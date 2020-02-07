Молодые соколы осваивают родную крышу имени Баха (фото)

Франкфурт-на-Одере • В бранденбургском городе Франкфурт-на-Одере есть Концертный зал имени Карла Филиппа Эмануэля Баха (Konzerthalle Carl Philipp Emanuel Bach). Зал был оборудован в бывшей церкви средневекового монастыря ордена францисканцев во времена ГДР.

Второй из пяти сыновей Иоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach) узучал в здешнем университете юриспруденцию и участвовал в работе общества Коллегиум музикум, на встречах которого исполнял свои ранние произведения, а также сочинения своего отца. Однако это присказка…

Соколы, которые живут на башнях

Сейчас здесь на крыше кирпичного здания готической эпохи уже второй год подряд выводят потомство обыкновенные пустельги. Немцы называют этих хищных птиц - дословно - башенными соколами (Turmfalken), так как они традиционно предпочитают обустраивать свои гнезда на башнях и колокольнях, а также на каменных стенах, высоких зданиях, вышках и опорах. Иногда занимают старые гнезда воронов и сорок на деревьях.

Питаются обычно разными мышами, иногда - ящерицами, жуками, кузнечиками и даже червяками.

Обыкновенная пустельга в Германии

Этим летом бывшая церковная крыша стала родным домом для трех молодых соколиков, фотографии которых сейчас опубликовало агентство dpa. Птенцы уже вполне подросли и начали на этой неделе осваивать территорию, совершая первые полеты.

Согласно данным немецкого экологического объединения NABU, в Германии насчитывается около 50 тысяч пар этого вида, выводящих потомство. По всей Европе - около 350 тысяч пар.

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