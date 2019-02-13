Могут ли США потеснить РФ с рынка вооружений в Центральной Азии

Американский ВПК намерен завоевать центральноазиатский рынок вооружений? На такой вопрос обозревателей навели заявления главы Центрального командования ВС США генерала Джозефа Вотела, сделанные неделю назад в Сенате США. Высказанные генералом тезисы и сегодня требуют пояснений со стороны тех специалистов по вооружениям, которые интересуются конкуренцией между Россией и США на рынках Центральной Азии. Джозеф Вотел сообщил, что Соединенные Штаты стремятся побудить страны региона переориентироваться на продукцию американского ВПК и отказаться в этом сегменте от импорта из России. Согласно информации в СМИ, высокопоставленный американский военный в этой связи отдельно упомянул Узбекистан и Казахстан.

Узбекский список для ВПК США

Согласно заявлению Вотела, Ташкент уже "предоставил список американских систем и оборудования", в покупке которых он заинтересован, и добавил, что такая заинтересованность "представляет уникальную возможность увести Узбекистан в сторону от военных закупок из России" (слова Джозефа Вотела цитируются по сообщению, опубликованному ТАСС. - Ред.). В свою очередь, высокая стоимость американских вооружений указана генералом в качестве препятствия на их пути в Центральную Азию. По его словам, это может стать проблемой для Казахстана.

Андрей Серенко

Стоит ли за этими заявлениями главы Центрального командования ВС США некий уже сформированный план по предъявлению России мощных конкурентных аргументов на рынке вооружений в Узбекистане, Казахстане и других странах региона? Сотрудник Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко исходит из того, что заявление Вотела - не более чем зондаж возможной реакции стран региона и России на подобные инициативы. "О более ощутимых аргументах, которые США предложили бы в этой связи, мне не известно. Мои источники в регионе, связанные с этой тематикой, сомневаются в наличии развернутых актуальных планов и говорят лишь о наличии интереса к отдельным образцам продукции американского ВПК", - сообщил Серенко в интервью DW.

ОДКБ и НАТО: принцип оперативной совместимости

Но этот интерес ограничен рядом обстоятельств. Во-первых, как признал и сам генерал, бюджетом средств на массовые закупки недешевого оружия и технологий - они обременительны для каждой из стран региона без исключений. Второй момент - это наличие ОДКБ, куда входят Казахстан, Киргизия и Таджикистан. "А там очень сильно военно-техническое влияние России, которая использует, как и НАТО, принцип оперативной совместимости с союзниками. Обилие российской военной техники поддерживается этой стратегией, включая многочисленные учения в регионе", - продолжает собеседник DW.

Так что из всех стран региона по большому счету относительно свободны в выборе партнеров по массовым поставкам лишь Туркмения и Узбекистан, продолжает он. Но Туркмения сейчас переживает глубокий финансовый кризис. "К тому же, потребности у Туркмении традиционно больше в сфере полицейских сил и сил безопасности. Армия там весьма условная. Большой вопрос, представляет ли Туркмения рынок для американского ВПК. Узбекистан - страна побольше и помощнее, но там в военной сфере влияние России за последние годы сильно возросло", - констатирует эксперт.

С его логикой в целом согласен ташкентский политолог Юрий Черногаев, указывающий на то, что возрождение военной промышленности Узбекистана, решение о котором принял президент Узбекистана, делается в целом на базе российских технологий. "Да, Узбекистан закупил испанские военно-транспортные самолеты Airbus C295W. Специалисты признают, они хорошие. Но не вполне подходят для нашего климата. Представить себе какие-либо заметные закупки американских истребителей для узбекских ВВС невозможно, придется менять всю систему ВВС республики. Бронетехника теперь будет ремонтироваться и модернизироваться на заводе в Чирчике, и тоже не по американским образцам. Российские вертолеты Узбекистан уже получает. Так что возможности для широкого рынка для продукции американского ВПК я в Узбекистане сейчас не вижу", - рассуждает он.

Первым делом вертолеты? Где ВПК США постарается потеснить Россию

Американский вертолет в Афганистане

Впрочем, Андрей Серенко видит ряд секторов американского ВПК, чья продукция может подкрепить намерение генерала Вотела. "Действительно, в сегменте стрелкового оружия Москва может чувствовать себя в Центральной Азии спокойно. Китайские и другие образцы, имеющие там ход - это модернизированные советские образцы, и для США ввиду другого стандарта зацепиться здесь трудно. Для Москвы в первую очередь болезненный вопрос - по вертолетам, показавшим свою важность в локальных конфликтах. Тут конкуренция уже идет, в Афганистане замена уже произошла, США вытеснили РФ с вертолетного рынка в Афганистане. И при таких заявлениях фантомная боль от этой неудачи будет всплывать", - считает он.

Другой сегмент - это бронетехника, но не танки, а бронемашины. "Этот сегмент более свободен, чем танковый. Такие машины востребованы в ходе локальных конфликтов, и американские машины прошли проверку в Афганистане. Кроме того, есть сектор техники для полицейских операций. Тут американские бронеавтомобили, которые могут быть использованы в городах, обладают интересными возможностями по сравнению с российскими. Не говоря уже о средствах связи и обеспечения кибербезопасности. Для Казахстана и Туркмении для нужд береговой охраны могут быть востребованы американские малые суда. И, конечно, беспилотники. Это рынок будущего, в том числе для охраны сложных границ, для разведки, для обеспечения связи и так далее. За этот рынок будут биться. Здесь, правда, не США играют первую скрипку, а Израиль", - рассказывает эксперт ЦИСА.

Реклама ВПК из Афганистана

Михаэль Лаубш

При этом он не исключает, что в случае сокращения западного контингента в Афганистане часть техники может быть передана государствам Центральной Азии. "Россия достаточно успешно использует различные конфликты для демонстрации лучших качеств своей техники и вооружений. Думаю, что США используют возможность передать часть вооружений, чтобы "зацепиться" на том рынке, хотя для США компания в Афганистане вышла в политическом смысле сомнительной", - предполагает Андрей Серенко.

Впрочем, Юрий Черногаев напоминает, что Узбекистан уже получил от США в подарок более трехсот броневиков с противоминной защитой того типа, который военные НАТО используют в Афганистане. Но они сейчас стоят без возможности их обслуживать. Политолог также отмечает, что официальные лица в Ташкенте пока не спешат подтверждать слова генерала Вотела о некоем списке пожеланий, переданном американской стороне.

Не спешат и в Москве. "Пока реакции ни из Москвы, ни, кстати, из Пекина, который тоже такое заявление должно волновать, слышно не было. Думаю, что в Москве торопиться с публичной реакцией не станут. На каком-нибудь из военных совещаний Москва организует реакцию, в первую очередь от ОДКБ, где союзники похвалят российское оружие и дадут понять, что другого им не надо", - полагает собеседник DW.

Отсутствие реакции на брошенную Джозефом Вотелом в сторону России перчатку можно констатировать и в ЕС. "В Европе пока заявление Вотела публично не обсуждалось, и мнение по этому поводу не сформировано. Со стороны штаб-квартиры НАТО активности в этом направлении не видно, так что если действительно со стороны Ташкента США получили некий перечень желаемой военной техники, то это двухстороннее дело между США и Узбекистаном. Но, верно ли это, или только слух, в любом случае можно с уверенностью говорить о том, что с прошлого года администрация Дональда Трампа старается укрепить позиции в Центральной Азии. Особенно в Узбекистане. Так что я могу себе представить, что нынешняя администрация США попытается подвинуть там и РФ, и КНР, или, по крайней мере, создать видимость этого", - отмечает немецкий эксперт по Центральной Азии Михаэль Лаубш (Michael Laubsch).

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