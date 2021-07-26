Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины, - ЮНЕСКО рассмотрел заявку Германии и включил комплекс на холме Матильды в список Всемирного наследия.
Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины... Итак, комплекс на холме Матильды включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Этот храм, построенный на средства Николая II и Александры Федоровны, находится в немецком Дармштадте. 17 июля здесь проходит памятная служба.
На востоке ФРГ в городе Гера продается 6-уровневое здание архитектурного периода модерн с капитальным ремонтом, сантехникой и кухонным оборудованием за 300 тысяч евро. Загвоздки две.
Столица Австрии всегда привлекательна для туристов. В 2018 году город непременно надо посетить тем, кто интересуется творчеством Густава Климта и его единомышленников.
100 лет назад скончался Густав Климт - выдающийся художник и дамский угодник. Его картина "Поцелуй" - одно из самых тиражируемых произведений искусства.
Дверная ручка - это не прозаический невзрачный предмет, а деталь архитектурного гезамткунстверка, доказывает выставка в Лейпциге.
Электростанция в Хаймбахе - памятник архитектуры и технической истории. Пульт управления в ее турбинном зале изготовлен из мрамора и красного дерева.
В наследии Эмиля Бернара, ныне полузабытого неоимпрессиониста XIX-начала ХХ веков, обнаружился неизвестный ранее портрет его знаменитого приятеля и коллеги.
Во Франкфурте-на-Майне рассказывают преданные забвению истории из жизни и творчества художников, изменивших мир и создавших свою школу.
Гогена, Сезанна, Тулуз-Лотрека знают все. Но Бернар? Между тем он был одним из них - теоретик и практик изобразительного искусства, творивший на стыке двух минувших веков.
Двум выдающимся немецким экспрессионистам посвящена новая выставка. Они принадлежали к авангарду изобразительного искусства и погибли на фронтах Первой мировой войны.
Предположительно в конце текущего года начнется конкурс проектов для строительства нового музея - "увлекательная задача для лучших архитекторов мира".
Экспозиция под названием "До модерна" начинает серию презентаций графического собрания музея.
50 лет украшал "самый красивый зал" немецкую столицу. Пришло время провести в нем "генеральную уборку". Картины, однако, на время ремонта не исчезнут в запасниках.
Деньги на строительство уже выделены. Осталось найти место для нового берлинского дома для работ Пикассо, Шагала и прочих мастеров.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact