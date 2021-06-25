Многоцелевой боевой самолет "Торнадо"

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Торнадо".
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Количество погибших измеряется, очевидно, однозначным числом, однако пострадавших - сотни, сообщили местные власти. Мощный торнадо опустошил целую область вокруг города Годонин.
Почти полсотни домов разрушены в штате Теннесси в результате нескольких сильных торнадо. Как минимум 25 человека погибли, 150 доставлены в больницы.
Бундестаг продлил участие самолетов-разведчиков в международной антитеррористической коалиции на полгода, а обучение сил безопасности в Ираке - на год. Оппозиция выступила против.
Шквалистый ветер, внезапные паводки и торнадо привели к человеческим жертвам в штатах Техас, Луизиана, Алабама и Миссисипи. Ураган оставил значительные разрушения.
В результате торнадо в регионе Айфель под Ахеном в среду, 13 марта, пострадало четыре десятка домов. Куда деваться тем, кто остался без крыши над головой?
В штате Алабама из-за торнадо объявлен режим чрезвычайного положения. 22 человека погибли, более 40 госпитализированы, некоторые люди числятся пропавшими без вести.
Два человека погибли, один числится пропавшим без вести, 12 человек пострадали в результате торнадо, обрушившихся на турецкий курортный город Анталья. Власти страны оценили ущерб в 16 млн евро.
На севере Германии сильные дожди с градом диаметром до 3 см и ураганным ветром, скорость которого достигала 140 км/час. Частично парализовано железнодорожное и авиасообщение. Есть жертвы.
Берлин не смог добиться от Анкары разрешения на визиты депутатов бундестага к солдатам бундесвера в "Инджирлике". В итоге было решено перебазировать военнослужащих ФРГ в Иорданию.
Торнадо, землетрясения, цунами, - человечеству то и дело приходится переживать стихийные бедствия. Выставка в Дортмунде рассказывает, как действовать в опасной ситуации.
По словам канцлера ФРГ, Берлин "по разным каналам" донес до Турции свою позицию. Германские самолеты-разведчики "Торнадо" могут быть размещены в Иордании, предупредила Меркель.
По обвинению в пытках, убийствах и других преступлениях 8 бойцов расформированной роты украинского МВД "Торнадо" осуждены на заключение от 8 до 11 лет. Еще четверо приговорены к условному сроку.
Для использования бундесвером пригодны военные базы в Иордании, Кувейте и на Кипре. Однако правительство ФРГ еще не вело переговоров с этими странами.
Два человека погибли, десятки пострадали в результате стихийного бедствия в Италии. Смерч нанес ущерб зданиям и автомобилям, с нескольких домов сорвало крыши. От сильных дождей пострадала Флоренция.
Два человека погибли в итальянских Ладисполи и Чезано ди Рома в результате прохождения разрушительного торнадо. Смерч нанес серьезный ущерб зданиям и автомобилям.
Производитель "Торнадо" сообщил о техническом дефекте одного из элементов самолета. Бундесвер приостановил задействование машин с базы "Инджирлик" в операциях против "Исламского государства".
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