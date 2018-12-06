 МОК может полностью отстранить россиян от Олимпиады в Токио | Новости из Германии о России | DW | 06.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

МОК может полностью отстранить россиян от Олимпиады в Токио

Поводом к отстранению может стать вердикт Мосгорсуда, восстановившего бобслеиста Зубкова в статусе олимпийского чемпиона на территории России.

Российский и олимпийский флаги

Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию на постановление Московского городского суда, который на территории РФ восстановил президента Федерации бобслея Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона Игр в Сочи. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщили в пресс-службе ОКР.

Решение об обжаловании было принято под давлением Международного олимпийского комитета (МОК). Как отмечается в сообщении, ОКР "получил официальное уведомление от МОК с просьбой оказать содействие и предпринять необходимые юридические меры", чтобы добиться исполнения в РФ решений Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

Контекст

На олимпийском водном стадионе в Рио-де-Жанейро царит атмосфера недоверия. Виной тому - непоследовательность спортивных организаций в борьбе с допингом, считает Йоша Вебер. (10.08.2016)

Игры в Рио должны были стать настоящим народным праздником и показать всему миру лицо новой Бразилии. И то, и другое пока под вопросом. Начало явно не задалось, считает Йоша Вебер. (05.08.2016)

В ОКР при этом подчеркнули, что Мосгорсуд не имеет юрисдикции пересматривать решения, вынесенные международным спортивным третейским судом.

В заявлении также отмечается, что решение московского суда "может дать основания усомниться в том, что в  Российской Федерации действительно  признаются основные принципы борьбы с допингом в спорте,  защищаются интересы "чистых" спортсменов, соблюдаются основные положения Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса".

Спортсменам грозят "самые жесткие санкции"

"Если будет установлено, что положения Олимпийской хартии МОК не исполняются на территории РФ, это может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия" в Олимпиаде в Токио в 2020 году - как в составе Олимпийской команды России, так и под российским флагом, указали в ОКР.

Чемпион на территории РФ

В 2017 году комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранила Зубкова от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил. Кроме того, МОК принял решение лишить бобслеиста двух золотых медалей зимней Олимпиады в Сочи. Позднее Спортивный арбитраж снял с Зубкова пожизненное отстранение, оставив в силе аннулирование результатов Олимпийских игр 2014 года.

Московский городской суд 21 ноября восстановил бобслеиста в статусе олимпийского чемпиона на территории РФ.

Смотрите также:

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 13:00
Now live
13:00 мин

Путин смотрит Олимпиаду, возвращение олигархов и кандидаты в президенты грабят банк - "Заповедник", выпуск 14

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Ссылки в интернете

Пресс-служба ОКР

Аудио- и видеофайлы по теме

Путин смотрит Олимпиаду, возвращение олигархов и кандидаты в президенты грабят банк - "Заповедник", выпуск 14  

Что означает последнее решение арбитража для российских олимпийцев? - DW Новости  

Арбитраж в Лозанне: оправдали ли окончательно российских атлетов?  

Также по теме

Alexander Subkow

Мосгорсуд вернул бобслеисту Зубкову статус олимпийского чемпиона в России 21.11.2018

В 2017 году МОК пожизненно отстранил Зубкова от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил и лишил бобслеиста двух золотых медалей зимней Олимпиады в Сочи.

Реклама

Самые читаемые

Порошенко пообещал не переносить президентские выборы в Украине  

Комментарий: Путин не уйдет - не только из пролива  

США грозят РФ последствиями за отказ освободить моряков ВМС Украины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно