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Михаил Горбачев

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Михаил Горбачев".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

3009366 01/13/2017 Speaker of the State Duma Vyacheslav Volodin at a State Duma plenary meeting. Vladimir Fedorenko/Sputnik |

Спикер Госдумы РФ Володин призвал ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира 17.10.2021

По мнению политика, отзывать премию можно в особых случаях. Володин поставил под сомнение то, что некоторые лауреаты премии, включая бывшего президента СССР Михаила Горбачева, до сих пор ее заслуживают.

"Они были внутренне очень старыми" - женщины-очевидцы о путче ГКЧП (19.08.2021) 19.08.2021

Неудачную попытку госпереворота 30 лет назад принято считать финальной точкой в распаде СССР. Сегодня 43 процента россиян, согласно опросу "Левада-центра", называют события 1991 года "трагическими". Музейный куратор Анна Наринская, фотограф Виктория Ивлева и журналист Татьяна Малкина рассказывают, какими они запомнили те три дня августовского путча.
ARCHIV - Der damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin (2.v.l) vordert auf einem Panzer stehend vor dem russischen Regierungsgebäude in Moskau die Bevölkerung mit geballter Faust zum Generalstreik auf (Archivfoto vom (19.08.2001). Konservative Funktionäre wollten den Reformer Gorbatschow stürzen, um die Sowjetunion zu erhalten, sie besiegelten letztlich den Zerfall des Riesenreichs. Im Widerstand gegen die Putschisten, der vom damaligen Volkshelden Boris Jelzin angeführt wurde, erreichte die Begeisterung für die Demokratie in Russland ihren Höhepunkt. Doch das ist lange her. Zu den Gedenktagen vom 19. bis 21. August wollen sich nur wenige hundert Demokratieanhänger versammeln. dpa (zu dpa-KORR.: Der Volkssieg im Augustputsch 1991 zählt in Russland heute wenigv om 15.08.2006) +++(c) dpa - +++ DPA: 26401293

Комментарий: Вспоминая путч в Москве - "Горбачев может быть даже мертв" 19.08.2021

19 августа 30 лет назад мир затаил дыхание. Путч в Москве отозвался даже на западе ФРГ. Неужели холодная война еще не закончилась? Вспоминает Кристиан Триппе.
Der ehemalige Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, sitzt am 22.12.2017 in seinem Büro in Moskau (Russland). Foto: -/kyodo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Горбачев сделал заявление по случаю 30-летия августовского путча 1991 года 18.08.2021

Бывший президент СССР назвал демократический путь единственным правильным для России. Он подчеркнул, что государство и общество должны исключить любую возможность узурпации власти.

ARCHIV 2014 *** Former President of the Soviet Union Mikhail Gorbachev attends a symposium on security in Europe 25 years after the fall of the Wall in Berlin on November 8, 2014. Gorbachev warned in Germany on November 7, 2014 of new East-West tensions sparked by the Ukraine crisis, speaking ahead of ceremonies commemorating the fall of the Berlin Wall. AFP PHOTO / ODD ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Горбачев призвал РФ и США продолжить сокращение ядерных вооружений 31.07.2021

"Надо идти вперед", - заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев, комментируя роль договора СНВ-3 в деле ядерного разоружения России и США.
Ales Bialiatski is a human rights activist in Belarus, leading an almost 30-year campaign for democracy and freedom. In 1996, he founded the Minsk-based Human Rights Centre “Viasna” to provide support for political prisoners. It has since become the country’s leading non-governmental organisation contributing to the development of the civil society in Belarus through documenting human rights abuses and monitoring elections.

Белорусские правозащитники удостоены немецкой премии 26.07.2021

Правозащитный центр "Весна" награжден поощрительной премией имени Марион Дёнхофф. Основной лауреат премии - немецкий юрист Герхарт Баум.
German Chancellor Angela Merkel attends a press conference after the informal EU summit and the EU-China summit in Berlin, Germany, Saturday, May 8, 2021. Merkel reiterated her stance that the shortage of vaccines worldwide would not be solved by a waiver of patents, as suggested by U.S. President Biden. (John MacDougall/Pool Photo via AP)

Меркель назвала нападение нацистской Германии на СССР "поводом для стыда" 19.06.2021

В преддверии 80-летия вторжения вермахта в СССР канцлер ФРГ заявила о непреходящей ответственности за преступления нацистской Германии и отметила роль Горбачева в воссоединении страны и развитии связей с Москвой.

Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет (02.03.2021) 02.03.2021

В ФРГ с большим уважением относятся к Михаилу Горбачеву. Канцлер Меркель, поздравляя экс-президента СССР с юбилеем, отметила его вклад в мирное воссоединение Германии. В России же многие относятся к Горбачеву критично.

Атака Байдена против Кремля: США ввели новые санкции за Навального. DW Новости (02.03.2021) 02.03.2021

США ввели санкции против Кремля в связи с отравлением Алексея Навального. В черном списке - семь человек. Кроме того, вступают в силу и другие ограничения. Это первые санкции США против российских граждан после прихода Джо Байдена. Он заявил об ужесточении курса по отношению к Москве. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден обвинил Кремль в атаках на западные демократии.
Mikhail Gorbatschow, ehemaliger russischer Präsident bei einer PK am 05.12.1995 in Wien

Человек, изменивший мир: Германия поздравляет Горбачева с юбилеем 02.03.2021

Михаил Горбачев, почитаемый в ФРГ как политик, способствовавший воссоединению страны, и часто критикуемый на Родине за распад СССР, отмечает 90-летие. Поздравления из Германии - в подборке DW.
Der Präsident der Sowjetunion Michail Gorbatschow feiert sein 90-jähriges Jubiläum. Er wird in Deutschland gefeiert - u.A. dank seiner Rolle beim Fall der Berliner Mauer.

За что Михаила Горбачева любят в Германии 02.03.2021

Экс-президенту СССР исполнилось 90 лет. С юбилеем его поздравили все видные политики ФРГ. О том, почему у немцев Горбачев вызывает особые чувства, - карикатурист Сергей Елкин.
Michail Gorbatschow (r) überreicht Helmut Kohl (l) einen Strauss Blumen, den seine Frau Raissa (M) gepflückt hat. Der deutsche Bundeskanzler hält sich zu einem Arbeitsbesuch in Archys im Kaukasus auf, um mit dem sowjetischen Staatspräsidenten über die Modalitäten der Vereinigung der beiden deutschen Staaten zu sprechen. Aufgenommen im Juli 1990.

Горбачев дарит Колю букетик мимозы и другие фотографии 02.03.2021

Три кадра и еще целая большая фотогалерея - к 90-летию Михаила Горбачева.
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 10: In this photo provided by the German Government Press Office (BPA) German Chancellor Angela Merkel (R) meets with former President of the Soviet Union Mikhail Gorbachev at the Chancellery on November 10, 2014 in in Berlin, Germany. (Photo by Sandra Steins/Bundesregierung via Getty Images)

Ангела Меркель поздравила Михаила Горбачева с 90-летием 02.03.2021

Поздравляя Михаила Горбачева с юбилеем, канцлер ФРГ отметила его "неизменную личную инициативу, направленную на поддержание дружеских отношений между обеими нашими странами".
Bundeskanzler Helmut Kohl (r) mit dem sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow (l) und dessen Frau Raissa während eines Arbeitsbesuch in Stawropol/Kaukasus bei einem Spaziergang (Archivbild vom 16.7.1990). Ein klarer Wahlsieg der SPD und eine schwere Niederlage der CDU/CSU bei den Bundestagswahlen am Sonntag (27.09.1998) beenden nach 16 Jahren die Ära Helmut Kohl. dpa COLOR +++ dpa-Bildfunk +++

Горбачев и немцы. История в фотографиях 02.03.2021

Михаилу Горбачеву - 90 лет. Для немцев он - просто "Gorbi", человек и политик, которому они благодарны за роль в объединении Германии.
ARCHIV - Helmut Kohl (l) im Gepräch mit Michail Gorbatschow. Der deutsche Bundeskanzler hält sich zu einem Arbeitsbesuch in Archys im Kaukasus auf, um mit dem sowjetischen Staatspräsidenten über die Modalitäten der Vereinigung der beiden deutschen Staaten zu sprechen, aufgenommen im Juli 1990. Foto: dpa (zu dpa Aufrüstung nach Abrüstung - Das Wunder vom Kaukasus und die Folgen vom 15.07.2015) +++(c) picture-alliance/dpa

Горбачев и немцы 02.03.2021

"Gorbi" - так немцы называют Михаила Сергеевича Горбачева. 2 марта 2021 года этому политику исполняется 90 лет.
Der ehemalige Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, sitzt am 22.12.2017 in seinem Büro in Moskau (Russland). Foto: -/kyodo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Президент Германии Штайнмайер поздравил Горбачева с 90-летием 01.03.2021

Поздравляя Михаила Горбачева с юбилеем, президент ФРГ отметил его "неоценимый вклад" в мирное объединение Германии. При этом Франк-Вальтер Штайнмайер выразил беспокойство состоянием отношений между ФРГ и Россией.
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