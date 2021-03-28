Михаэль Шумахер - знаменитый немецкий автогонщик "Формулы-1"

Михаэль Шумахер (Michael Schumacher) - немецкий автогонщик. Семикратный чемпион мира, двукратный вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр в соревнованиях "Формулы-1". Обладатель многочисленных рекордов: по числу побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13), быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Завершил карьеру профессионального автогонщика в 2012 году. В конце 2013 года в результате несчастного случая на французском горнолыжном курорте Мерибель получил тяжелую травму головы.