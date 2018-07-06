 Модные места в Берлине (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Модные места в Берлине (видео)

Где в Берлине собираются творческие люди, какие места считаются модными? Репортер DW вызвалась провести для нас небольшую экскурсию.

Смотреть видео 02:35
Now live
02:35 мин

Модный Берлин

  

Контекст

Поезд Берлин-Вроцлав: живая музыка и вагон-библиотека

Билет стоит 19 евро. Пассажиры имеют возможность познакомиться с культурой Германии и Польши, а также с историей взаимоотношений двух стран. (12.03.2018)  

В Берлине ремонтируют дворец Шарлоттенбург

Для реставрации памятников прусского культурного наследия выделили рекордную сумму - 400 миллионов евро. Всего в Берлине и Бранденбурге отремонтируют более 20 объектов. (01.10.2017)  

Дикий Берлин 1980-х (фотогалерея)

Рок-музыканты, мигранты, панки, левацкие демонстранты, сквоттеры, самовольно занимавшие пустующие дома... На фото Кристиана Шульца Западный Берлин представлен с неожиданной стороны. (05.04.2017)  

"Беременная устрица" в Берлине снова в строю

В Берлине после капитального ремонта вновь открылся Дом культур мира. Здание считается одним из ключевых памятников архитектуры 1950-х годов в немецкой столице. (03.02.2017)  

Как женщины брали "штурмом" Берлин

Среди художниц на выставке во Франкфурте-на-Майне есть несколько малоизвестных имен. Им было трудно пробиться в искусстве среди мужчин, но именно благодаря мужчине мы знаем о них. (01.12.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Модный Берлин  

По следам Берлинской стены (видео)  

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера