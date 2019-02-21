 Молдавия перед выборами: кто борется за места в парламенте | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.02.2019

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Европа

Молдавия перед выборами: кто борется за места в парламенте

Участники парламентской избирательной гонки в Молдавии вышли на финишную прямую. Каков расклад политических сил в стране накануне выборов, и у кого больше шансов на победу?

Здание парламента Молдавии

Парламентские выборы в Молдавии в воскресенье, 24 февраля, впервые проходят по смешанной системе: 50 депутатов из 101 будут избраны по партийным спискам, остальные - по одномандатным округам. Другим ноу-хау нынешних выборов является отмена "дня тишины": агитировать за кандидатов можно и в день голосования, в том числе на подходе к избирательным участкам.

Среди электоральных конкурентов 15 политформирований и 321 кандидат-одномандатник. Но, по результатам соцопросов, в парламент пройдут лишь три политические силы - пропрезидентская Партия социалистов, правящая Демократическая партия и оппозиционный блок ACUM, объединяющий партии "Действие и солидарность" под руководством Майи Санду и "Достоинство и правда" во главе с Адрианом Нэстасе. Однако эксперты неохотно прогнозируют возможную конфигурацию будущего парламента и развитие ситуации после выборов. Почему?

Кто поборется за депутатские мандаты

По данным предвыборного "Барометра общественного мнения" (БОМ), проведенного Институтом публичной политики в последнюю декаду января, самой крупной фракцией в парламенте могла бы стать Партия социалистов. За нее готовы отдать голоса 20 процентов респондентов. Правый блок ACUM с 12 процентами занимает второе место среди предпочтений избирателей, а замыкает тройку Демпартия с 9 процентами. Остальные политформирования, по итогам соцопроса, не перешагнули бы шестипроцентный избирательный порог.

Избирательная кампания в Молдавии (фото из архива)

Избирательная кампания в Молдавии (фото из архива)

Среди аутсайдеров БОМ оказалась и партия "Шор", которую возглавляет мэр города Оргеев, бизнесмен, муж российской певицы Жасмин Илан Шор. Политформирование составляет реальную конкуренцию социалистам, собирая вокруг себя левый пророссийски настроенный электорат и реализуя социальные проекты для малоимущих слоев населения. Эксперты не исключают, что партия все же попадет в парламент, получив 2-3 депутатских места по одномандатным округам. Такое мнение высказал в интервью DW политический обозреватель Илья Киселев. "Но вообще-то, партия "Шор" - это спойлер, цель которого раздробить левый электорат и оттянуть голоса у социалистов", - считает он.

Имя Илана Шора фигурирует в докладе американской компании Kroll, занимающейся расследованием вывода из молдавских банков в офшоры миллиарда долларов в 2014 году. В июле 2017 года суд первой инстанции приговорил бизнесмена к 7,5 годам тюрьмы, однако Шора освободили из-под ареста до вердикта следующей инстанции. По разным причинам вынесение окончательного приговора откладывается.

Соцсети и применение админресурса

Чем ближе выборы, тем напряженнее борьба. 8 февраля ЦИК вынес Партии социалистов официальное предупреждение за использование в ее предвыборной кампании административного ресурса президента Молдавии Игоря Додона. Комиссия обратилась к администрации соцсети "Одноклассники" с требованием убрать баннеры с фотографиями Путина и Додона в рекламе о миграционной амнистии для молдавских граждан. Как заявил на заседании член ЦИК Юрий Чокан, "де-факто глава государства использует свое влияние в интересах одного из электоральных конкурентов".

Майя Санду

Майя Санду

13 февраля Facebook распространил пресс-релиз об удалении в молдавском сегменте соцсети более 200 аккаунтов. Они были удалены на основании информации от молдавского приложения Trolles, которое борется с интернет-троллями. Как отмечается в документе, часть заблокированных профилей была связана "с сотрудниками правительства" страны. 14 февраля на официальной странице молдавского кабмина появилось сообщение о том, что правительство не может контролировать частные профили сотрудников госструктур, где работают 200 тысяч человек.

Что предлагают участники предвыборной кампании 

По мнению ряда экспертов, создать после выборов правящую коалицию будет трудно или даже невозможно. Об этом свидетельствуют заявления основных электоральных конкурентов. 21 февраля на пресс-конференции в Кишиневе лидеры избирательного блока ACUM - Майя Санду и Адриан Нэстасе пообещали не вступать в парламенте ни в какие коалиции с Демпартией, партией Илана Шора, социалистами и "другими проолигархическими и антиевропейскими силами". Партии, входящие в блок ACUM, выступают за евроинтеграцию и объединение с Румынией, укрепление дружбы с США и сотрудничество с НАТО.

Адриан Нэстасе

Адриан Нэстасе

В ходе предвыборной кампании лидеры ACUM неоднократно обвиняли своих электоральных конкурентов в сговоре с правящими демократами во главе с олигархом Владом Плахотнюком, контролирующим  все госинституты. Демократы позиционируют себя локомотивом евроинтеграции Молдавии, при этом говорят о "промолдавской политике" и удержании равновесия между Западом и Востоком.

В свою очередь, социалисты критикуют демократов за "самую антироссийскую политику". Все действия демократов, которые "испортили наши отношения с РФ, будут аннулированы", заявил в ходе предвыборной пресс-конференции 6 февраля депутат-социалист Богдан Цырдя, пообещав: "Мы сделаем всё для сближения с Россией и Евразийским экономическим союзом".

Контекст

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Возможны досрочные выборы

Президент Додон в январе 2019 года на встрече с представителями дипкорпуса признался, что "вероятность создания альянса между любыми из формирований, которые войдут в парламент, очень мала", и не исключил возможности досрочных выборов.

По мнению политического аналитика Валериу Реницэ, предсказать конфигурацию будущего парламента почти невозможно. "Все зависит от того, кто будет главным переговорщиком, - сказал эксперт в интервью DW. - Скорее всего, эту роль возьмет на себя Демпартия, которая никого не отрицает - ни социалистов, ни правых".

Как считает политолог Анатол Цэрану, если коалиция и будет создана, то между демократами и социалистами. "Левая коалиция, конечно, уменьшит интенсивность европейского курса страны, но не отменит его", - поделился он с DW своей точкой зрения. С другой стороны, утверждает эксперт, ради европейского курса демократы могут попробовать договориться с ACUM о создании миноритарного правительства, без парламентского большинства: "Но это шаткий путь, который, скорее всего, приведет к досрочным выборам".

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