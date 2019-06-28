Митинги в Украине: порядка проведения нет, а наказание за его нарушение есть

Поводом для дискуссий в Украине в День Конституции стало решение Ровенского городского суда. В среду, 26 июня, он обнародовал решение в отношение 20-летнего Романа Филюка и 16-летней Дарьи Коцюрубы. Обоих признали виновными в нарушении порядка организации и проведения собраний, митингов и демонстраций и применили минимальную санкцию - объявили предупреждение.

Президенту Зеленскому - импичмент

Месяц назад, через пять дней после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, Филюк и Коцюруба вышли на центральную площадь Ровно с плакатами и требованиями импичмента главы государства. Позже Коцюруба объясняла: вместе с другом они были возмущены первыми назначениями нового президента и тем, что он выступал на русском языке.





Конституция Украины гласит: граждане имеют право собираться мирно и без оружия, проводить митинги и демонстрации

Менее чем через час на митингующих обратили внимание полицейские - обоих отвели в участок, где составили административные протоколы за нарушение установленного порядка проведения митингов. Молодые люди хотя и не были задержаны официально, но провели в полиции около трех часов, испытывая, как они жаловались позже, моральное давление со стороны правоохранителей. В конце концов, даже сам Владимир Зеленский заявил, что в этой ситуации полиция "могла действовать мягче" и призвал МВД не преследовать политических протестующих.

Нарушение есть, а порядка нет

Украинское правозащитное сообщество возмутилось вердиктом Ровенского суда. И дело здесь не в первом громком инциденте с политическими оппонентами Владимира Зеленского, на который обратила внимание широкая общественность. Причина возмущения правозащитников: в Украине хоть и предусмотрены санкции за нарушение порядка организации и проведения митингов, но самого порядка нет. Поэтому и нарушить его нельзя.

"Соответствующая статья кодекса об административных правонарушениях существует еще с 1988 года, тогда в СССР действительно был отдельный порядок, который регламентировал проведение мирных собраний, в частности, предусматривал получение разрешения", - объясняет эксперт Украинской ассоциации мониторов соблюдения прав человека Михаил Каменев. - "С 1996 года (когда появилась Конституция Украины. - Ред.) такой порядок противоречит конституции". Таким образом, применять советские правила в Украине сейчас нельзя.

Митинги - право или обязанность?

39-я статья украинской Конституции гласит: граждане имеют право собираться мирно и без оружия, проводить митинги и демонстрации, о которых заблаговременно извещают органы исполнительной власти или местного самоуправления.

Именно в неуведомлении органов власти, по мнению Ровенского суда, и заключается вина Романа Филюка и Дарьи Коцюрубы. Но правозащитник Михаил Каменев отмечает, что такие сообщения является не обязанностью, а правом граждан. "Оповещение должно быть гарантией, что государство защитит мирное собрание и будет способствовать его проведению. То есть извещать стоит только тогда, когда у организаторов есть в этом потребность", - объясняет он.

С ним соглашается и исполнительный директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук: "Эта правовая коллизия уже была успешно оспорена в Европейском суде по правам человека, который постановил, что привлечение к административной ответственности в таком случае само по себе является нарушением статьи 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод".

Порядок проведения митингов - отменить или оставить?

Соучредитель общественной организации "Правозащитная инициатива" Михаил Лебедь рассказывает: несмотря на решение ЕСПЧ и протесты правозащитников украинские суды до сих пор ежегодно рассматривают по 10-15 дел за нарушение порядка проведения митингов. "В 2010-2013 годах, во времена (экс-президента Украины Виктора. - Ред.) Януковича, таких дел было более сотни в год, сейчас ситуация улучшилась, но взыскания до сих пор есть", - отмечает он.



Правозащитники уже не первый год требуют убрать противоречивые статьи из кодекса об административных правонарушениях. Соответствующий законопроект только в феврале этого года зарегистрировала группа парламентариев во главе с Еленой Сотник (фракция "Самопомощь"). В начале июня профильный комитет Верховной рады рекомендовал инициативу к рассмотрению. Против выступили в Генпрокуратуре Украины, Министерстве юстиции и Нацполиции - там считают, что нужно в конце концов законодательно урегулировать проведение мирных собраний, а не отменять ответственность.

Тем временем мать Дарьи Коцюрубы Наталья Савчук сообщила DW, что уже вместе с дочерью обжаловала приговор. Ее саму ровенская полиция пытается оштрафовать за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери.

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