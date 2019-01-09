Многокилометровые пробки из-за снегопада в Германии (фото)

Снегопад привел к дорожным заторам в немецких городах.
09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.
Декабрьские кадры из Германии
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