 Михаил Фридман впервые вошел в список богатейших резидентов Великобритании | Новости из Германии о Европе | DW | 12.05.2019

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Европа

Михаил Фридман впервые вошел в список богатейших резидентов Великобритании

Наряду с бизнесменом Фридманом, в Rich List 2019, составленный экспертами The Sunday Times, включены еще два российских миллиардера - Усманов и Абрамович.

Британский флаг

Российский предприниматель, основатель USM Holdings Алишер Усманов занял восьмую строчку в перечне Rich List 2019 - списке самых богатых резидентов Великобритании, опубликованном в воскресенье, 12 мая, газетой The Sunday Times.

Как отмечает издание, размер состояния миллиардера увеличился, в частности, за счет продажи минувшим летом 30-процентной доли в футбольном клубе "Арсенал" американскому бизнесмену Стэну Кронке за 550 млн фунтов (около 636 млн евро).

Всего же активы россиянина (без учета банковских счетов) оцениваются в 11,33 млрд фунтов (около 13,11 млрд евро). При этом, несмотря на рост капиталов примерно на 783 млн фунтов (около 905 млн евро), позиция Усманова в рейтинге по сравнению с минувшим годом не изменилась.

Абрамович улучшил позиции

Наряду с основателем USM Holdings в списке - еще два россиянина. Так, миллиардер Роман Абрамович, которому власти Великобритании в 2018 году не продлили визу инвестора, улучшил свое положение в перечне, переместившись с 13-й на 9-ю позицию, сразу вслед за Усмановым.

Состояние совладельца инвесткомпании Millhouse Capital UK Ltd оценили в 11,22 млрд фунтов (около 12,98 млрд евро), за год оно выросло примерно на 1,88 млрд фунтов (около 2,17 млрд евро).

Абрамович, ставший гражданином Израиля - что позволило ему получить право безвизового въезда в Великобританию - в марте расстался с остававшимися у него 20 процентами акций российского "Первого канала", продав их структуре "ВТБ капитал".

Фридман дебютировал в списке

Вслед за Усмановым и Абрамовичем в перечне Rich List 1019 расположился совладелец российского консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман. Он вошел в рейтинг впервые.

По оценкам экспертов The Sunday Times, состояние бизнесмена составляет 10,9 млрд фунтов (около 12,61 млрд евро). Фридман недавно приобрел особняк в Хайгейте, на севере Лондона, стоимостью 65 млн фунтов (около 75 млн евро). По своей планировке перестроенное по его заказу здание напоминает Версальский дворец, отмечает издание.

"Корбигейт" и утечека капиталов

Первое место в рейтинге в третий раз подряд заняли индийские миллиардеры, братья Шри и Гопи Хиндуджа. Они сделали свое состояние на автомобильной и литейной промышленности.

Контекст

Российским капиталам пришло время бежать из Великобритании. Задержка с выдачей визы Абрамовичу - это сигнал жителям "русского" Лондона, уверен политолог Иван Преображенский. (23.05.2018)

Британские власти должны ликвидировать "бреши" в санкционном режиме в отношении РФ. Это одна из главных рекомендаций, содержащихся в докладе членов парламента о российской коррупции. (23.05.2018)

Анализируя деловой климат в Великобритании, The Sunday Times отмечает, что богатейшие люди страны готовятся покинуть ее и вывести капиталы общим объемом порядка 1 трлн фунтов (около1,1 трлн евро), опасаясь того, что премьером может стать лидер британских лейбористов и автор альтернативного плана "Брекзита" Джереми Корбин. Подобный сценарий газета уже окрестила "Корбигейт".

Всего в Rich List входит 1000 фамилий. Список публикуется ежегодно с 1989 года и не ограничивается подданными Великобритании.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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