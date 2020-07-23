Митинг оппозиции в Витебске собрал несколько тысяч человек
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подтвердила ключевой пункт своей предвыборной программы - в случае победы освободить политических и экономических заключенных и провести повторные выборы.
Светлана Тихановская (в центре) на митинге
"Объединенный штаб" белорусской оппозиции собрал на агитационном митинге в Витебске в пятницу, 24 июля, от трех до восьми тысяч человек. Об этом сообщает белорусский портал tut.by.
Выступая перед собравшимися, официально зарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подтвердила ключевой пункт своей предвыборной программы - в случае победы освободить политических и экономических заключенных и в течение полугода провести повторные выборы с участием альтернативных претендентов - экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, блогера Сергея Тихановского (оба находятся в СИЗО) и Валерия Цепкало (покинул Белоруссию 23 июля). По ее словам, в этих выборах сможет принять участие и действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа. ЦИК допустил к ним пять кандидатов. В кампании принимают участие действующий глава государства Александр Лукашенко, 37-летняя Светлана Тихановская - жена блогера Сергея Тихановского, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень, напоминает "Интерфакс”
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Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина
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