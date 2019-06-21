Михаил Саакашвили: Люди в Грузии восстали против Иванишвили и РФ

В Тбилиси демонстранты под лозунгами "Россия - оккупант!" и "Путин - вон из Грузии!" попытались прорваться в здание парламента, а его спикер Ираклий Кобахидзе ушел в отставку. Причиной беспорядков стало участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия. Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.

О том, что сейчас происходит в Грузии, и к чему могут привести протесты, DW поговорила с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, который сейчас проживает в Украине.

DW: Как из Киева выглядят грузинские события?

Михаил Саакашвили: То, что происходит в Грузии - это продолжение того, что сначала произошло в Армении, затем с президентскими выборами в Украине, и недавно в Молдове, когда оттуда сбежал олигарх Плахотнюк. Люди больше не хотят жить под олигархами в бесперспективной ситуации, при отсутствии экономического роста и возможностей у себя на родине. Трудоспособное население покидает эти страны. И люди восстают. Если выборы не работают, как в Грузии, то они используют любой другой повод для того, чтобы выразить свое недовольство.

- Осуждаете ли вы насилие, которое уже имеет место не только со стороны силовиков, но и демонстрантов?

- Со стороны демонстрантов не было никакого насилия. Среди полицейских нет раненых, но есть огромное количество раненых среди демонстрантов. Полиция всю ночь охотилась за демонстрантами, за журналистами: это действия диктаторского типа, подобные даже в России очень редко увидишь.

Разгон демонстрантов в Тбилиси в ночь на 21 июня

Иванишвили (бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили. - Ред.), видимо, испугался того, что произошло с Плахотнюком в Молдавии, и решил оказать сопротивление собственному народу. А это закончится падением режима. Иванишвили не имеет легитимности, потому что не занимает никакой должности. Формально он - неофициальное лицо, однако назначает всех парламентариев, министров, судей и прокуроров. Он практически полностью (контролирует. - Ред.) всю банковскую систему, является крупнейшим в Грузии землевладельцем и производителем сельскохозяйственной продукции. Этот человек - крупнейший частный акционер "Газпрома", его привел в грузинскую политику Владимир Путин.

Сейчас люди восстали из-за двух факторов: с одной стороны, это олигарх Иванишвили, а с другой - российский пропутинский депутат (Сергей Гаврилов. - Ред.), который голосовал за признание наших оккупированных территорий независимыми государствами. Он приехал в Грузию, сел в кресло председателя парламента, стал читать людям мораль и воздвигнул над грузинским парламентом российский флаг. Естественно, народ в Грузии не мог стерпеть такого унижения.

- Связаны ли протесты конкретно с поведением депутата Гаврилова, или же этов большей степени антироссийские выступления?

- Это гораздо более широкие протесты. (Приезд депутата. - Ред.), конечно, был очень возмутительным. Но до этого Иванишвили передал россиянам списки всех грузинских военных, которые участвовали в войне 2008 года, и агентов грузинских спецслужб. Иванишвили допустил свободные действия российских спецслужб на территории Грузии, которую они используют для вербовки. Иванишвили остановил проект большого порта в Анаклии на Черном море: это было одним из основных требований России, потому что порт входит в интересы НАТО и США.

Бидзина Иванишвили

Иванишвили, в принципе, делает все, что Россия ему говорит, и в какой-то момент грузинский народ просто сказал ему: хватит. Россия - оккупант, страна, которая продолжает подрывать грузинскую государственность, и вчерашний приезд стал дополнительным штрихом к этой многолетней политике России.

- Демонстранты требуют отставок в правительственных структурах. Можно ли выступления считать антиправительственными?

- Да, люди хотят досрочных выборов. Иванишвили фактически упразднил институт выборов в Грузии, на каждых выборах он просто покупает людей. Все, кто представлял для него какую-либо опасность, - либо в тюрьме, либо в эмиграции.

При этом, несмотря на отсутствие лидеров, народ все равно мобилизуется. Люди, которые вышли на улицы - не представители политических партий. Это молодежь, фейсбучное поколение, они не терпят своеволия, советских методов управления.

- Напоминают ли вам нынешние события в Тбилиси "революцию роз", в результате которой вы пришли к власти?

- И да, и нет. "Революция роз" была революцией лидерского типа. Я поездил по всей Грузии, мобилизовал народ, дал им программу, основные тезисы, и мы пришли и поменяли власть. Сейчас это все (началось. - Ред.) снизу. Это вообще другая волна, это фейсбучное поколение. Тут не может быть одного харизматичного лидера или группы лидеров. Наоборот, люди с подозрением относятся ко всем лидерам, и это правильно. Сейчас надо дать этим людям возможность свободно выражать свое мнение, и, в конце концов, они к чему-то придут.

- Собираетесь ли вы сейчас возвращаться в Грузию?

- Как только представится удобная возможность, я хочу туда приехать. Я гордый обладатель украинского паспорта, но одновременно остаюсь и патриотом Грузии. Я хотел бы находиться и влиять на процессы в обеих странах. Я - региональный лидер. Я в Украине не потому, что мне некуда было пойти, а потому, что символизирую в этом регионе то, что очень важно для людей всех национальностей: борьбу с олигархами, коррупцией, совковым менталитетом, путинизмом.

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