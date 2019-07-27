Митинг у здания московской мэрии за свободные выборы начался с массовых задержаний

У здания мэрии в Москве проходит акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет обыскал штабы всех независимых кандидатов. DW ведет хронику событий. Время - московское.

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"ОВД-Инфо": 167 задержанных.

++ 14:24 ++

Полиция ломится в студию "Навальный LIVE".

++ 14:21 ++

Корреспондент DW сообщает о давке в Брюсовом переулке, находясь там с другими протестующими, оттесненными полицией с Тверской.

++14:18 ++

Любовь Соболь доставили в Хамовнический суд.

++ 14:12 ++

Количество задержанных возросло до 140, пишет "ОВД Инфо".

++ 14:11 ++

Подходы к мэрии перекрыли, собщает корреспондент DW.

++ 14:10 ++

Автозак с первыми двадцатью задержанными прибыл в ОВД "Аэропорт", пишет "МБХ Медиа".

++ 14:00 ++

Полиция досматривает рюкзаки и сумки прохожих в прилегающих переулках, сообщает корреспондент DW.

++ 13:55 ++

Полиция по рациям получила приказание "закрывать переулки", пишет "Медиазона".

++ 13:50 ++

Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии. Видео ее задержания опубликовал "Дождь".

++ 13:37 ++

Полиция оттесняет людей от здания мэрии, сообщает "Дождь". Собравшихся разбивают на две части живым щитом.

++ 13:20 ++

Уже более 80 задержанных - полиция забирает всех подряд, пишет "МБХ медиа".

++ 13:15 ++

К часу дня полиция задержала 25 человек.

++ 12:47 ++

Задержана независимый кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина. Накануне в ее офисе прошел обыск.

++ 12:40 ++

Полиция задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Правоохранительные органы остановили его машину в пяти километрах от МКАДа, когда Гудков с женой возвращался в Москву с дачи, указывает сайт "Медуза".

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За несколько часов до начала митинга за свободные выборы у здания московской мэрии полиция задержала директора Фонда борьбы с коррупцией, независимого кандидата на выборах в Мосгордуму Ивана Жданова. Об этом сообщил у себя в Twitter сам Жданов в субботу, 27 июля.

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