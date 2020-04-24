Молдавия отказалась от российских денег

Молдавия отказалась от российского кредита в размере 200 млн. евро, передает корреспондент DW из Кишинева. Конституционный суд на заседании 7 мая поддержал запрос депутатов от оппозиционных партий о пересмотре некоторых положений кредитного соглашения либо аннулирования его. Депутаты из группы PRO-Moldova, партий "Действие и солидарность" и "Достоинство и правда", подавшие иск в КС, считают документ политическим и "опасным для страны".

Претензии оппозиции

Основные претензии оппозиции к соглашению о российском кредите связаны с его условиями, в частности, с пунктом 2 статьи 7, согласно которому правительству придется взять на себя долги молдавских компаний перед российскими банками.

Еще одна претензия оппозиции связана со сроками поступления в Молдавию российских денег. По договору, первые 100 миллионов должны поступить уже в мае. Второй транш, по просьбе молдавской стороны, запланирован на октябрь. Оппозиционные депутаты связывают это с предстоящими осенью президентскими выборами, на которых будет баллотироваться и нынешний пророссийски настроенный глава государства Игорь Додон.

В пользу кредита

Между тем в правительстве считают, что никаких рисков российский кредит не несет. В Минфине утверждают, что Молдавия должна будет вернуть РФ только ту сумму, которая обозначена в договоре - 221 млн. евро за 10 лет. К тому же, молдавская сторона попросила россиян перенести второй транш на осень, чтобы не платить эти полгода проценты за весь кредит в целом.

По словам премьер-министра Иона Кику, деньги должны были пойти на инфраструктурные проекты и поддержку предпринимателей. "В этих условиях исполнительная власть должна будет прийти в парламент с минусовой корректировкой госбюджета", - заявил Кику на брифинге 4 мая. Действия оппозиции он назвал "политическими нападками".

Против политического давления

6 мая, председатель КС Домника Маноле обратилась в Венецианскую комиссию, Совет Европы и Европарламент, а также к аккредитованным в Молдавии дипмиссиям с жалобой на давление со стороны политиков. Они "своими заявлениями создают негативную публичную атмосферу вокруг КС и дискредитируют судей", - заявила Маноле на брифинге в Кишиневе. Она заверила, что несмотря ни на что "судьи будут действовать независимо и в соответствии с законом". Решение КС об аннулировании российского кредита обжалованию не подлежит.

Молдавский парламент утвердил соглашение о российском кредите на заседании 23 апреля. Законопроект поддержали 56 депутатов из 101, социалисты и демократы.

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