Модный приговор: стыдно ли носить сандалии с носками?

Белые носки с дырчатыми сандалиями плюс часто шорты, - так немецкие туристы (как правило, люди в возрасте) нередко разгуливают по улицам других стран. Они всегда были из-за этого объектом шуток и насмешек. Но сейчас такой "наряд" - носки с сандалиями - неожиданно оказался в тренде.

Сюрприз в древней гробнице

Кстати, на самом ли деле манера носить носки с босоножками и сандалиями пошла от немцев? На странице "Носки и сандалии" в Википедии (она, между прочим, не только на немецком, но и на английском и еще нескольких языках) сказано, что первое документально подтвержденное свидетельство о ношении носков в сочетании с сандалиями обнаружено при раскопках на территории Северного Йоркшира в сегодняшней Англии. Археологи нашли там остатки одной сандалии примерно 2000-летней давности, и носил ее тогда в сочетании с носками римский гражданин (римляне тогда захватили часть Британских островов).

Воссозданные древнеегипетские носки - экспонат из собрания Музея Виктории и Альберта

А в одной древней гробнице в Египте были найдены двупалые носки, которые также носили с сандалиями. Предположительно они связаны в IV-V веке. Как рассказала Биргит Хаазе (Birgit Haase), историк моды, профессор Университета прикладных наук Гамбурга, носки с сандалиями носили в XV веке и японцы. Носки таби с раздельным большим пальцем стали в Японии традиционными, их носят и мужчины, и женщины.Они и сегодня являются частью парадной одежды, в какую облачаются, например, для участия в чайной церемонии.

Зато в национальных костюмах немцев носки не предусмотрены. Единственное исключение – мужской национальный баварский костюм, состоящий из рубахи и коротких, до колен, кожаных штанов "ледерхозе", которые обязательно носят с носками или гольфами. Ну, а что касается немецких туристов, расхаживающих на отдыхе в теннисных носках и сандалиях, то они просто хотят себя чувствовать максимально комфортно – как в тапочках дома, высказывает предположение в беседе с DW руководитель отдела моды онлайн-издания журнала Vogue Germany Лена Земанн (Lena Sämann).

Тяга к комфорту

По словам Лены Земанн, немцы всегда испытывали слабость к удобным функциональным вещам. И ортопедические сандалии с хлопчатобумажными носками как раз то, что нужно: носки защищают от грязи и пыли, да и ноги благодаря им не натрешь.

Один из самых известных в мире брендов профилактической и ортопедической обуви для всей семьи – немецкая компания Birkenstock, основанная в 1774 году сапожником Иоганном Адамом Биркенштоком (Johann Adam Birkenstock). На этой фирме всегда уделялось внимание ортопедическим свойствам обуви. В 1945 году ее специалисты разработали модель шлепанцев на пробковой подошве. А первая модель, ставшая прототипом популярных сегодня во всем мире сандалий Birkenstock, появилась в 1964 году.

Обувь Birkenstock обрела культовый статус благодаря дизайнеру из США Марго Фрейзер. В 1966 году, побывав на курорте в Германии, она привезла с собой супер-удобные сандалии Birkenstock и потом стала продавать их в Калифорнии. Эта обувь (не дешевая, кстати, особенно она полюбилась хиппи. И в 1980-е годы Марго Фрейзер уже зарабатывала на сандалиях миллионы. К слову, и в США есть любители облачаться в сандалии и носки. Больше всего их на западе страны. Сочетание носков с сандалиями возведено в абсолют также благодаря бесчисленным мемам.

Когда уродство в тренде

В последнее время обрела популярность еще одна модель ортопедических сандалий на пробковой подошве – Wörishofer. Этот бренд основан в 1940-х годах в баварском курортном городке Бад-Вёрисхофен. Знаменитыми сандалии стали после того, как в 2010 году в них "засветились" голливудские звезды Кирстен Данст и Мэгги Джилленхол. Сандалии Wörishofer попали тогда в список "самых уродливых" моделей обуви, где уже фигурировала продукция брендов Birkenstock, Crocs и Ugg Boots. Впрочем, включение в этот реестр сослужило всем им хорошую службу: и Wörishofer, и Birkenstock, и Crocs, и Ugg Boots неожиданно стали супермодными.

Еще одна возведенная в культ модель сандалий – Adilette, продукт немецкого бренда спортивной одежды, обуви и инвентаря Adidas. Сегодня в сланцах Adilette на ортопедической резиновой подошве, с тремя брендовыми полосками ходят и в бассейн, на пляж, и просто по улице, причем нередко в сочетании с носками. Главным образом, это хипстеры.

Сегодня в сандалиях и носках дефилируют по подиуму даже топ-модели, демонстрирующие новинки от лейблов Miu Miu, Wood Wood, Vetements. Не отстают от тренда и суперзвезды: канадский музыкант Джастин Бибер, американский рэпер Tyler the Creator, американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен, британская певица M.I.A.

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