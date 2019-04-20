Молодые аисты готовятся встать на крыло (фото)

Бибесхайм • Во многих немецких регионах сейчас можно наблюдать за тем, как выводят свое потомство аисты. Эти фотографим были сделаны на Рейне в гессенском Бибесхайме.

По данным немецкой экологической организации NABU, в последние годы в Германии выводили потомство около 6700 пар белых аистов. Больше всего родительских гнезд - в Бранденбурге, Мекленбурге - Передней Померании и Саксонии-Анхальт.

По оценкам специалистов-орнитологов, во всем мире сейчас насчитывается около 166 тысяч пар белых аистов. За последние три с половиной десятилетия их число увеличилось примерно на 30 тысяч.

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Немецкие аисты

Немецкие аисты Ежегодно во время сезонной миграции над Германией пролетает около 200 тысяч аистов. Некоторые из них остаются здесь и устраивают гнезда. Этот кадр сделан во время заката на острове Рюген (Rügen) в Мекленбурге-Передней Померании.

Немецкие аисты Среди федеральных земель Германии по количеству белых аистов, выводящих потомство, первое место занимает Бранденбург. Здесь насчитывается около 1300 их пар. Этот кадр сделан в Треплине (Treplin).

Немецкие аисты В 2015 году многие пары аистов в Германии не стали заводить себе потомство. Причиной тому, как сообщило агентство dpa, стала плохая погода на маршрутах их сезонной миграции, а позже - засушливая весна.

Немецкие аисты Район Грос-Герау (Groß-Gerau) в федеральной земле Гессен. Здесь находится самая большая колония белых аистов в Германии - около 180 пар.

Немецкие аисты Черных аистов в Германии намного меньше - около 700 пар. Они стараются избегать людей, селятся в глухих и старых лесах возле водоемов. Эта фотография сделана в парке дикой природы Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

Немецкие аисты В начале 1970-х годов в Германии они были на грани исчезновения. Тогда их насчитывалось здесь меньше полусотни пар. В последние четверть века число черных аистов здесь хотя медленно, но все же растет. На фото - черный аист в Бранденбурге.

Немецкие аисты В Европе больше всего черных аистов выводит потомство в Польше и Беларуси - примерно по одной тысяче пар. Эта фотография была сделана в 2010 году в Баварии, где тогда насчитывалось уже 105 пар. В начале прошлого века они были здесь почти полностью истреблены. Черные аисты в народных поверьях и легендах - антиподы аистов белых, символизируют горе и предвещают несчастье.

Немецкие аисты Белый аист на поле с овцами около бранденбургского города Лебус (Lebus) недалеко от границы с Польшей.

Немецкие аисты Шлепциг (Schlepzig) в Шпревальде, Бранденбург.

Немецкие аисты Бибесхайм-на-Рейне (Biebesheim am Rhein) в федеральной земле Гессен. Входит в состав района Грос-Герау.

Немецкие аисты Такой специальный знак и соответствующая надпись под ним призывают водителей сбавить скорость на шоссе в баден-вюртембергском Фройдентале (Freudental) в месяцы, когда аисты занимаются поисками пищи для своих птенцов.

Немецкие аисты Еще один снимок из рейнского Бибесхайма.

Немецкие аисты Дымоход на ратуше в городе Исни-им-Алльгой (Isny), Баден-Вюртемберг.

Немецкие аисты Дрезден (Dresden), Саксония.

Немецкие аисты Птенец аиста в парке диких животных Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

Немецкие аисты Этого аиста вскормили вручную в 2004 году в Швеции и назвали Карлсоном. Позже он обосновался в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн на подворье в районе Овшлаг (Owschlag).

Немецкие аисты Списанный старый кран понравился аистам в баварском Кирххайме (Kirchheim). Судя по фотографии, не только им одним.

Немецкие аисты За этих аистов можно не беспокоиться, хотя их гнездо находится на улице с названием "Около стрельбища". Бальге (Balge), Нижняя Саксония.

Немецкие аисты Аист на крыше в окрестностях города Кандерн (Kandern) в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг.

Немецкие аисты Гнездо аистов около города Шёнебек (Schönebeck) на Эльбе, Саксония-Анхальт. Автор: Максим Нелюбин



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