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Модерн

5-D6-M2-1910 (377122) Darmstadt, Ausstellungsgeb.u.Hochzeitst. Darmstadt (Hessen), Künstlerkolonie Mathildenhöhe, Ausstellungsgebäude mit Hochzeitsturm (erb.1906-08; Arch.: Josef Maria Ol- brich). - Gesamtansicht von Südwesten. - Bildpostkarte (nach kolorierter Photo- graphie), undat. (um 1910). F: Darmstadt (Hesse), colonie d'artistes 'Mathildenhöhe', bâtim Darmstadt (Hesse), colonie d'artistes 'Mathildenhöhe', bâtiment d'exposition avec 'Hochzeitsturm' ('tour du mariage ' constr. 1906-08 ; arch.: Josef Maria Olbrich).- Vue d' ensemble vers le sud-ouest. - Carte postale illustrée (d'ap. photographie coloriée), v. 1910.

"Свадебная башня" и другие новички из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО 26.07.2021

Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины, - ЮНЕСКО рассмотрел заявку Германии и включил комплекс на холме Матильды в список Всемирного наследия.
Колония художников и Свадебная башня на холме Матильды в Дармштадте

Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 26.07.2021

Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины... Итак, комплекс на холме Матильды включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
ARCHIV - 26.02.2018, Hessen, Darmstadt: (v.r.) Die russische Kapelle, das Ausstellungsgebäude und der Hochzeitsturm stehen auf der Mathildenhöhe. Am 16.07.2019 sollen bei einem russisch-orthodoxen Festgottesdienst in der Kirche sieben Glocken geweiht werden. Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии чтят память убитой царской семьи (фото) 17.07.2019

Этот храм, построенный на средства Николая II и Александры Федоровны, находится в немецком Дармштадте. 17 июля здесь проходит памятная служба.
ARCHIV - Stacheldraht umgibt die Mauer zum Hof der Justizvollzugsanstalt Gera. (zu dpa «Schließung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Gera» vom 20.10.2017) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Германии продается отремонтированное 5-этажное здание за 300 тыс. евро. Это тюрьма 14.04.2019

На востоке ФРГ в городе Гера продается 6-уровневое здание архитектурного периода модерн с капитальным ремонтом, сантехникой и кухонным оборудованием за 300 тысяч евро. Загвоздки две.

Jugendstilhaus von Otto Wagner am Schottenring 23 in Wien, Architektur, Baustil, Architekt, Wohnhaus, Jugendstil, 1. Bezirk, 1010, Ringstraßengebäude, Keramikfassade. - 20141002_PD3275 |

В Вену за искусством модерна 06.02.2018

Столица Австрии всегда привлекательна для туристов. В 2018 году город непременно надо посетить тем, кто интересуется творчеством Густава Климта и его единомышленников.

Künstler Gustav Klimt (1862–1918) Auf die Infoboxvorlage des Erstellers verlinken Gustav Klimt Beschreibung österreichischer Maler Geburts-/Todesdatum 14. Juli 1862 6. Februar 1918 Geburts-/Todesort Baumgarten bei Wien Wien Wirkungsstätte Wien Normdaten VIAF: 7399081 | LCCN: n79039898 | PND: 118563289 | WorldCat | WP-Personeninfo Titel Der Kuß Datum 1907-1908 Technik Öl auf Leinwand Ausmaße 180 × 180 cm Momentaner Standort Österreichische Galerie BelvedereLink zurück zur Museums Infobox-Vorlage Belvedere Vienna June 2006 009.jpg Eigenname Österreichische Galerie Belvedere Ort Wien, Österreich Koordinaten 48° 11' 29,0 N, 16° 22' 48,0 E Gegründet 1907 Webseite www.belvedere.at Upper Belvedere Herkunft/Fotograf http://www.belvedere.at/en/sammlungen/belvedere/jugendstil-und-wiener-secession/gustav-klimt Diese Bild- oder Mediendatei ist gemeinfrei, weil ihre urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für die Europäische Union, Australien und alle weiteren Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers. Quelle: Wikipedia

Золотой поцелуй: Густав Климт - скандальный художник венского модерна 06.02.2018

100 лет назад скончался Густав Климт - выдающийся художник и дамский угодник. Его картина "Поцелуй" - одно из самых тиражируемых произведений искусства.
Walter Gropius, Bauhaus Dessau, Detail Entwurf: Walter Gropius und Adolf Meyer, um 1923 (verwendet u.a. im Bauhaus Dessau) http://www.grassimuseum.de/presse/pressebilder-zu-begreifbare-baukunst.html

5 самых красивых дверных ручек Германии (фотогалерея) 14.03.2017

Дверная ручка - это не прозаический невзрачный предмет, а деталь архитектурного гезамткунстверка, доказывает выставка в Лейпциге.
Jugendstil-Kraftwerk Heimbach, Eifel. Deutschland entdecken, Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Электрификация в стиле модерн 22.09.2016

Электростанция в Хаймбахе - памятник архитектуры и технической истории. Пульт управления в ее турбинном зале изготовлен из мрамора и красного дерева.
Emile Bernard - Am Puls der Moderne: Vincent van Gogh, 1886/87; Copyright: Kunsthalle Bremen/Karen Blindow***ACHTUNG: ***Pressebild nur für die aktuelle, themengebundene Berichterstattung

В Бремене нашли неизвестный портрет Ван Гога 06.03.2015

В наследии Эмиля Бернара, ныне полузабытого неоимпрессиониста XIX-начала ХХ веков, обнаружился неизвестный ранее портрет его знаменитого приятеля и коллеги.
GettyImages 52020668 German artist Joseph Beuys (1921 - 1986) introduces his installation 'Zeige Deine Wunde' (show your wound) at the Stadtische Gallerie Im Lenbachhaus, Munich, circa 1977. (Photo by Roedel/Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

Выставка во Франкфурте посвящена творчеству "пророков" 06.03.2015

Во Франкфурте-на-Майне рассказывают преданные забвению истории из жизни и творчества художников, изменивших мир и создавших свою школу.
Emile Bernard - Am Puls der Moderne: Die Haschischraucherin, 1900; Copyright: RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)/ Hervé Lewandowski***ACHTUNG: ***Pressebild nur für die aktuelle, themengebundene Berichterstattung

Великий неизвестный: Бремен знакомит с Эмилем Бернаром 06.02.2015

Гогена, Сезанна, Тулуз-Лотрека знают все. Но Бернар? Между тем он был одним из них - теоретик и практик изобразительного искусства, творивший на стыке двух минувших веков.
Franz Marc / Gemaelde von August Macke Marc, Franz Maler Muenchen 8.2.1880 - (gefallen) vor Verdun 4.3.1916. - 'Bildnis Franz Marc'. - Gemaelde, 1910, von August Macke (1887- 1914). Oel auf Pappe, 50 x 39 cm. Berlin, SMPK, Nationalgalerie. E: Franz Marc / Painting by August Macke Marc, Franz Painter Munich 8.2.1880 - (killed in action) Verdun 4.3.1916. - 'Portrait of Franz Marc'. - Painting, 1910, by August Macke (1887- 1914). Oil on cardboard, 50 x 39cm. Berlin, SMPK, Nationalgalerie.

Выставка в Мюнхене расскажет о творчестве друзей-художников 27.01.2015

Двум выдающимся немецким экспрессионистам посвящена новая выставка. Они принадлежали к авангарду изобразительного искусства и погибли на фронтах Первой мировой войны.
ARCHIV - Die Neue Nationalgalerie in Berlin in einer Aufnahme vom 09.12.2014. Ende des Jahres wird die Neue Nationalgalerie geschlossen, weil das berühmte Gebäude von Ludwig Mies van der Rohe nach jahrzehntelangem Betrieb eine Generalsanierung braucht. Die Neue Nationalgalerie ist das wichtigste Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts in Berlin. Die Sanierung des Mies-van-der-Rohe-Baus hat der britische Stararchitekt Chipperfield übernommen. Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ eingestellt von mak

Музей модерна в Берлине построят не позже 2021 года 14.01.2015

Предположительно в конце текущего года начнется конкурс проектов для строительства нового музея - "увлекательная задача для лучших архитекторов мира".
Eine Frau steht am 18.11.2013 in Mannheim (Baden-Württemberg) in der Kunsthalle in der Ausstellung Dix/Beckmann: Mythos Welt vor zwei Bildern der Künstler Max Beckmann (l) mit dem Titel Pierrette und Clown sowie Otto Dix mit dem Titel Selbstbildnis mit Muse. Die erste Ausstellung im generalsanierten Billing-Bau der Mannheimer Kunsthalle wird offiziell am Freitag (22.11.) fürs Publikum geöffnet. Foto: Uwe Anspach/dpa (zu lsw-Korr vom 19.11.2013)

Предтечи модерна в Ганновере 14.01.2015

Экспозиция под названием "До модерна" начинает серию презентаций графического собрания музея.
neue Nationalgalerie, Berlin, Deutschland, Europa

Новая национальная галерея совершит турне во время ремонта 09.12.2014

50 лет украшал "самый красивый зал" немецкую столицу. Пришло время провести в нем "генеральную уборку". Картины, однако, на время ремонта не исчезнут в запасниках.
****Die honorarfreie Reproduktion ist nur im Rahmen der Berichterstattung zur Ausstellung bei Nennung der vollständigen Creditline erlaubt. Bei einer anderweitigen Nutzung sind Sie verpflichtet, selbständig die Fragen des Urheber- und Nutzungsrechts zu klären. Bei Reproduktion eines Bildes ist die Zusendung eines Belegexemplars obligatorisch!**** Neue Nationalgalerie, Ansicht Potsdamer Straße, 1968 © Archiv Neue Nationalgalerie, Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Foto: Reinhard Friedrich

В Берлине построят музей искусства 20-го века 08.12.2014

Деньги на строительство уже выделены. Осталось найти место для нового берлинского дома для работ Пикассо, Шагала и прочих мастеров.
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