 Митрохин судится с ″Яблоком″ из-за выборов мэра Москвы | Новости из Германии о России | DW | 27.06.2018

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Россия

Митрохин судится с "Яблоком" из-за выборов мэра Москвы

Политик считает, что, отменив решение о выдвижении его кандидатуры в мэры столицы, партия нарушила свой устав. Суд рассмотрит иск пу существу 2 июля.

Сергей Митрохин

Сергей Митрохин

Заседание суда по иску к партии "Яблоко" лидера ее московского отделения  Сергея Митрохина состоится 2 июля, сообщили в пресс-службе партии в среду, 27 июня. Политик намерен оспорить в Замоскворецком суде Москвы решение об отмене его выдвижения в качестве кандидата на выборах мэра Москвы. В своем заявлении Митрохин утверждает, что при принятии решения об отмене его выдвижения устав партии был нарушен.

Контекст

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"Я не стану мэром Москвы. Но должен сказать вещи, которые до меня никто не говорил", - заявил журналист Антон Красовский и объявил о выдвижении своей кандидатуры. (21.05.2018)

В среду Замоскворецкий суд приостановил действие решений партийных органов об отмене выдвижения Митрохина в мэры столицы. В пресс-службе "Яблока" заявили, что партия считает принятые обеспечительные меры вмешательством государства во внутреннюю жизнь политической партии. Юристы партии на предварительном судебном заседании в среду ходатайствовали о прекращении производства. В "Яблоке" считают, что сам вопрос не находится в компетенции суда. Представитель Мосгоризбиркома оставил вопрос о прекращении производства на усмотрение суда.

22 июня конференция московского "Яблока" проголосовала за выдвижение Митрохина в мэры Москвы от партии. Однако Федеральное бюро партии 25 июня отменило решение московской конференции в связи с нарушением порядка выдвижения. По словам председателя партии Эмилии Слабуновой, конференция московского отделения 27 июня может принять решение о выдвижении в мэры главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой, кандидатура которой согласована бюро, или не выдвигать никого.

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    Автор: Сергей Елкин


 

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