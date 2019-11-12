Молдавией будут править социалисты

В Молдавии в четверг, 14 ноября, появилось миноритарное правительство, его возглавил Ион Кику - бывший советник президента страны Игоря Додона. За новый кабинет министров проголосовали социалисты и демократы - 62 депутата парламента из 101.



Представляя в парламенте программу своего кабмина, Кику отметил, что она рассчитана менее чем на год - до выборов президента осенью 2020 года. Но пообещал в течение месяца сообщить парламентариям детальный план работы его кабинета. Он также заверил депутатов в том, что будет вести взвешенную внешнюю политику и продолжит стратегическое партнерство с Евросоюзом.



Оппозиция говорит о захвате власти



Оппозиция в лице представителей проевропейского блока ACUM ("Сейчас"), бывшего партнера социалистов по право-левой коалиции, раскритиковала и новое правительство, и президента Додона, предложившего кандидатуру "послушного премьера". "Нам обещали правительство технократов, а оно почти полностью состоит из советников Додона", - посетовала теперь уже экс-глава правительства Майя Санду.



Помимо Иона Кику, должности в правительстве получили советники президента Виктор Гайчук (он возглавил министерство обороны) и Корнелиу Попович (министерство образования и культуры). Санду также обвинила социалистов в альянсе с демократами. "Он скреплен общими интересами, схемами, страхом тюрьмы", - заявила она. Демпартию и ее лидера, беглого олигарха Влада Плахотнюка обвиняют в контроле над государственными институтами и узурпации власти с 2009 года до июня 2019-го.



Президент Игорь Додон остается неформальным лидером Партии социалистов. Им принадлежит пост спикера парламента, его занимает лидер партии Зинаида Гречаная. В Конституционном суде председательствует экс-депутат от социалистов Владимир Цуркан. А 3 ноября, по итогам второго тура местных выборов, в Кишиневе появился мэр-социалист Ион Чебан.



Продолжится ли стратегическое партнерство?



Правительство Иона Кику поддержит дружественные отношения со всеми внешними партнерами, "все реформы, начатые предыдущими властями, будут продолжены", считает политолог Борис Шаповалов. Возможно, Молдавия станет еще ближе к Евразийскому экономическому союзу, в котором она сейчас имеет статус наблюдателя, не исключил Шаповалов.



Новый поворот событий в Молдавии "может быть выгоден Российской Федерации, потому что Додона поддерживает Кремль, но это всего лишь предположение", сказал в интервью DW политический аналитик Штефан Глигор. "Понятно только, что Российская Федерация помогать нам не может и не будет. А после того как Додон пошел на сговор с демократами и скомпрометировал реформы, от помощи ему откажутся Евросоюз и США", - полагает Глигор.



Вотум недоверия правительству Майи Санду был вынесен 12 ноября. Отставка кабмина повлекла за собой распад коалиции между пророссийской Партией социалистов и правым проевропейским блоком ACUM. В него входят партии "Действие и солидарность" во главе с Санду и "Достоинство и правда" под председательством Андрея Нэстасе. Коалиция была сформирована 8 июня при посредничестве внешний партнеров - ЕС, США и России.

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