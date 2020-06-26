Михаил Ефремов отказался в суде признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов, представший перед судом по обвинению в ДТП со смертельным исходом, отказался признать свою вину. "Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать вину, когда ничего не помню?", - приводит его слова РИА "Новости" в среду, 5 августа, в первый день рассмотрения уголовного дела в Пресненском суде Москвы.

При этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у защиты имеется достоверная информация о том, что сторона потерпевших намерена привлечь к делу подготовленных свидетелей и тем самым фальсифицировать доказательства, передает "Интерфакс". Ранее Пашаев заявлял, что защите неизвестно, управлял ли артист автомобилем во время столкновения.

Суд отклонил ходатайство гражданской жены Захарова

В начале заседания суд не признал потерпевшей гражданскую жену погибшего Сергея Захарова, отклонив ее ходатайство.

Вскоре после аварии, которая произошла в центре Москвы 8 июня, Михаил Ефремов признал свою вину, однако впоследствии отказался от признания. Его адвокат заявил, что именно он убедил актера пойти на этот шаг, в то время как сам Ефремов готов понести наказание и отправиться в места лишения свободы.

Михаила Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека. Актеру грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Смотрите также:

Пешеходный переход по-немецки Самый известный в мире пешеходный переход находится, как принято считать, в Лондоне, на улице Эбби-Роуд. В 1969 году здесь сфотографировались для обложки своего последнего совместного студийного проекта музыканты группы "Битлз". Через два года альбому "Abbey Road" исполнится полвека, но мы так долго ждать не будем, а отметим другой пешеходно-переходный юбилей - 65-летие первой зебры в Германии.

Пешеходный переход по-немецки Первая немецкая зебра (Zebrastreifen), сведения о которой сохранились в архивах, была нанесена на проезжую часть одной из улиц Мюнхена в 1952 году - двенадцать белых полосок. При этом думать о безопасности пешеходов в Германии начали намного раньше. Первый такой параграф появился в 1929 году - в правилах уличного движения Берлина, однако обозначали переходы тогда не зеброй, а другой разметкой.

Пешеходный переход по-немецки Современные зебры, получившие распространение во всем мире, своим появлением обязаны международным соглашениям, подписанным странами-членами ООН в Женеве в 1949 году. В Германии правила поведения водителей, пешеходов и других участников движения на зебрах и перед ними закреплены в параграфе 25 ПДД (§ 25 StVO), а наказания для нарушителей определены в специальном штрафном каталоге.

Пешеходный переход по-немецки Помимо разметки в виде белых полосок нерегулируемые пешеходные переходы дополнительно обозначаются такими информирующими квадратными знаками, а в опасных или плохо обозримых местах - предупреждающими треугольниками. Преимуществом на таких переходах пользуются пешеходы, а также лица на инвалидных колясках - простых или моторизированных. Велосипедисты преимуществ не имеют!

Пешеходный переход по-немецки Велосипедистам в Германии не запрещается ездить по зебре, но в таком случае они не являются пешеходами и несут ответственность случае ДТП - например, если вылетят на переход на полной скорости, не оценив ситуацию. В идеальном варианте велосипед по зебре нужно катить, то есть слезть с него или отталкиваться ногой, стоя на одной педали. Лишь в этом случае машины обязаны уступать им дорогу.

Пешеходный переход по-немецки Другое дело, когда параллельно зебре проезжую часть также пересекает велосипедная дорожка, то есть нанесена разметка и поставлены знаки, например, при круговом движении - тогда можно спокойно ехать, соблюдая, кончено же, осторожность. То же самое касается пешеходов. Зебра не означает, что вы можете идти по ней, уткнувшись в телефон. Сначала нужно посмотреть по сторонам. Многие об этом забывают.

Пешеходный переход по-немецки Ежегодно в Германии на зебрах происходит около 5500 ДТП, в которых страдают люди. В 2016 году в результате таких происшествий тяжелые травмы получило более 900 человек, 25 человек погибло. Многих ДТП можно было бы избежать, если бы все участники движения соблюдали правила, были более внимательными и взаимовежливыми. Ведь лучше подождать, чем настаивать на своем преимуществе и пострадать.

Пешеходный переход по-немецки Перед зеброй водители (и велосипедисты, если двигаются по проезжей части или зебра нанесена на велосипедную дорожку) обязаны снизить скорость и пропустить пешехода, даже если тот еще только подходит к зебре, но очевидно собирается перейти дорогу. Подавать какие-то знаки пешеход не обязан. В таких местах нельзя обгонять, останавливаться ближе пяти метров до разметки, а также на самом переходе.

Пешеходный переход по-немецки За большинство нарушений § 25 ПДД водителям в Германии грозят штрафы от 80 до 120 евро плюс один балл в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Например, 80 евро и один балл, если не снизить скорость перед зеброй при наличии вблизи пешехода. Лишение прав происходит при восьми баллах. Сгорают они нескоро. По таким нарушениям - через 2,5 года.

Пешеходный переход по-немецки Пешеходам перед выходом на зебру следует быть особенно внимательными в темное время суток и при плохой погоде, в условиях сниженной видимости. На этот счет есть соответствующие судебные решения, при грубом несоблюдении элементарной осторожности возлагающие частичную вину и на пешеходов.

Пешеходный переход по-немецки Где в Германии появляются зебры? Согласно правилам, такие пешеходные переходы могут оборудоваться в местах, где в часы с наиболее интенсивным движением дорогу переходит не менее 50 пешеходов и при этом проезжает не менее 200 машин. При более сильном трафике ставят пешеходные светофоры. При менее интенсивном - оборудуют островки безопасности между полосами проезжей части, но без зебры.

Пешеходный переход по-немецки Считается также, что слишком короткие расстояния между зебрами на дороге приводят к снижению желания и готовности водителей каждый раз сбавлять скорость перед ними, что приводит к росту числа ДТП. Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода (включая разметку, знаки, освещение и утопленные бордюры) обходится в Германии от 12 до 75 тысяч евро, в среднем - около 30 тысяч евро. Автор: Максим Нелюбин

