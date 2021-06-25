Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Многоцелевой боевой самолет "Торнадо"

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Торнадо".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Extremely strong storm in Hodonin in southeast Moravia, Czech Republic, June 24, 2021. Meteorologists say it may be tornado. Half of Hrusky village was destroyed. (CTK Photo/Marek Sitar)

В Чехии в результате торнадо погибли и пострадали более 200 человек 25.06.2021

Количество погибших измеряется, очевидно, однозначным числом, однако пострадавших - сотни, сообщили местные власти. Мощный торнадо опустошил целую область вокруг города Годонин.
A man walks past storm debris following a deadly tornado, Tuesday, March 3, 2020, in Nashville, Tenn. (AP Photo/Mark Humphrey)

В штате Теннесси от торнадо погибли около 30 человек 03.03.2020

Почти полсотни домов разрушены в штате Теннесси в результате нескольких сильных торнадо. Как минимум 25 человека погибли, 150 доставлены в больницы.
08.10.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Ein Tornado-Kampfflugzeuge des Luftwaffengeschwaders 33 aus Büchel landet auf dem Fliegerhorst des taktischen Luftwaffengeschwaders 73 «Steinhoff» in Rostock-Laage. Es ist Teilnehmer von einer Übung, die vom 8. bis 19. Oktober im Gebiet Nord- und Ostdeutschland sowie angrenzenden Seegebieten ausgeübt werden soll. Bei der Übung von insgesamt rund 750 Soldaten soll die Konzeption der Bündnis- und Landesverteidigung überprüft und die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Krisenreaktionskräfte der Luftwaffe in der Nato untersucht werden. Foto: Rainer Jensen/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Мандат миссии бундесвера в Ираке и Сирии продлен 24.10.2019

Бундестаг продлил участие самолетов-разведчиков в международной антитеррористической коалиции на полгода, а обучение сил безопасности в Ираке - на год. Оппозиция выступила против.
14.04.2019, USA, Hamilton: Ein Dach, das von einem Haus weggeblasen wurde, liegt auf dem Boden. Nach Angaben der Behörden des US-Bundesstaates habe möglicherweise ein Tornado im westlichen Mississippi die Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen verursacht. Foto: Jim Lytle/FR156075 AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

На юге США не менее восьми человек погибли из-за урагана 15.04.2019

Шквалистый ветер, внезапные паводки и торнадо привели к человеческим жертвам в штатах Техас, Луизиана, Алабама и Миссисипи. Ураган оставил значительные разрушения.

13.03.2019, Roetgen: Mitglieder der Feuerwehr stehen vor einem Haus, dessen Dach schwer beaschädigt wurde. Ein Tornado hat in der Eifelgemeinde Roetgen Dächer abgedeckt, Häuser beschädigt und die Bewohner erschreckt. Das Sturmzentrum traf die Hauptstraße der Ortschaft, mehrere Häuser können vorerst nicht mehr bewohnt werden. Zum Glück gab es nur einen Leichtverletzten. Foto: Ralf Roeger/dpa | Verwendung weltweit

Торнадо в Германии: как немцы решают проблемы, созданные природой (фото) 14.03.2019

В результате торнадо в регионе Айфель под Ахеном в среду, 13 марта, пострадало четыре десятка домов. Куда деваться тем, кто остался без крыши над головой?
People walk amid debris in Lee County, Ala., after what appeared to be a tornado struck in the area Sunday, March 3, 2019. Severe storms destroyed mobile homes, snapped trees and left a trail of destruction amid weather warnings extending into Georgia, Florida and South Carolina, authorities said. (WKRG-TV via AP) |

Из-за торнадо в США погибли десятки человек 04.03.2019

В штате Алабама из-за торнадо объявлен режим чрезвычайного положения. 22 человека погибли, более 40 госпитализированы, некоторые люди числятся пропавшими без вести.

A vehicle swept away by a tornado is seen next to a passanger aircraft at Antalya International airport in the Mediterranean resort city of Antalya, Turkey January 26, 2019. Ibrahim Laleli/Demiroren News Agency (DHA) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.

В турецкой Анталье подвели итоги ударов торнадо 27.01.2019

Два человека погибли, один числится пропавшим без вести, 12 человек пострадали в результате торнадо, обрушившихся на турецкий курортный город Анталья. Власти страны оценили ущерб в 16 млн евро.
Ein Auto fährt am 22.06.2017 in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) an einem umgestürzten Baum vorbei. Nach hochsommerlichen Temperaturen haben in Ostdeutschland die schweren Unwetter eingesetzt. Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Торнадо прошел неподалеку от аэропорта Гамбурга 22.06.2017

На севере Германии сильные дожди с градом диаметром до 3 см и ураганным ветром, скорость которого достигала 140 км/час. Частично парализовано железнодорожное и авиасообщение. Есть жертвы.
JAGEL, GERMANY - DECEMBER 10: A Bundeswehr Luftwaffe ECR Tornado reconaissance jet departs for Incirlik airbase in Turkey as part of Germany's participation in the international military intervention against the Islamic State (IS) in Syria on December 10, 2015 in Jagel, Germany. Germany is sending a total of 1,200 troops, six Tornado reconaissance jets and a navy frigate in non-combative roles, including two Tornados and 40 troops who departed today from Jagel. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Немецкие "Торнадо" улетают из Турции в Иорданию 07.06.2017

Берлин не смог добиться от Анкары разрешения на визиты депутатов бундестага к солдатам бундесвера в "Инджирлике". В итоге было решено перебазировать военнослужащих ФРГ в Иорданию.
Hitzeschutzanzug Diese heiße Klamotte hält bis zu 1000 Grad aus. Für Leute, die für andere durchs Feuer gehen. Objekt- bzw. Exponatbilder - DASA Ausstellung Alarmstufe ROT Eine Ausstellung über Katastrophen und was man daraus lernt 04.03.2017 bis 24.09.2017

Как человек может противостоять катастрофам 19.05.2017

Торнадо, землетрясения, цунами, - человечеству то и дело приходится переживать стихийные бедствия. Выставка в Дортмунде рассказывает, как действовать в опасной ситуации.
German Tornado jets are pictured on the groung at the air base in Incirlik, Turkey, on January 21, 2016. / AFP / POOL / TOBIAS SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

Меркель подвергла Анкару критике за решение по базе "Инджирлик" 15.05.2017

По словам канцлера ФРГ, Берлин "по разным каналам" донес до Турции свою позицию. Германские самолеты-разведчики "Торнадо" могут быть размещены в Иордании, предупредила Меркель.
Members of the military special forces sit on an armoured vehicle near Kramatorsk September 4, 2014. NATO's top official accused Moscow outright on Thursday of attacking Ukraine as allied leaders gathered for a summit to buttress support for Kiev and bolster defences against a Russia they now see as hostile for the first time since the Cold War. REUTERS/Gleb Garanich (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY)

В Киеве по обвинению в пытках осуждены бойцы распущенной роты "Торнадо" 08.04.2017

По обвинению в пытках, убийствах и других преступлениях 8 бойцов расформированной роты украинского МВД "Торнадо" осуждены на заключение от 8 до 11 лет. Еще четверо приговорены к условному сроку.
ARCHIV - HANDOUT - Zwei Recce-Tornados der Luftwaffe der Bundeswehr starten im Rahmen des Einsatzes Counter DAESH am 08.01.2016 in Incirlik (Türkei) zu ihrem ersten Einsatzflug. Verteidigungsministerin von der Leyen will trotz der abweisenden Haltung der Türkei in den nächsten Tagen die Bundeswehr-Soldaten auf dem Nato-Stützpunkt Incirlik besuchen. Foto: Bundeswehr/Falk Bärwald/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: «Bundeswehr/Falk Bärwald/dpa») +++(c) dpa - Bildfunk+++

ФРГ нашла восемь баз в качестве альтернативы базе Инджирлик в Турции 29.03.2017

Для использования бундесвером пригодны военные базы в Иордании, Кувейте и на Кипре. Однако правительство ФРГ еще не вело переговоров с этими странами.

Мощный торнадо в Италии (07.11.2016) 07.11.2016

Два человека погибли, десятки пострадали в результате стихийного бедствия в Италии. Смерч нанес ущерб зданиям и автомобилям, с нескольких домов сорвало крыши. От сильных дождей пострадала Флоренция.
06.11.2016 +++ Two soldiers help a resident to make her way through fallen trees after a tornado hit Cesano, north of Rome, Sunday, Nov. 6, 2016. (Massimo Percossi/ANSA via AP)

В Италии мощный торнадо унес жизни двух человек 06.11.2016

Два человека погибли в итальянских Ладисполи и Чезано ди Рома в результате прохождения разрушительного торнадо. Смерч нанес серьезный ущерб зданиям и автомобилям.
14.04.2016 +++ Ein Tornado spiegelt sich am am 14.04.2016 in einer Pfütze in Incirlik im Rahmen der Mission Counter DAESH in Incirlik, (Türkei). Nach vier Monaten dürfen zum ersten Mal wieder Bundestagsabgeordnete zu den Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt reisen. Foto: Bundeswehr/Oliver Pieper/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung der Quelle «Bundeswehr/Oliver Pieper/dpa» - zu dpa «Wehrbeauftragter schlägt Alarm: «Die Truppe ist es leid»» vom 26.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/Bundeswehr/Oliver Pieper

В самолетах-разведчиках "Торнадо" бундесвера обнаружен технический дефект 07.10.2016

Производитель "Торнадо" сообщил о техническом дефекте одного из элементов самолета. Бундесвер приостановил задействование машин с базы "Инджирлик" в операциях против "Исламского государства".
Показать еще