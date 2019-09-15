 Немецкий замок, построенный кавалером ордена Александра Невского (фото) | Кадр дня | DW | 14.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Немецкий замок, построенный кавалером ордена Александра Невского (фото)

Строителем этого замка под Эрфуртом был магистр масонской ложи и кавалер ордена Александра Невского - граф Густав Адольф фон Готтер.

Замок Мольсдорф

Замок Мольсдорф

Мольсдорф • Замок Мольсдорф (Schloss Molsdorf) был возведен в 1734-1740 годах на месте более старого замка на воде примерно в пятнадцати километрах от столицы Тюрингии - Эрфурта. В это же время здесь был заложен обширный парк во французском стиле.

Фрески в Банкетном зале замка Мольсдорф

Фрески в Банкетном зале замка Мольсдорф

Тогдашним владельцем поместья и заказчиком новой резиденции был граф Густав Адольф фон Готтер (Gustav Adolf von Gotter) - немецкий дипломат, прусский посланник в Вене, кавалер российского ордена Александра Невского и магистр масонской Великой национальной материнской ложи "Три глобуса" ( Große National-Mutterloge "Zu den drei Weltkugeln") - старейшей масонской ложи в Германии. Российский орден фон Готтерн получил от 12-летнего императора Петра II.

Граф жил на широкую ногу и славился своей расточительностью. Из-за финансовых трудностей в 1748 году он был вынужден продать замок. Избежать этого не помогла даже помощь короля Пруссии Фридриха Великого (Friedrich der Große u), особым доверием которого граф пользовался.  

Одна из скульптур, украшающих фасад замка Мольсдорф под Эрфуртом

Одна из скульптур, украшающих фасад замка Мольсдорф под Эрфуртом

В свою очередь, первое упоминание знатного рода Мольсдорфов, именем которого замок назван, датировано 1114 годом. Сейчас он находится в собственности федеральной земли и управляется Фондом тюрингских дворцов и парков. Здесь расположены музей и ресторан.

P.S. Густав Адольф фон Готтер изображен ниже на этой известной картине, слева на переднем плане среди слушателей выступления Фридриха Великого перед гостями в потсдамском дворце Сан-Суси.

Концерт для флейты Фридриха Великого в Сан-Суси. Картина Адольфа фон Менцеля (Adolph von Menzel) 1852 года

"Концерт для флейты Фридриха Великого в Сан-Суси". Картина Адольфа фон Менцеля (Adolph von Menzel)

Смотрите также:

  • Замок Морицбург (Moritzburg)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Морицбург

    Богата Германия замками разных эпох, а немецкое слово Burg уже само по себе звучит вполне романтично: в нем слышатся отзвуки рыцарских турниров и песен миннезингеров. Если же к нему прибавить Wasser, окружив замок водой, получится Wasserburg . Таких водных замков в Германии - более двух с половиной сотен. Один из них - Морицбург под Дрезденом. Он знаком многим по фильму "Три орешка для Золушки".

  • Замок Зацвай (Satzvey)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Зацвай

    По количеству замков на воде в Германии с большим отрывом лидирует федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия: здесь их более ста. Объясняется это обширными равнинными ландшафтами, которые богаты реками, речушками и ручьями, а также недостатком более подходящих мест - гор или скалистых утесов. Пожалуй, самый известный водный замок в этой федеральной земле - средневековый Зацвай в регионе Айфель.

  • Дворец Бенрат (Schloss Benrath)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Дворец Бенрат

    Изначально они носили оборонительный характер. Вода была препятствием, сдерживавшим неприятелей. Мост перед воротами был подъемным. Водные замки не потеряли привлекательности и после того, как с развитием артиллерии и осадной техники рвы с водой утратили защитные функции. Этот охотничий замок - вернее, дворец - Бенрат был возведен под Дюссельдорфом в 1755-1770 годах в стиле рококо.

  • Шверинский замок (Schloss Schwerin)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Шверинский замок

    В эпоху барокко и позже рвы и пруды окончательно стали элементами ландшафтной архитектуры, а не фортификации, как это было в Средние века. Шверинский замок свой нынешний облик приобрел в 1845-1857 годах в результате перестройки в соответствии с модой романтического историзма. В качестве образцов для подражания были выбраны ренессансные замки Франции.

  • Замок Фишеринг (Burg Vischering)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Фишеринг

    Для большего контраста остановимся около этого замка, напоминающего о временах, когда для их владельцев решающее значение имела толщина стен, а не репрезентативные архитектурные изыски. Водный замок Фишеринг в Вестфалии - один из самых старых и наиболее сохранившихся таких замков региона Мюнстерланд. Он был заложен в XIII веке и почти заново отстроен в XVI столетии.

  • Замок Шеленбург (Wasserschloss Schelenburg)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Шеленбург

    Замок Шеленбург, окруженный этим живописным рвом, относится к числу старейших замков в районе города Оснабрюка в Нижней Саксонии. Его первое письменное упоминание датировано 1160 годом. Здесь сохранилась башня готического периода. Нынешний облик этот замок приобрел в начале XVI века, когда после пожара был частично перестроен в ренессансном стиле.

  • Замок Меспельбрунн (Schloss Mespelbrunn)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Меспельбрунн

    Замок Меспельбрунн, расположенный между Франкфуртом-на-Майне и Вюрцбургом, известен далеко за пределами этого региона. Он относится к числу самых посещаемых водных замков Германии. Ежегодно здесь бывает до 100 тысяч туристов. Замок был заложен в XV веке здешним княжеским лесничим, получившим эту землю в подарок. До сих пор находится в собственности его потомков.

  • Замок Глюксбург (Wasserschloss Glücksburg)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Глюксбург

    Родовое гнездо династии Глюксбургов, представители которой занимают престолы в Дании и Норвегии, а раньше также были королями Греции. Этот замок на воде, заложенный в 1582 году, находится в Шлезвиг-Гольштейне недалеко от города Фленсбурга. Он принадлежит к числу важнейших памятников архитектуры ренессансного периода в северной части Европы. В замке работает музей.

  • Замок Анхольт (Schloss Anholt)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Анхольт

    Его называют замком - Burg Anholt, хотя перед нами - дворец. Был заложен на этом месте в Мюнстерланде для защиты церковных земель Утрехтской епархии в XII веке. Нынешний облик барочной резиденции приобрел в начале XVIII века. Сильно пострадал во время Второй мировой войны, но был восстановлен. В помещениях выставлена коллекция картин владельцев замка, насчитывающая более 700 произведений.

  • Замок Дик (Schloss Dyck)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Дик

    Окруженный тройным кольцом рвов, замок Дик под Дюссельдорфом считается одним из самых замечательных водных замков Рейнской области. Первое упоминание датировано 1094 годом. Получил широкую известность благодаря популярному сериалу канала ARD "Запретная любовь". Нынешний вид приобрел в результате восстановления после Тридцатилетней войны, в середине XVII века. Окружен прекрасным английским парком.

  • Замок Бланкенхайн (Wasserburg Blankenheim)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Бланкенхайн

    Водный замок Бланкенхайн находится недалеко от саксонского города Цвикау. Заложенный, предположительно, в XII веке, он долгое время был частью рыцарского поместья. После 1945 года советские оккупационные власти планировали его снос, но местным жителям удалось добиться отмены этого решения. В помещениях замка и на его территории работает Немецкий музей сельского хозяйства, открытый в 1981 году.

  • Замок Гёденс (Wasserschloss Gödens)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Гёденс

    Этот водный замок, расположенный во Фрисландии в Нижней Саксонии, окружен прекрасным дворцовым парком. Был заложен в начале XVII века и заново отстроен после пожара в 1671 году. Замок и парк используются для проведения весеннего фестиваля садово-паркового искусства, рождественской ярмарки и других мероприятий.

  • Замок Фюрстлих-Дрена (Schloss Fürstlich Drehna)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Фюрстлих-Дрена

    Этот живописный водный замок Фюрстлих-Дрена расположен в одном из районов бранденбургского города Луккау. Резиденцию возвели здесь во второй половине XVI века. Она дошла до наших дней без существенных изменений внешнего облика. В 1819 году вокруг замка разбили парк по планам знаменитого ландшафтного архитектора Петера Йозефа Ленне. В 2014 году в замке после ремонта вновь был открыт отель.

  • Замок Бургштайнфурт (Schloss Burgsteinfurt)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Бургштайнфурт

    Мост и сторожевой домик у ворот, ведущих в замок Бургштайнфурт в городе Штайнфурт, - самый старый замок на воде в Вестфалии. Возведен на почти круглом острове, который образуют рукава реки. Первое письменное упоминание укрепления на этом месте датировано 1129 годом. Сильно пострадал во время Тридцатилетней войны. Позже был полностью восстановлен и дополнен новыми пристройками в стиле барокко.

  • Замок Нордербург (Norderburg)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Нордербург

    В замке Нордербург в нижнесаксонском городе Дорнум сейчас работает школа. Этот водный замок был построен в XIV веке как резиденция одного из вождей восточных фризов. За свою историю неоднократно менял владельцев. В 1379 году стал местом действия самой известной семейной драмы в истории Восточной Фризии - с убитой женой, коварной тещей и обезглавленными отцом и сыном.

  • Замок Бергедорф (Bergedorfer Schloss)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Бергедорф

    Это единственный замок, сохранившийся в Гамбурге. Первое письменное упоминание водного замка Бергедорф датировано XIV веком, однако, как предполагают историки, укрепление появилось здесь раньше: в начале XIII века одновременно со строительством водяной мельницы. Некоторое время являлся резиденцией герцогов Саксен-Лауэнбурга. Сейчас в замке расположен краеведческий музей.

  • Замок Бад-Раппенау (Wasserschloss Bad Rappenau)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Бад-Раппенау

    Этот водный замок был построен в Бад-Раппенау (Баден-Вюртемберг) в самом начале XVII века на месте более старой резиденции рыцарского рода фон Гемминген. Один из современных его представителей Эберхард фон Гемминген в 1982-2009 годах руководил немецкоязычной редакцией "Радио Ватикана". Замок сейчас находится в собственности города и используется для проведения культурных мероприятий.

  • Замок Хюльзеде (Rittergut Huelsede)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Хюльзеде

    Водный замок Хюльзеде, построенный в 1529-1548 годах, является одним из ранних примеров резиденций в стиле так называемого Везерского ренессанса в Нижней Саксонии. Дошел до наших дней без разрушений. На протяжении четырех столетий находится в частной собственности рода, ныне им владеющего. Некоторое время назад завершилась полная реставрация, длившаяся три десятилетия.

  • Замок Айхтерсхайм (Schloss Eichtersheim)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Айхтерсхайм

    Водный замок Айхтерсхайм находится примерно в тридцати километрах от Гейдельберга. Построенный в XVI веке, свой нынешний вид с барочными архитектурными элементами он приобрел в результате реконструкции, завершившейся в 1767 году. Сейчас в замке расположены городская администрация и ресторан.

  • Замок Хюльсхофф (Wasserburg Hülshoff)

    20 самых красивых немецких замков на воде

    Замок Хюльсхофф

    В этом замке родилась знаменитая немецкая поэтесса и новеллистка Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф (1797-1848). Замок Хюльсхофф в регионе Мюнстерланд является резиденцией этого древнего рода с 1417 года. Ренессансная резиденция находится на двух островах, соединенных мостом. Замок и парк открыты для посетителей.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Показательная роскошь саксонского курфюрста в Дрездене

Золотая парча, бархат, фрески эпохи барокко…На реконструкцию парадных залов в Дрездене потратили более 34 миллионов евро. (01.10.2019)  

"Беззаботный" Сан-Суси и другие прусские памятники ЮНЕСКО

Общая площадь этих памятников составляет около 500 гектаров. К ним, в частности, относятся Новый дворец, дворцы Бабельсберг и Глинике, а также русская колония Александровка. (13.11.2014)  

Вайльбург - барочная резиденция на Лане

Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде. (17.04.2016)  

Вюрцбург - город с видом на крепость

В Мариенберге находится одна из старейших церквей Германии. Почти 500 лет крепость служила резиденцией князьям-епископам Вюрцбурга. (23.09.2009)  

Парк Вильгельмсхёэ: Всемирное наследие под присмотром Геракла

Одна из достопримечательностей этого горного парка в Касселе - искусственный гейзер, извергающий 52-метровый столб воды. (02.09.2014)  

Какие достопримечательности украшали немецкие марки?

Что было изображено на немецких марках до введения в Германии евро? (22.05.2018)  

Поездка по Тюрингии - по местам Гёте, Шиллера и Баха

По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города. (03.04.2018)  

Всемирное наследие в Веймаре - городе Гёте, Шиллера и Баухауса

В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО. В 2019 году здесь широко отмечают 100-летний юбилей Баухауса. (12.04.2019)  

20 самых красивых немецких замков на воде

В Германии насчитывается более 250 водных замков разных эпох и стилей. (18.11.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Людвигслюст - #DailyDrone  

Замок Целле - #DailyDrone  

Оттобойрен - #DailyDrone  

Также по теме

BdT mit Deutschlandsbezug | Spätsommer Sachsen

Замок Морицбург между летом и осенью (фото) 15.09.2019

Этот памятник архитектуры эпохи барокко входит в число главных достопримечательностей немецкой земли Саксония.

Abendstimmung in Kronach BDT

Неприступная крепость Розенберг в Германии (фото) 20.08.2019

Эта средневековая крепость прекрасно сохранилась и относится к числу самых больших в Германии.

DW Daily Drone Schloss Burgk

Германия сверху: Тюрингский замок Бургк (видео) 06.08.2019

Этот живописный замок в Тюрингии уже неоднократно использовался в качестве съемочной площадки для сказок и других фильмов. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера