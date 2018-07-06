Модные места в Берлине (видео)

Как женщины брали "штурмом" Берлин

Среди художниц на выставке во Франкфурте-на-Майне есть несколько малоизвестных имен. Им было трудно пробиться в искусстве среди мужчин, но именно благодаря мужчине мы знаем о них. (01.12.2015)