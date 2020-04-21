 Михаила Саакашвили зовут в вице-премьеры Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 22.04.2020

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Украина

Михаила Саакашвили зовут в вице-премьеры Украины

По словам самого Саакашвили, президент Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам Украины. Вопрос о назначении лидера партии "Рух новых сил" может быть рассмотрен парламентом 24 апреля.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии, а ныне - лидер украинской партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в правительстве Украины. Об этом бывший губернатор Одесской области в среду, 22 апреля, написал на своей странице в Facebook.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - сообщил Саакашвили. Он отметил, что поддерживал Зеленского во время выборов президента Украины и связывает с его командой большие надежды для этой страны.

"Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах", - написал политик.

Представление программы в парламенте

Саакашвили также сообщил, что он представит свою программу реформ на заседании Верховной рады. Замглавы фракции президентской партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что вопрос о назначении Саакашвили на пост вице-премьера Украины может быть рассмотрен на внеочередном заседании парламента 24 апреля.

Канцелярия президента Украины подтвердила информацию о том, что Владимир Зеленский провел беседу с Саакашвили. "Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", - сообщила пресс-служба Офиса президента.

Михаил Саакашвили в 2015 году возглавил администрацию Одесской области и получил украинское гражданство. Вскоре у него возник конфликт с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, которого Саакашвили обвинял в коррупции. В 2017 году Саакашвили был лишен гражданства Украины и был вынужден покинуть эту страну. В мае 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул ему гражданство.

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