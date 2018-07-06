Модные места в Берлине (видео)

Где в Берлине собираются творческие люди, какие места считаются модными? Репортер DW вызвалась провести для нас небольшую экскурсию.
Билет стоит 19 евро. Пассажиры имеют возможность познакомиться с культурой Германии и Польши, а также с историей взаимоотношений двух стран. (12.03.2018)
Для реставрации памятников прусского культурного наследия выделили рекордную сумму - 400 миллионов евро. Всего в Берлине и Бранденбурге отремонтируют более 20 объектов. (01.10.2017)
Рок-музыканты, мигранты, панки, левацкие демонстранты, сквоттеры, самовольно занимавшие пустующие дома... На фото Кристиана Шульца Западный Берлин представлен с неожиданной стороны. (05.04.2017)
В Берлине после капитального ремонта вновь открылся Дом культур мира. Здание считается одним из ключевых памятников архитектуры 1950-х годов в немецкой столице. (03.02.2017)