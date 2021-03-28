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Михаэль Шумахер

Михаэль Шумахер - знаменитый немецкий автогонщик "Формулы-1"

Михаэль Шумахер (Michael Schumacher) - немецкий автогонщик. Семикратный чемпион мира, двукратный вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр в соревнованиях "Формулы-1". Обладатель многочисленных рекордов: по числу побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13), быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Завершил карьеру профессионального автогонщика в 2012 году. В конце 2013 года в результате несчастного случая на французском горнолыжном курорте Мерибель получил тяжелую травму головы.

Formel 1: Auftakt der Testfahrten, International Circuit von Sakhir. Mick Schumacher vom Haas F1 Team macht sich für Werbeaufnahmen für die Formel 1 bereit. +++ dpa-Bildfunk +++

Сын Шумахера дебютировал в "Формуле-1" 28.03.2021

Мик Шумахер завершил гонку в рамках Гран-при Бахрейна на 16-й позиции. Оценивая заезд, Шумахер-младший сказал, что "доволен процентов на 95".

December 6, 2020, Sakhir, Bahrain: MICK SCHUMACHER of Germany and Prema Racing on the championship podium after winning the 2020 FIA Formula 2 Championship at the Bahrain International Circuit in Sakhir, Bahrain. Sakhir Bahrain - ZUMAg147 20201206_zap_g147_019 Copyright: xJamesxGasperottix

Сын Шумахера стал чемпионом "Формулы-2" 06.12.2020

В последней гонке сезона "Формулы-2" Мик Шумахер не завоевал ни одного очка, однако сумел выиграть титул благодаря неудачному выступлению своего ближайшего преследователя.
Mick Schumacher faehrt ab 2021 in der Formel 1 fuer das Team Haas. Archivfoto; FOTOMONTAGE:Ferrari-Teamchef Å_ber Mick Schumacher Wie koennten wir zu diesem Namen Nein sagen? In der Formel 3 kÅ mpft Mick Schumacher aktuell um den Titel. Kein Wunder, dass sein Name auch schon bei Formel-1-Teams kursiert. Auch Ferrari scheint nicht abgeneigt zu sein. Die Ferrari-Bosse koennen sich eine Zukunft von Mick Schumacher beim Traditionsrennstall bestens vorstellen und damit in die Fussstapfen seines Vaters Michael Schumacher treten. Ein Portraet,Bild von Michael Schumacher haengt in der Hall of Fame. Formel 1:GP von Oesterreich, Red Bull Ring Zeltweg,Spielberg,Saison 2017,am 09.07.2017.

Сын Михаэля Шумахера будет выступать в "Формуле-1" 02.12.2020

Американская команда "Хаас" подписала контракт с Миком Шумахером. Сын Михаэля Шумахера начнет выступать в "Формуле-1" в 2021 году.
Formula One F1 - Turkish Grand Prix - Istanbul Park, Istanbul, Turkey - November 15, 2020 Mercedes' Lewis Hamilton celebrates after winning the race and the world championship REUTERS/Tolga Bozoglu

"Формула-1": Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера 15.11.2020

Британский гонщик победил в 14-й гонке сезона-2020 - Гран-при Турции и в седьмой раз стал чемпионом "Формулы-1". До него этого удалось добиться лишь немцу Михаэлю Шумахеру.
Michael und Mick Schumacher Fanclub in Kerpen Copyright: Reiner Ferling

Как отмечают 50-летие Михаэля Шумахера его фанаты 03.01.2019

Фан-клуб легендарного гонщика "Формулы-1" обиделся и решил не праздновать юбилей своего кумира в его родном городе Керпене, как планировалось ранее. Почему?
ARCHIV - 17.09.2018, USA, Los Angeles: Heidi Klum, Model und Moderatorin, trifft mit ihrem Freund Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel zur Verleihung der 70. Primetime Emmy Awards im Microsoft Theater ein. (zu dpa «Heidi Klum postet Ring-Foto - «Ich habe Ja gesagt»» vom 24.12.2018) Foto: Javier Rojas/Prensa Internacional via ZUMA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Главные немецкие юбиляры 2019 года 02.01.2019

Наступивший год будет в Германии урожайным на юбилеи знаменитостей. Каких именно и когда, - об этом в фотогалерее DW.
September 28, 2017 - Hong Kong, Hong Kong, China - HONG KONG,HONG KONG SAR,CHINA. 28th September 2017..Sotheby's to offer Michael Schumacher's Formula 1 Ferrari for sale..SothebyÃ¢â¬â¢s displays the 2001 Ferrari F2001 car in Hong Kong ahead of its auction in the Contemporary Art Evening Auction on 16 November in New York. .The Ferrari F2001, chassis no. 211 is a significant modern Formula 1 race car and is amongst the most key and most valuable competition cars in any collection worldwide. The F2001 is expected to fetch well in excess of US$4m..ÃÂ© Jayne Russell/Alamy Stock Photo |

Сколько стоит "Феррари" Шумахера? 29.09.2017

Речь идет о Ferrari F2001, на котором Шумахер в 2001 году в четвертый раз одержал победу в "Формуле-1". В середине ноября автомобиль будет выставлен на аукционе Sotheby's.
Ferrari Formula One driver Michael Schumacher of Germany celebrates after taking the pole position at the end of the qualifying session for the Bahrain Formula One Grand Prix at the Sakhir racetrack in Manama March 11, 2006. Former F1 champion Schumacher is leaving Lausanne hospital for Swiss home, a family statement announced on Tuesday, September 9, 2014. REUTERS/Caren Firouz/Files (BAHRAIN - Tags: SPORT MOTORSPORT HEALTH SOCIETY PROFILE)

Михаэль Шумахер выиграл процесс у немецкого журнала 05.05.2017

Журнал Bunte, в 2015 году сообщивший о том, что знаменитый гонщик встал на ноги после тяжелой травмы головы, должен заплатить 50 тысяч евро семье спортсмена.
epa04343074 (FILE) A file picture dated 16 March 2012 shows German Formula One driver Michael Schumacher of Mercedes AMG at the Albert Park circuit for the Australian Formula 1 Grand Prix in Melbourne, Australia. A man suspected of trying to sell the medical file of German Formula One legend Michael Schumacher committed suicide on 06 August 2014 in Swiss police custody, authorities in Zurich say. The suspect hanged himself in a police cell, SDA news agency quoted the state prosecutor in Zurich as saying. Schumacher suffered severe brain injuries during a skiing accident in the French Alps in December 2013. He was kept in a coma in a French hospital for several months before being transferred to a rehab clinic in the Swiss city of Lausanne in June. EPA/DIEGO AZUBEL *** Local Caption *** 51157260 +++(c) dpa - Bildfunk+++

Михаэль Шумахер: падение, изменившее жизнь 29.12.2014

После несчастного случая на горнолыжной трассе 29 декабря 2013 года знаменитый автогонщик Михаэль Шумахер долгие месяцы находился в коме. Он и сегодня продолжает борьбу за жизнь.
Red Bull driver Sebastian Vettel of Germany gestures after he won the race, his fourth world title, during the Formula One Indian Grand Prix in Greater Noida, on the outskirts of New Delhi on October 27, 2013. AFP PHOTO/ ROBERTO SCHMIDT (Photo credit should read ROBERTO SCHMIDT/AFP/Getty Images)

Себастьян Феттель переходит в Ferrari 20.11.2014

После сезона 2014 года немецкий автотогонщик покинет команду Red Bull, за которую выступал с 2009 года, четырежды став чемпионом мира. Феттель подписал с Ferrari контракт на три года.
Ein Bambi steht am 21.11.2012 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) im Vorfeld der Bambi-Preisverleihung. Der Medien-Preis des Burda-Verlages, Bambi, wird am 22.11.2012 verliehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Михаэль Шумахер получил премию "Бамби тысячелетия" 13.11.2014

Немецкий автогонщик не смог присутствовать на церемонии вручения, поскольку проходит реабилитацию после травмы. Вместо него награду забрала его менеджер Забине Кем.
Ferrari Formula One driver Michael Schumacher of Germany celebrates after taking the pole position at the end of the qualifying session for the Bahrain Formula One Grand Prix at the Sakhir racetrack in Manama March 11, 2006. Former F1 champion Schumacher is leaving Lausanne hospital for Swiss home, a family statement announced on Tuesday, September 9, 2014. REUTERS/Caren Firouz/Files (BAHRAIN - Tags: SPORT MOTORSPORT HEALTH SOCIETY PROFILE)

Михаэль Шумахер переведен из клиники домой 09.09.2014

Знаменитый автогонщик выписан из клиники в Лозанне и пройдет дальнейшую реабилитацию в домашних условиях.
ARCHIV - Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister und Schirmherr, Michael Schumacher, steht am 08.09.2013 in Hamburg nach dem «Tag der Legenden» im Millerntor-Stadion in Hamburg. Foto: Marcus Brandt/dpa (zu dpa «Schumacher nicht mehr im Koma» am 16.06.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В связи с кражей истории болезни Шумахера заведено уголовное дело 25.06.2014

Полиция предполагает, что преступники могли либо копировать документы в клинике, либо взломать ее компьютерную сеть.

Геофактор коротко: 24.06.2014 17:00 (мск) 24.06.2014

Путин обратился к Совету Федерации с просьбой отменить разрешение на использование армии РФ на территории Украины. На Украине договорились о прекращении огня до утра 27 июня. На Украине увольняют милиционеров. Украинский кризис ударил по немецкому машиностроению. Из клиники Гренобля похищена медицинская карта Михаэля Шумахера.
GRENOBLE, FRANCE - DECEMBER 30: An emergency ambulance arrives at the Grenoble Hospital where former German Formula One driver Michael Schumacher is being treated for a severe head injury following a skiing accident on Sunday in Meribel, on December 30, 2013 in Grenoble, France. (Photo by Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

Неизвестные украли историю болезни Михаэля Шумахера 23.06.2014

Из клиники Гренобля, где звездный немецкий автогонщик полгода лежал в состоянии комы, похищена его медицинская карта. Полиция проводит расследование.
NORTHAMPTON, ENGLAND - JULY 06: Michael Schumacher of Germany and Mercedes GP prepares to drive during practice for the British Grand Prix at Silverstone Circuit on July 6, 2012 in Northampton, England. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Врач клиники в Лозанне: VIP-лечения у Шумахера не будет 18.06.2014

Немецкий пилот "Формулы-1" пройдет курс реабилитации наравне с другими пациентами, сообщил завотделением университетской клиники Лозанны.
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