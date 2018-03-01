Миссия МВФ продолжит работать в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) не намерена сокращать график своей работы в Киеве. "Эксперты МВФ продолжают свои встречи с властью", - сообщили в среду, 22 мая, в Постоянном представительстве МВФ в Украине на запрос агентства "РБК-Украина".

Ранее ряд украинских СМИ опубликовали информацию, что МВФ возвращает миссию в Киеве в Вашингтон и не будет пересматривать программу сотрудничества. Причиной такого решения якобы стал роспуск парламента, объявленный президентом Владимиром Зеленским во время его инаугурации.

В 2018 году Международный валютный фонд и Украина достигли договоренности о новой программе экономических мер, после реализации которой Киеву будут предоставлены кредиты на сумму в 3,9 миллиарда долларов. В рамках соглашения Киев обязался повысить цены на газ для населения.

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