегу озера Аммерзе в середине XV века. В обители работает самая большая монастырская пивоварня Германии.

  • Фрагмент главного алтаря в монастырской церкви бывшего фббатства Блаубойрен (Kloster Blaubeuren)

    Немецкие монастыри

    Блаубойрен

    Аббатство Блаубойрен (Kloster Blaubeuren) - бывший бенедиктинский монастырь в Баден-Вюртемберге. Был основан около 1085 года. После Реформации стал протестантской семинарией. Сейчас здесь работает гимназия и расположено несколько музейных экспозиций. Монастырский храм и обходная галерея также открыты для посетителей.

  • Бенедиктбойерн

    Немецкие монастыри

    Бенедиктбойерн

    Монастырь Бенедиктбойерн (Kloster Benediktbeuern) - бывший бенедиктинский монастырь в Баварии. Управляется орденом салезианцев Дона Боско. Обитель была основана около 740 года и распущена в 1803 году. Затем здесь в разное время находились стекольный завод знаменитого оптика Йозефа Фраунгофера, конюшня, казарма и дом инвалидов. Сейчас работают образовательные центры, музей и молодежная турбаза.

  • Сбор урожая лаванды в монастыре Гельфта

    Немецкие монастыри

    Гельфта

    Монастырь Гельфта (Kloster Helfta, он же - Хельфта) - действующая женская обитель ордена цистерцианок, основанная в начале XIII века около Айслебена (Саксония-Анхальт). Включен в туристический маршрут Дорога романики. Этой общине, в частности, принадлежала Мехтильда Магдебургская - мистическая писательница, работы которой оказали влияние на Данте, упоминающего ее в Божественной комедии.

  • Аббатство Святой Хильдегарды
    Еще по теме

    Немецкие монастыри

    Рюдесхайм

    В аббатстве Хильдегарды Бингенской (Abtei St. Hildegard) на Среднем Рейне сейчас проживает более пятидесяти монахинь. История этой обители около города Рюдесхайма насчитывает почти 900 лет, хотя нынешнее здание монастыря не такое старое - было построено в начале прошлого века. Сейчас входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на Среднем Рейне.

  • Сцена из фильма 2009 года, рассказывающего о жизни этой католической святой

    Немецкие монастыри

    Святая Хильдегарда

    Задержимся в этом месте, чтобы упомянуть, кем была святая Хильдегарда Бингенская (Hildegard von Bingen, 1098-1179). Своими трудами в самых разных областях науки, теологии и поэзии эта монахиня оказала огромное влияние на христианство средневековой Европы. Трактаты о лечении травами и причинах человеческих недугов во многом не потеряли своей актуальности, издаются и изучаются до сих пор.

  • Монастырь Святого Михаила (Бамберг)
    Еще по теме

    Немецкие монастыри

    Бамберг

    Продолжая тему трав, заглянем в Бамберг. Здешний бывший монастырь Святого Михаила (Kloster Michaelsberg) был основан в 1015 году. Особой известностью пользуется так называемый церковный гербарий (Herbarium). На фресках внутри храма изображено около 600 разных видов цветов, ягод, трав, кустарников и других растений. Роспись этого "Райского сада" была закончена в 1617 году.

  • Аббатство Бойрон

    Немецкие монастыри

    Бойрон

    Аббатство Бойрон (Erzabtei Beuron) - действующий бенедиктинский монастырь, созданный на Верхнем Дунае в 1863 году. Раннее здесь существовал монастырь августинцев, основанный в 861 году и распущенный во времена наполеоновской секуляризации, как и некоторые другие обители в Германии, о которых мы уже упоминали. Здесь, в частности, находится самая большая в стране монастырская библиотека.

  • Лаахское аббатство

    Немецкие монастыри

    Мария Лаах

    Лаахское аббатство Святой Марии (Abtei Maria Laach) было основано бенедиктинцами на берегу вулканического озера в регионе Айфель (Рейнланд-Пфальц) более 920 лет назад. Относится к числу самых известных действующих монастырей в Германии. Ежегодно здесь бывает около 700 тысяч посетителей. Особым успехом, например, пользуется здешний магазин по продаже растений и саженцев.

  • Монастыркский храм Эттальского аббатства

    Немецкие монастыри

    Этталь

    Эттальское аббатство (Kloster Ettal) - действующий бенедиктинский монастырь в Баварии, расположенный недалеко от замка Линдерхоф. Отметим, что сами эти места, то есть альпийская община Этталь, связаны с творчеством и личной жизнью российского композитора Сергея Прокофьева. Здесь он работал над оперой "Огненный ангел" и в 1923 году заключил брак с испанской певицей Каролиной Кодиной.

  • Аббатство Корвей
    Еще по теме

    Немецкие монастыри

    Корвей

    Аббатство Корвей (Kloster Corvey) - бывшая бенедиктинская обитель, основанная по воле Карла Великого на берегу реки Везера в Вестфалии. Монастырь стал форпостом христианизации саксонских земель, завоеванных этим императором, а также играл важную роль во времена правления Каролингов. Имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и три следующие достопримечательности...

  • Монастырь в городе Лорш
    Еще по теме

    Немецкие монастыри

    Лорш

    Монастырь Лорш (Klosters Lorsch) - бывшее имперское аббатство. Было основано под Вормсом в VIII столетии и уже скоро стало очень влиятельным и привилегированным монастырем. До наших дней здесь дошли въездные ворота - один из немногих памятников дороманского стиля в Германии.

  • Маульбронн
    Еще по теме

    Немецкие монастыри

    Маульбронн

    Монастырь Маульбронн (Kloster Maulbronn) был основан в 1147 году и сохранился лучше всех других средневековых обителей к северу от Альп. Находится в Баден-Вюртемберге. Среди учеников здешней монастырской школы значатся имена Иоганна Кеплера и Германа Гессе.

  • Райхенау
    Еще по теме

    Немецкие монастыри

    Райхенау

    На этой фотографии изображен не один монастырь, а целый (бывший) монастырский остров Райхенау (Klosterinsel Reichenau). В VIII веке на этом самом большом острове Боденского озера был основан бенедиктинский монастырь. Во времена Средневековья он был одним из важных религиозных центров в Германии.

  • Бывший зерновой склад на территории монастыря Ленин

    Немецкие монастыри

    Ленин

    Монастырь Ленин (Kloster Lehnin) - бывшая обитель цистерцианцев в Бранденбурге. Была основана в 1180 году и распущена во времена Реформации в середине XVI века. На территории сохранились памятники кирпичного зодчества романской и готической эпох. Сейчас здесь расположены разные медицинские и образовательные учреждения, управляющиеся земельной евангелической церковью.

  • Нойцелле

    Немецкие монастыри

    Нойцелле

    Монастырь Нойцелле (Kloster Neuzelle) - действующая обитель ордена цистерцианцев, основанная в Бранденбурге в XIII веке. Монашеская община была возрождена здесь в 2018 году. Свой нынешний вид приобрел в эпоху барокко. В храме находятся известные скульптурные изображения Страстей Христовых, созданные для аббатства в середине XVIII века.

  • Вельтенбург

    Немецкие монастыри

    Вельтенбург

    Подборку можно было еще долго продолжать, но пока остановимся - на этой фотографии. Так выглядит бенедиктинское аббатство Вельтенбург (Kloster Weltenburg) - старейший монастырь Баварии. Был основан в 617 году ирландскими или шотландскими монахами, прибывшими в эти места из Франции. Здешняя пивоварня, основанная в 1050 году, считается одной из старейших действующих пивоварен в мире.

    Автор: Максим Нелюбин


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Аббатство Святого Трудперта - #DailyDrone  

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