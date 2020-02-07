 Молодые соколы осваивают родную крышу имени Баха (фото) | Кадр дня | DW | 15.07.2020

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Кадр за кадром

Молодые соколы осваивают родную крышу имени Баха (фото)

Эти фотографии сделаны в городе Франкфурт-на-Одере на крыше бывшего храма, возведенного здесь из кирпича в готическую эпоху.

Франкфурт-на-Одере

Франкфурт-на-Одере • В бранденбургском городе Франкфурт-на-Одере есть Концертный зал имени Карла Филиппа Эмануэля Баха (Konzerthalle Carl Philipp Emanuel Bach). Зал был оборудован в бывшей церкви средневекового монастыря ордена францисканцев во времена ГДР.

Второй из пяти сыновей Иоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach) узучал в здешнем университете юриспруденцию и участвовал в работе общества Коллегиум музикум, на встречах которого исполнял свои ранние произведения, а также сочинения своего отца. Однако это присказка… 

Франкфурт-на-Одере

Соколы, которые живут на башнях

Сейчас здесь на крыше кирпичного здания готической эпохи уже второй год подряд выводят потомство обыкновенные пустельги. Немцы называют этих хищных птиц - дословно - башенными соколами (Turmfalken), так как они традиционно предпочитают обустраивать свои гнезда на башнях и колокольнях, а также на каменных стенах, высоких зданиях, вышках и опорах. Иногда занимают старые гнезда воронов и сорок на деревьях.

Питаются обычно разными мышами, иногда - ящерицами, жуками, кузнечиками и даже червяками.

Франкфурт-на-Одере

Обыкновенная пустельга в Германии

Этим летом бывшая церковная крыша стала родным домом для трех молодых соколиков, фотографии которых сейчас опубликовало агентство dpa. Птенцы уже вполне подросли и начали на этой неделе осваивать территорию, совершая первые полеты.

Согласно данным немецкого экологического объединения NABU, в Германии насчитывается около 50 тысяч пар этого вида, выводящих потомство. По всей Европе - около 350 тысяч пар.

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    Автор: Максим Нелюбин


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