Митинг за свободные выборы в Мосгордуму: более полутысячи задержанных

В Москве в субботу, 27 июля, проходит акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы у здания столичной мэрии стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов. DW ведет хронику событий. Время - московское.

++ 20:42 ++

Пограничный сервер телеканала "Дождь", активно освещающего акцию протеста в Москве, подвергся DDoS-атаке. Специалисты работают над устранением ее последствий.

++ 20:39 ++

Задержан муниципальный депутат по району Зюзино Александр Замятин, сообщает "ОВД-Инфо". Между тем Илья Яшин анонсировал большой митинг в Москве 3 августа.

++ 20:26 ++

Задержан корреспондент DW. Он предъявил свою аккредитацию, однако полиция назвала ее "филькиной грамотой". Вместе с ним в автозаке находятся более 20 человек. Их везут в ОВД "Лефортово".

"Медиазона" также сообщила о задержании своего корреспондента Александра Горохова, однако спустя несколько минут его отпустили.

Кроме того, задержана независимый и незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Юлия Галямина. По ее словам, она "пыталась организовать проход для тех, кто хочет покинуть площадь".

++ 20:13 ++

В ходе акции протеста в Москве задержаны 779 человек, пишет "ОВД-Инфо".

Между тем от действий сотрудников полиции на Трубной площади пострадали фотограф "Новой газеты" Виктория Одиссонова (ее ударили по лицу) и фотограф Евгений Фельдман, снимавший для интернет-издания "Медуза" (ему разбили нос). По словам Фельдмана, пострадал также фотограф Александр Земляниченко из агентства Associated Press.

++ 19:54 ++

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и директор фонда Иван Жданов задержаны на Трубной площади, пишет "Медиазона".

++ 19:45 ++

Полицейские начали задерживать собравшихся на Трубной площади.

++ 19:40 ++

К Трубной площади, где уже собрались несколько сотен протестующих, продолжают прибывать сотрудники ОМОНа, передает корреспондент DW. Перед демонстрантами выступает кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Кульнев. Пришли кандидаты Юлия Галямина и Иван Жданов. Некоторые из собравшихся призывают к суду над главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.

++ 19:28 ++

Из ОВД "Печатники" задержанных отпускают без составления протоколов, но с обязательством о явке, сообщает Telegram-канал "Апология протеста". Между тем на обыске в московском офисе ФБК удерживают не менее четырех человек, сообщает Любовь Соболь.

++ 19:15 ++

Количество задержанных на акции в Москве увеличилось до 696 человек, пишет "ОВД-Инфо".

Задержание в центре Москвы, 27 июля 2019 года

++ 19:02 ++

Коптевский суд перенес рассмотрения дела Дмитрия Гудкова на 31 июля. Политик намерен присоединиться к протестующим в центре столицы. В свою очередь, Илья Яшин и Любовь Соболь призвали прийти на Трубную площадь около 19.40 мск. Полицейские уже собираются там, сообщает корреспондент DW.

++ 18:53 ++

Хорошевский суд Москвы перенес заседание по делу независимого кандидата на выборах в Мосгордуму Юлии Галяминой на 31 июля. В свою очередь, Мещанский суд отложил рассмотрение дела еще одного кандидата, Ивана Жданова, до 30 июля.

++ 18:34 ++

Муниципального депутата Илью Яшина, задержанного накануне ночью, отпустили на свободу. Рассмотрение его административного дела перенесли на 30 июля, сообщил политик. Он добавил, что направляется на Тверскую.

Между тем судья Хамовнического суда вернул в полицию материалы второго административного дела Любови Соболь из-за нарушений. Она также едет в центр столицы.

++ 18:18 ++

Хамовнический суд Москвы оштрафовал юриста ФБК Любовь Соболь на 30 тысяч рублей.

Между тем председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил о "беспочвенных задержаниях" в ходе акции. По его словам, "придется поговорить с московской полицией и сотрудниками Росгвардии".

++ 18:07 ++

Число задержанных на акции за свободные выборы в Мосгордуму достигло 638 человек. По данным "Медиазоны", в районе Театрального проезда полицейские избивали дубинками протестующих, в том числе лежащих на земле.

++ 17:50 ++

Количество задержанных на московской акции достигло 599 человек, пишет "ОВД-Инфо". В частности, задержан журналист "Новой газеты" Илья Азар.

++ 17:47 ++

Протестующие перекрыли Мясницкую улицу, сообщает "Медиазона". По ее данным, на Петровке кто-то поджег дымовую шашку.

++ 17:40 ++

Хамовнический суд отказывает Любови Соболь во всех ходатайствах. Ее адвокаты заявили судье отвод.

++ 17:36 ++

Число задержанных на акции в Москве выросло до 583 человек, пишет "ОВД-Инфо". При этом из ОВД "Останкинский" задержанных отпускают без составления протоколов, сообщает "Апология протеста".

++ 17:13 ++

В студии "Навальный LIVE" проходит обыск, сообщают ее сотрудники. Кроме того, полицейские находятся в офисе ФБК.

Между тем количество задержанных на акции за свободные выборы в Мосгордуму достигло 561 человека, пишет "ОВД-Инфо".

Главного редактора "Дождя" вызвали на допрос в качестве свидетеля

++ 17:06 ++

Главному редактору телеканала "Дождь" Александре Перепеловой вручили повестку о вызове на допрос "по уголовному делу о Мосгоризбиркоме", пишет руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале. Телеканал уточняет, что ее вызывают в качестве свидетеля.

++ 17:00 ++

Число задержанных достигло 520 человек, сообщает "ОВД-Инфо". Между тем полиция пришла в редакцию телеканала "Дождь".

++ 16:56 ++

Задержанных отпускают без составления протоколов из ОВД "Перово", сообщает "Медиазона". Между тем правозащитный сайт "ОВД-Инфо" опубликовал список случаев полицейского насилия на московской акции. В частности, врачи диагностировали перелом ноги у самого первого задержанного, дизайнера Константина Коновалова, который еще до начала акции совершал утреннюю пробежку.

++ 16:49 ++

На московской акции задержаны 478 человек, пишет "ОВД-Инфо". Константин Янкаускас сообщил, что его избили при задержании.

++ 16:28 ++

Количество задержанных на акции в Москве превысило 430 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

Между тем в Хамовническом суде началось заседание по делу юриста ФБК Любови Соболь.

Задержаны Владимир Милов и Константин Янкаускас

++ 16:22 ++

Задержан Владимир Милов, проводивший эфир в студии "Навальный LIVE". Его доставили в отделение полиции.

Пострадавшую от действий силовиков в Брюсовом переулке - депутата Александру Парушину - увезли на скорой.

++ 16:19 ++

Улица Большая Дмитровка и прилегающие переулки перекрыты Росгвардией, пишет "Медиазона". По ее информации, протестующие перекрыли улицу Петровка.

++ 16:11 ++

Константин Янкаускас задержан, сообщает журналист "Новой газеты" Илья Азар.

Между тем в московской полиции оценили численность участников акции в 3,5 тысячи человек.

++ 16:02 ++

Число задержанных превысило 385 человек, пишет "ОВД Инфо". Полицейские задержали сотрудника Центра по противодействию экстремизму МВД России, однако позднее отпустили.

++ 15:57 ++

Эфир из студии "Навальный LIVE" прерван, сообщает его ведущий, кандидат в депутаты Мосгордумы Владимир Милов.

++ 15:49 ++

В Брюсовом переулке правоохранители пытаются разогнать протестующих. Одной из участниц акции разбили лицо. Ее задержали, однако позднее отпустили. По информации телеканала "Дождь", пострадавшая - ​депутат Совета депутатов округа Хамовники. Сотрудников Росгвардии закидывают пластиковыми бутылками.

++ 15:47 ++

Сотрудники полиции вошли в студию "Навальный LIVE".

Полицейские применяют силу, в том числе к журналистам

++ 15:39 ++

Полицейские применяют силу в отношении участников акции в Брюсовом и Столешниковом переулках. Так, журналистку агентства РБК Елену Шевелеву в жилете "Пресса" ударил сотрудник полиции, пишет "Медиазона". Интернет-издание "Сноб" сообщает, что к одному из фотографов "Известий" применили электрошокер.

++ 15:34 ++

У памятника Юрию Долгорукому собрались около тысячи человек, сообщает "МБХ Медиа". В их числе - независимый кандидат Константин Янкаускас.

Между тем Дмитрия Гудкова везут в Коптевский суд, сообщил сам политик.

++ 15:26 ++

++ 15:20 ++

Количество задержанных превысило 310 человек, пишет "ОВД Инфо". Полиция, в свою очередь, сообщает о 295 задержанных.

Сотрудники Росгвардии перекрыли Газетный переулок. Между тем на подъезде к Москве задержан муниципальный депутат Вадим Коровин, пишет "ОВД-Инфо". По данным правозащитников, депутат ехал на машине, его пересадили в полицейский автомобиль. Кроме того, на Тверской задержан кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев.

Одиночные пикеты на Тверской

++ 15:11 ++

Сотрудники полиции пытаются оттеснить людей от памятника Юрию Долгорукому у столичной мэрии. На Тверской улице проходят одиночные пикеты, пишет "МБХ Медиа". Между тем число задержанных превысило 260 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

++ 14:55 ++

В толпе распылили газ и прорвали оцепление в сторону Охотного ряда, пишет ТАСС. Участники митинга вышли на Тверскую.

++ 14:48 ++

++ 14:43 ++

Количество задержанных превысило 200 человек.

++ 14:40 ++

Дмитрию Гудкову готовятся предъявить третий протокол по статье 20.2 "нарушение порядка проведения митингов". "Третий протокол за полгода = уголовное дело. Этот риск был давно известен и понятен", - написал Гудков в Telegram.

++14:35 ++

Сотрудники Росгвардии применили дубинки на Пушкинской, пишет "МБХ Медиа".

++ 14:31 ++

На митинге присутствует независимый кандидат Константин Янкаускас. Полиция пока его не задержала.

++ 14:27 ++

"ОВД-Инфо": 169 задержанных.

Полицейские пытаются попасть в студию "Навальный LIVE"

++ 14:24 ++

Полиция ломится в студию "Навальный LIVE".

++ 14:21 ++

Корреспондент DW сообщает о давке в Брюсовом переулке, находясь там с другими протестующими, оттесненными полицией с Тверской.

++14:20 ++

Подход к мэрии заблокирован Росгвардией, людей оттесняют от входа. "Периодически скандируют люди "Позор!", периодически кого-то задерживают", - пишет корреспондент DW.

Любовь Соболь задержана и доставлена в Хамовнический суд

++14:18 ++

Любовь Соболь доставили в Хамовнический суд. По ее словам, адвоката к ней не пускают.

++ 14:12 ++

Количество задержанных возросло до 140, пишет правозащитный сайт "ОВД Инфо".

Задержание в центре Москвы, 27 июля 2019 года

++ 14:11 ++

Подходы к мэрии перекрыли, сообщает корреспондент DW.

++ 14:10 ++

Автозак с первыми двадцатью задержанными прибыл в ОВД "Аэропорт", пишет "МБХ Медиа".

++ 14:00 ++

Полиция досматривает рюкзаки и сумки прохожих в прилегающих переулках, сообщает корреспондент DW.

++ 13:55 ++

Полиция по рациям получила приказание "закрывать переулки", пишет "Медиазона".

++ 13:50 ++

Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии. Видео ее задержания опубликовал "Дождь".

++ 13:37 ++

Полиция оттесняет людей от здания мэрии, сообщает "Дождь". Собравшихся разбивают на две части живым щитом.

++ 13:20 ++

Уже более 80 задержанных - полиция забирает всех подряд, пишет "МБХ медиа".

++ 13:15 ++

К часу дня полиция задержала 25 человек.

++ 12:47 ++

Задержана независимый кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина. Накануне в ее офисе прошел обыск.

++ 12:40 ++

Полиция задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Правоохранительные органы остановили его машину в пяти километрах от МКАДа, когда Гудков с женой возвращался в Москву с дачи, указывает сайт "Медуза".

++ 11:00 ++

За несколько часов до начала митинга за свободные выборы у здания московской мэрии полиция задержала директора Фонда борьбы с коррупцией, независимого кандидата на выборах в Мосгордуму Ивана Жданова. Об этом сообщил у себя в Twitter сам Жданов в субботу, 27 июля.

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