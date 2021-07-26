Великий неизвестный: Бремен знакомит с Эмилем Бернаром

Гогена, Сезанна, Тулуз-Лотрека знают все. Но Бернар? Между тем он был одним из них - теоретик и практик изобразительного искусства, творивший на стыке двух минувших веков.