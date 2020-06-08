Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП со смертельным исходом в Москве

Актер Михаил Ефремов признал свою вину в аварии, случившейся в Москве накануне вечером, сообщил его адвокат во вторник, 9 июня. "Вчера после ДТП он признал вину", - сказал защитник актера агентству "Интерфакс", пояснив, что еще не ясно, будет ли сделано это признание на допросе. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сразу же после столкновения актер в разговоре с полицейскими "сказал, что виноват и готов загладить причиненный вред".

Вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве Ефремов на джипе Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и врезался в "Ладу" с фургоном. Ее водитель, курьер интернет-магазина, скончался в больнице. Экспертиза показала, что актер был пьян. Ряд СМИ писали, что на первом допросе он с трудом выражал свои мысли.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Позже статью переквалифицировали на более тяжелую (деяние, совершенное лицом, находящемся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека). Она предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Ефремов отпущен под подписку о невыезде. Источник ТАСС сообщил, что следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера.

Прокуратура Москвы взяла на контроль дело против Ефремова

Прокуратура Москвы поставила на контроль расследование дела против Ефремова, сообщается на сайте ведомства. Прокуратура также проверит, как уполномоченные органы исполняли "требования законодательства о безопасности дорожного движения в отношении" Ефремова. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, с начала 2020 года актер 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Смотрите также:

За что штрафуют на улицах Германии Посидеть на остановке В Дюссельдорфе выписали штраф 86-летнему пенсионеру, который присел отдохнуть на остановке. Причина - использование не по назначению, ведь мужчина не ждал автобус. В некоторых регионах Германии действительно могут оштрафовать, если вы просто так сидите на станции или остановке. Пенсионеру, однако, платить 35 евро не пришлось - он страдает от деменции и болезни сердца, и ему был необходим отдых.

За что штрафуют на улицах Германии Выпить в метро Это правило редко действует на практике, однако алкоголь в общественном транспорте многих городов Германии действительно запрещен. В автобусы, метро и трамваи можно заходить с бутылкой пива или вина, но открывать и распивать алкогольные напитки нельзя. Это касается Берлина, Мюнхена, Нюрнберга, Гамбурга, Штутгарта и Дуйсбурга. На скоростные поезда IC и ICE это правило уже не распространяется.

За что штрафуют на улицах Германии Не самое лучшее удобрение Банановую кожуру, яблочные огрызки и даже ягодные косточки не стоит выбрасывать на землю: за такой проступок грозит штраф от 10 до 20 евро.

За что штрафуют на улицах Германии Обед в автобусе Вернемся к общественному транспорту - запах шаурмы или картошки фри тоже вряд ли понравится остальным пассажирам. Именно поэтому трапезы в автобусах, метро и трамваях в некоторых городах Германии не приветствуются. А если своей едой или напитками вы испачкаете сиденье, придется заплатить штраф 40 евро.

За что штрафуют на улицах Германии Кальян на берегу С апреля 2017 года в Кельне запретили курить кальян. Но только в одном месте - на набережной Рейна в районе Дойц. Правонарушителям грозит штраф от 75 до 150 евро.

За что штрафуют на улицах Германии Выбросить окурок Выкурить сигарету на улице и потом бросить бычок на асфальт - не самая лучшая идея. За это могут оштрафовать на 20 евро.

За что штрафуют на улицах Германии Выплюнуть жвачку Жвачка тоже относится к мусору, который выбросили в неположенном месте. Такой поступок будет стоить от 10 до 20 евро.

За что штрафуют на улицах Германии Сорвать цветы Это не просто шалость, а нанесение материального ущерба. Безнаказанно собрать букет на чужой клумбе или нарвать цветов в городском парке в Германии не получится - штрафы за это самые настоящие.

За что штрафуют на улицах Германии Помочиться на улице Wildpinkler - так в Германии называют людей, которые не в силах добежать до туалета. С такими вещами лучше не шутить, ведь за это правонарушение при худшем раскладе могут лишить свободы сроком до одного года. Минимальный штраф за хулиганство - 35 евро. Если помочиться на памятник, придется заплатить пять тысяч евро. Автор: Ксения Сафронова

