 Могерини предупредила об угрозе свободе слова в Европе | Новости из Германии о Европе | DW | 03.05.2019

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Европа

Могерини предупредила об угрозе свободе слова в Европе

Во Всемирный день свободы печати в ЕС и в Германии вспомнили о погибших журналистах.

Акция в поддержку журналистов у посольства Эритреи в Лондоне

Акция в поддержку журналистов у посольства Эритреи в Лондоне (фото из архива)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини опасается, что свобода слова в Европе находится под угрозой. С такой оценкой глава европейской дипломатии выступила в пятницу, 3 мая - во Всемирный день свободы печати.

"Мы все чаще и чаще становимся свидетелями попыток ограничить свободу СМИ, в частности, систематически подрывая их авторитет", - заявила Могерини.

По ее словам, серьезную опасность представляет, в том числе, дезинформация. Она негативно влияет "на демократические процессы" и "общественные дискуссии по всему миру", включая Евросоюз, убеждена верховный представитель ЕС.

Предпосылка для функционирующей демократии

Контекст

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Президент США Дональд Трамп фактически снимает с саудовских властей ответственность за жестокое убийство Джамаля Хашогги. Это не должно оставаться без последствий, считает Михаэль Книгге. (21.11.2018)

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в свою очередь призвал обеспечивать лучшую защиту журналистам. "Свободный, независимый и разнообразный медиаландшафт - предпосылка для любой функционирующей демократии", - уверен он.

Мас подчеркнул, что ФРГ сотрудничает со своими партнерами по всему миру для более эффективной защиты репортеров. При этом глава МИД ФРГ напомнил об убийствах словацкого журналиста-расследователя Ян Куцияка, а также колумниста американской газеты The Washington Post Джамаля Хашогги.

"Их судьба наглядно показала нам, как обстоят дела со свободой печати по всему миру", - подчеркнул министр.

Лидируют скандинавские страны

В индексе свободы прессы "Репортеров без границ" за 2019 год, опубликованном в апреле, лидируют страны Скандинавии: в тройку вошли Норвегия, Финляндия и Швеция. Германия по сравнению с предыдущим рейтингом поднялась на две позиции и заняла 13-ю строчку. Вместе с тем положение целого ряда государств ЕС ухудшилось: Чехии (минус шесть позиций), Австрии (минус пять), Бельгии (минус две).

Россия в перечне -  149-я из 180 государств.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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