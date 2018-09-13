Мифы о Баухаусе: что осталось от знаменитой школы в России

В 2019 году знаменитая школа Баухаус отмечает 100-летний юбилей. В честь этого события международная группа кураторов, исследователей проекта "bauhaus imaginista" устраивает выставки, дискуссии, симпозиумы и семинары в Марокко, Китае, Японии, России, Бразилии, Индии, Нигерии, США и, конечно, Германии. Российский этап пройдет в Музее современного искусства "Гараж" при сотрудничестве с Гёте-Институтом в Москве.

"Сейчас Баухаус в представлении многих - это дизайн, интерьеры, реклама и, конечно, мебель. Популярный стул Василия Кандинского, который сделал Марсель Брёйер (Marcel Lajos Breuer), помните? Но ведь это, прежде всего, школа! Мы хотим вернуться к теории, истокам. Так что выставка в "Гараже" - это, если угодно, Баухаус до стула", - говорит Анна Майер (Anne Maier), представитель Дома культур мира (Haus der Kulturen der Welt) из Берлина.

Что покажут на выставке в Москве

На выставке в "Гараже" немецкие кураторы решили подсветить период работы архитекторов Баухауса в Советском Союзе в 1930-х годах. Главный протагонист - второй директор школы Ханнес Мейер (Hans Emil Meyer), швейцарский архитектор и убежденный коммунист. После прихода национал-социалистов к власти в Германии он приехал в Москву со своими студентами. В переезде ему помогал Эль Лисицкий. На экспозиции собраны редкие графические работы Мейера, личные фотографии, архитектурные наброски, письма и планы. Многие из них раньше не выставлялись. Из Швейцарии привезли также книги из личной библиотеки Мейера - среди них немало советских книг по архитектуре, которыми он вдохновлялся.

"Существовали две великие архитектурные школы - ВХУТЕМАС и Баухаус. И между ними был постоянный интеллектуальный обмен. Тут уже не скажешь, кто на кого больше повлиял. Но нам интересно установить, как идеи Баухауса трансформировались, когда Мейер и его коллеги приехали и столкнулись с советской реальностью", - говорит Марион фон Остен (Marion von Osten), художественный руководитель выставки.

Поскольку выставка в "Гараже" - во многом про теорию и историю школы Баухаус, исследователи Татьяна Эфрусси и Даниель Талесник подготовили к ней специальную библиотеку. Помимо общих книг про Баухаус, в ней есть специальный исторический раздел о репрессиях против иностранных архитекторов, оказавшихся в СССР в 1930-х.

Где сейчас в России можно посмотреть на Баухаус

Так вышло, что архитекторы Баухауса не построили в России ни одного здания в своем стиле. Потенциальные постройки так и остались на бумаге. Например, генеральный план города Биробиджан, который разработал Ханнес Мейер, так и не воплотился. Сейчас на том месте, где по задумке немецкого архитектора должен был быть центр города, - пустошь и огромная федеральная тюрьма.

"Все баухаусовцы, которые приехали в СССР, работали в составах советских проектных организаций. Они, безусловно, применяли свою методологию, но это необязательно влияло на внешний вид здания", - поясняет консультант выставки, художница и искусствовед Татьяна Эфрусси.

На выставке Баухауса в Москве в 1931 году

Парадоксально: есть здания, которые построены баухаусовцами, но выполнены они в другом, переработанном стиле. Например, Тибор Вайнер (Tibor Weiner), участник группы Мейера, работал над станцией метро "Аэропорт" в Москве и пятиэтажкой в Орске. Бела Шефлер (Béla Scheffler) проектировал здания Уралмашзавода в Екатеринбурге (в 1942 году архитектора расстреляли). Есть так называемый "маленький Берлин" в районе Соликамска, дома в котором построил Филипп Тольцинер (Philipp Tolziner).

Что в России точно осталось, так это мифология и городской фольклор, посвященный Баухаусу, говорит Татьяна Эфрусси. Так, в Перми есть район Мотовилиха с множеством зданий советского конструктивизма 20-30-х годов. Но местные жители все равно говорят про них: "Это Баухаус". Опровержению подобных мифов будет посвящен один из семинаров в рамках выставки.

Экспозиция открыта в "Гараже" до 30 ноября.

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