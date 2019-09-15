Немецкий замок, построенный кавалером ордена Александра Невского (фото)

Мольсдорф • Замок Мольсдорф (Schloss Molsdorf) был возведен в 1734-1740 годах на месте более старого замка на воде примерно в пятнадцати километрах от столицы Тюрингии - Эрфурта. В это же время здесь был заложен обширный парк во французском стиле.

Фрески в Банкетном зале замка Мольсдорф

Тогдашним владельцем поместья и заказчиком новой резиденции был граф Густав Адольф фон Готтер (Gustav Adolf von Gotter) - немецкий дипломат, прусский посланник в Вене, кавалер российского ордена Александра Невского и магистр масонской Великой национальной материнской ложи "Три глобуса" ( Große National-Mutterloge "Zu den drei Weltkugeln") - старейшей масонской ложи в Германии. Российский орден фон Готтерн получил от 12-летнего императора Петра II.

Граф жил на широкую ногу и славился своей расточительностью. Из-за финансовых трудностей в 1748 году он был вынужден продать замок. Избежать этого не помогла даже помощь короля Пруссии Фридриха Великого (Friedrich der Große u), особым доверием которого граф пользовался.

Одна из скульптур, украшающих фасад замка Мольсдорф под Эрфуртом

В свою очередь, первое упоминание знатного рода Мольсдорфов, именем которого замок назван, датировано 1114 годом. Сейчас он находится в собственности федеральной земли и управляется Фондом тюрингских дворцов и парков. Здесь расположены музей и ресторан.

P.S. Густав Адольф фон Готтер изображен ниже на этой известной картине, слева на переднем плане среди слушателей выступления Фридриха Великого перед гостями в потсдамском дворце Сан-Суси.

"Концерт для флейты Фридриха Великого в Сан-Суси". Картина Адольфа фон Менцеля (Adolph von Menzel)

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