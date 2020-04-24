 Молдавия отказалась от российских денег | Новости из Германии о Европе | DW | 07.05.2020

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Европа

Молдавия отказалась от российских денег

КС признал неконституционным соглашение о российском кредите. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Демонстранты на улице Кишинева с национальными флагами.

Молдавия отказалась от российского кредита в размере 200 млн. евро, передает корреспондент DW из Кишинева. Конституционный суд на заседании 7 мая поддержал запрос депутатов от оппозиционных партий о пересмотре некоторых положений кредитного соглашения либо аннулирования его. Депутаты из группы PRO-Moldova, партий "Действие и солидарность" и "Достоинство и правда", подавшие иск в КС, считают документ политическим и "опасным для страны".

Претензии оппозиции

Основные претензии оппозиции к соглашению о российском кредите связаны с его условиями, в частности, с пунктом 2 статьи 7, согласно которому правительству придется взять на себя долги молдавских компаний перед российскими банками.

Еще одна претензия оппозиции связана со сроками поступления в Молдавию российских денег. По договору, первые 100 миллионов должны поступить уже в мае. Второй транш, по просьбе молдавской стороны, запланирован на октябрь. Оппозиционные депутаты связывают это с предстоящими осенью президентскими выборами, на которых будет баллотироваться и нынешний пророссийски настроенный глава государства Игорь Додон.

В пользу кредита

Между тем в правительстве считают, что никаких рисков российский кредит не несет. В Минфине утверждают, что Молдавия должна будет вернуть РФ только ту сумму, которая обозначена в договоре - 221 млн. евро за 10 лет. К тому же, молдавская сторона попросила россиян перенести второй транш на осень, чтобы не платить эти полгода проценты за весь кредит в целом.

По словам премьер-министра Иона Кику, деньги должны были пойти на инфраструктурные проекты и поддержку предпринимателей. "В этих условиях исполнительная власть должна будет прийти в парламент с минусовой корректировкой госбюджета", - заявил Кику на брифинге 4 мая. Действия оппозиции он назвал "политическими нападками".

Против политического давления

6 мая, председатель КС Домника Маноле обратилась в Венецианскую комиссию, Совет Европы и Европарламент, а также к аккредитованным в Молдавии дипмиссиям с жалобой на давление со стороны политиков. Они "своими заявлениями создают негативную публичную атмосферу вокруг КС и дискредитируют судей", - заявила Маноле на брифинге в Кишиневе. Она заверила, что несмотря ни на что "судьи будут действовать независимо и в соответствии с законом". Решение КС об аннулировании российского кредита обжалованию не подлежит.

Молдавский парламент утвердил соглашение о российском кредите на заседании 23 апреля. Законопроект поддержали 56 депутатов из 101, социалисты и демократы.

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    Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

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    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

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    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

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    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

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    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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