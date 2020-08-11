Михаила Ефремова увезли в реанимацию из зала суда

Актер Михаил Ефремов, которому стало плохо перед заседанием суда по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии с его участием, госпитализирован во вторник, 11 августа, в Боткинскую больницу. Ефремов должен был посетить очередное заседание по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде

В Боткинской больнице сообщили, что артист находится в реанимации, причем в тяжелом состоянии. Его адвокат Эльман Пашаев заявил, что врачи заподозрили у Михаила Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние.

Ранее судья Елена Абрамова сообщила защите, что ей стоит подготовиться к допросу актера. Следующее заседание отложили на 12 августа.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Его Jeep Grand Cherokee столкнулся с машиной Lada, водитель которой получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице. Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Сначала он признал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

Смотрите также:

Фотогалерея: 8 грехов, в которых немцы не боятся признаться Переход на красный свет Дорога свободная, а почему бы и не перебежать? Такое мелкое преступление хотя бы раз в жизни совершает каждый. С точки зрения статистики, этот проступок почти безопасен - по вине пешеходов аварии в Германии случаются крайне редко. Размер штрафа: пять евро. Если переход на красный сигнал светофора все же приведет к аварии, он увеличивается до 10 евро. Поддаваться этому "греху" все-таки не стоит.

Фотогалерея: 8 грехов, в которых немцы не боятся признаться Контрабанда сигарет Каждый шестой немец, побывавший в отпуске, хотя бы раз нарушал таможенный закон. Половина этих людей нелегально провозили сигареты в Германию. Табачные изделия тут в разы дороже, чем в странах Азии и Восточной Европы, поэтому немцы часто везут их про запас. Из стран, не входящих в ЕС, в Германию разрешено ввозить только один блок - 200 сигарет на человека. Цена проступка: 19 центов за сигарету.

Фотогалерея: 8 грехов, в которых немцы не боятся признаться Неправильная парковка Вернемся к дорожной тематике. Вечная головная боль немцев - в центре города вечером негде оставить машину! Почему бы не припарковаться на стоянке для инвалидов или велосипедной дорожке? Города неплохо зарабатывают на таких непутевых водителях. Дрезден, например, ежемесячно получает около 300 тысяч евро в свой бюджет только за счет штрафов за неправильную парковку. Размер штрафа: от 15 до 70 евро.

Фотогалерея: 8 грехов, в которых немцы не боятся признаться Лихачество на велосипеде Велосипед - не автомобиль, нарушил правила и забыл. Этим руководствуются 34 процента немецкой молодежи от 18 до 29 лет, которые время от времени пренебрегают ПДД. Больше всего "грешников-велосипедистов" в Берлине, тройку замыкают Мюнхен и Гамбург. Цена проступка: от 15 до 350 евро. За грубые нарушения правил езды на велосипеде можно лишиться и водительских прав.

Фотогалерея: 8 грехов, в которых немцы не боятся признаться Долги и кредиты Почти на каждом десятом немце висит бремя непосильных долгов. Молодежь чаще всего занимает деньги на услуги сотовой связи и интернета, тренажерные залы и онлайн-покупки, а люди почтенного возраста одалживают на оплату жилья и электроэнергии. Особо хитрые должники при наличии крупных долгов объявляют себя банкротами.

Фотогалерея: 8 грехов, в которых немцы не боятся признаться "Дегустация" товаров в супермаркете Голодным в магазин лучше не ходить - это может привести к неожиданным последствиям. Немцы признаются, что частенько пробуют фрукты и овощи в супермаркетах, а потом не покупают их. Если вы намерены оплатить товар, но так хотите его попробовать, лучше потерпеть, ведь вас могут обвинить в краже.

Фотогалерея: 8 грехов, в которых немцы не боятся признаться Неправильная сортировка мусора Яблоко в контейнере для бумаги и ты уже правонарушитель - неправильную сортировку мусора приравнивают к загрязнению окружающей среды. Самые высокие штрафы накладывают за незаконный выброс пластиковых отходов. Размер штрафа: от 10 до 35 евро.

Фотогалерея: 8 грехов, в которых немцы не боятся признаться Незаконное скачивание контента Ежегодно немецкая музыкальная и киноиндустрия теряет около 680 миллионов евро из-за скачивания пиратского контента. Кроме того, согласно статистике в 2013 году немцы установили нелегальное программное обеспечение на общую сумму 2,2 миллиарда долларов. Правонарушителю грозит от нескольких сотен евро до пяти лет лишения свободы. Автор: Ксения Сафронова

