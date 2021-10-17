Михаил Горбачев

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Неудачную попытку госпереворота 30 лет назад принято считать финальной точкой в распаде СССР. Сегодня 43 процента россиян, согласно опросу "Левада-центра", называют события 1991 года "трагическими". Музейный куратор Анна Наринская, фотограф Виктория Ивлева и журналист Татьяна Малкина рассказывают, какими они запомнили те три дня августовского путча.
США ввели санкции против Кремля в связи с отравлением Алексея Навального. В черном списке - семь человек. Кроме того, вступают в силу и другие ограничения. Это первые санкции США против российских граждан после прихода Джо Байдена. Он заявил об ужесточении курса по отношению к Москве. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден обвинил Кремль в атаках на западные демократии.