 Мишустин поручил восстановить связи РФ с ОЭСР | Новости из Германии о России | DW | 03.03.2020

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Россия

Мишустин поручил восстановить связи РФ с ОЭСР

Премьер РФ распорядился восстановить связи России с Организацией экономического сотрудничества и развития, сообщило агентство Bloomberg. Речь может идти и о попытках возобновить процесс вступления в ОЭСР.

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил своему кабинету разработать план восстановления сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три информированных источника, отмечая, что это похоже на попытку возобновления связей с западными институтами, разорванных после начала конфликта с Украиной в 2014 году.

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По мнению собеседников агентства, речь может идти даже о попытке возобновить усилия России по присоединению к организации, которая прервала активность по заявке Москвы о вступлении в ОЭСР в марте 2014 года. Присоединение России было заморожено на неопределенный срок, однако она сохранила статус присоединяющейся страны и имеет равный статус со странами-членами в 12 рабочих органах ОЭСР.

Bloomberg приводит слова двух российских чиновников, которые полагают, что даже если нынешняя активность не приведет к немедленному возобновлению усилий по присоединению к ОЭСР, она свидетельствует о желании нового правительства установить контакты с Западом и улучшить деловой климат.

Как именно предполагается развивать сотрудничество с ОЭСР, не уточняется.

Михаил Мишустин тесно сотрудничал с ОЭСР в своей предыдущей должности в качестве главы Федеральной налоговой службы России, указывает Bloomberg.

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    Автор: Ирина Филатова


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