МОК может полностью отстранить россиян от Олимпиады в Токио

Олимпийский комитет России (ОКР) подал апелляцию на постановление Московского городского суда, который на территории РФ восстановил президента Федерации бобслея Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона Игр в Сочи. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщили в пресс-службе ОКР.

Решение об обжаловании было принято под давлением Международного олимпийского комитета (МОК). Как отмечается в сообщении, ОКР "получил официальное уведомление от МОК с просьбой оказать содействие и предпринять необходимые юридические меры", чтобы добиться исполнения в РФ решений Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

В ОКР при этом подчеркнули, что Мосгорсуд не имеет юрисдикции пересматривать решения, вынесенные международным спортивным третейским судом.

В заявлении также отмечается, что решение московского суда "может дать основания усомниться в том, что в Российской Федерации действительно признаются основные принципы борьбы с допингом в спорте, защищаются интересы "чистых" спортсменов, соблюдаются основные положения Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса".

Спортсменам грозят "самые жесткие санкции"

"Если будет установлено, что положения Олимпийской хартии МОК не исполняются на территории РФ, это может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия" в Олимпиаде в Токио в 2020 году - как в составе Олимпийской команды России, так и под российским флагом, указали в ОКР.

Чемпион на территории РФ

В 2017 году комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранила Зубкова от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил. Кроме того, МОК принял решение лишить бобслеиста двух золотых медалей зимней Олимпиады в Сочи. Позднее Спортивный арбитраж снял с Зубкова пожизненное отстранение, оставив в силе аннулирование результатов Олимпийских игр 2014 года.

Московский городской суд 21 ноября восстановил бобслеиста в статусе олимпийского чемпиона на территории РФ.

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