Михаил Горбачев

Атака Байдена против Кремля: США ввели новые санкции за Навального. DW Новости (02.03.2021)

США ввели санкции против Кремля в связи с отравлением Алексея Навального. В черном списке - семь человек. Кроме того, вступают в силу и другие ограничения. Это первые санкции США против российских граждан после прихода Джо Байдена. Он заявил об ужесточении курса по отношению к Москве. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден обвинил Кремль в атаках на западные демократии.