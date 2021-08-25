Молдова подводит итоги тридцати лет своей независимости

Подписание Декларации о независимости 30 лет назад - это "был акт мужества, поддержанный сотнями тысяч граждан Республики Молдова", - заявил спикер парламента Игорь Гросу 26 августа на открытии выставки, посвященной юбилею. Молдова все еще может стать процветающей страной, считает он. "Я хочу, чтобы на 30 году независимости наши молодые люди оставались дома, инвестировали в нашу страну. Я хочу, чтобы наши молодые люди ценили работу, скромность, заботу о сообществе и окружающей среде, уважение к закону и работу в команде. Для этого нам нужно вовлечение каждого гражданина, каждой семьи", - подчеркнул Гросу.

Тридцатилетие своей независимости Молдова отмечает 27 августа военным парадом и народными гуляниями. Пандемия коронавируса внесла в торжества свои коррективы: все мероприятия закончатся в 17:00. Несмотря на праздничное настроение, отношение к этому дню в обществе неоднозначное. Молдова пока так и не смогла де-факто восстановить целостность страны, урегулировав последствия приднестровского конфликта, решить экономические проблемы, остановить массовую миграцию за рубеж трудоспособного населения, ее раздирают политические противоречия. Опрошенные DW эксперты подводят итоги последних трех десятилетий.

Переходный период в Молдове затянулся

В числе тех 278 депутатов парламента, кто 27 августа 1991 года подписал Декларацию о независимости Республики Молдова, был и нынешний председатель Ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras, эколог Илья Тромбицкий. Комментируя по просьбе DW итоги последнего тридцатилетия страны, он заметил, что "мы получили свободу передвижения, можем выражать свое мнение, имеются свободы ассоциаций". По его мнению, в Молдове "в этом плане ситуация лучше, чем в большинстве бывших республик СССР".

Алексей Тулбуре

Но, наряду с этим, в стране сохраняются "высокий уровень коррупции, непотизм, высокая материальная стратификация общества, не принятая большинством концепция гражданской нации - все это признаки патриархального общества". Как считает Тромбицкий, позитивные тенденции в политической, экономической и социальной жизни республики наблюдались в середине 90-х годов, "но они быстро улетучились с появлением первых особняков в Кишиневе, построенных на разворованные кредиты". По выражению экс-депутата, переходный период от республики в составе СССР к независимому государству затянулся. Вернее, "мы никуда не переходили и не перешли, а деградировали по всем направлениям".

Его мнение разделяет и другой бывший парламентарий, основатель и директор Института устной истории, политический аналитик Алексей Тулбуре. "Мы выпали из тоталитарного модернизационного проекта по причине его исчезновения и не подключились к другому - не тоталитарному, демократическому, европейскому, а он - это наш единственный выбор. Мы остались в болоте постимперского периода - превращаемся если не в навоз, то в торф истории", - цитируют Тулбуре местные СМИ.

"Рука Москвы" и приднестровский конфликт

Проблема в том, что у Молдовы до сих пор нет своего проекта будущего, делится с DW своей точкой зрения директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. Он напомнил, что в разное время разные политические силы предлагали стране разные варианты развития - от евромодернизации, как коммунисты в 2001-2009 годах, до евроинтеграции - как правящая сегодня партия "Действие и солидарность" (ПДС). Но пока что Молдова "плывет по форватеру" между Западом и Востоком, "не причаливая ни к какому берегу".

Одна из улиц Тирасполя

При этом, уверен эксперт, в перспективе "курс на Европу остается незыблемым, он не зависит от того, кто придет к власти". По мнению Манастырлы, сегодня в Молдове "коллективный Запад одержал уверенную победу над пророссийскими настроениями", а пресловутая "рука Москвы", если и была когда-то, то теперь отсохла". По оценке директора Balkan-Centre, "политическая роль России за последние 15 лет сильно упала и в Тирасполе (столица непризнанной Приднестровской республики. - Ред.). Сегодня Приднестровье - это анклав интересов политических элит Молдовы и Украины".

Между тем РФ является гарантом мира в замороженном приднестровском конфликте, напоминает в интервью DW приднестровский политолог Андрей Сафонов: "Россия - ядро евразийской модели развития, а Приднестровье эту модель поддерживает". По его мнению, одна из причин невозможности объединения левого и правого берегов Днестра де-факто заключается в опасности вхождения правобережной Молдовы в состав Румынии, на чем настаивают правые силы в Кишиневе: "Это, кстати, единственный прецедент среди республик бывшего СССР, когда, едва обретя независимость, Молдова захотела присоединиться к другой стране".

На досрочных парламентских выборах 11 июля молдавские партии и движения, прямо выступающие за объединение с Румынией, набрали в общей сложности около 2 процентов голосов избирателей. В программе правящей после выборов ПДС говорится не об объединении, но об укреплении отношений с Румынией, "учитывая культурную и историческую близость этих двух государств". Как считает Сафонов, неурегулированный конфликт на территории "мешает полноценному развитию любой страны", но в перспективе он не видит возможностей для реинтеграции Приднестровья.

Новая власть обещает построить новую Молдову

"Все эти годы мы расплачивались за действия, которые не совершили, за решения, которые не приняли или побоялись принять", - так охарактеризовал итоги прошедшего тридцатилетия спикер парламента Игорь Гросу на заседании законодательного органа 24 августа. По его словам, "люди не хотят больше полумер, они хотят видеть политиков с характером, с волей, отвагой".

По итогам досрочных выборов партия "Действие и солидарность" обрела всю полноту власти

А председатель парламентской фракции правящей партии "Действие и солидарность" Михай Попшой, в свою очередь, посетовал, что на тридцать лет у Молдовы "было украдено право на лучшую жизнь, а путь к благополучию был заблокирован невежеством, коррупцией и мелочными интересами". Сегодня, по словам лидера фракции ПДС, когда половина населения находится за рубежом, а пенсионеры не обеспечены даже прожиточным минимумом, "настало время поставить точку периоду безнадежности и восстановить страну".

По итогам досрочных выборов в парламент президентская партия "Действие и солидарность" обрела всю полноту власти. Ее фракция получила 63 мандата в парламенте из 101, сформировала однопартийное правительство, которое 6 августа возглавила бывший вице-председатель ПДС Наталья Гаврилица.

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