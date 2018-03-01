 Миссия МВФ продолжит работать в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 22.05.2019

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Украина

Миссия МВФ продолжит работать в Украине

Постпредство МВФ в Украине опровергло информацию о досрочном прекращении работы миссии фонда в Киеве. "Эксперты МВФ продолжают свои встречи с властью", - заявили в постпредстве.

Международный валютный фонд (фото из архива)

Международный валютный фонд (фото из архива)

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) не намерена сокращать график своей работы в Киеве. "Эксперты МВФ продолжают свои встречи с властью", - сообщили в среду, 22 мая, в Постоянном представительстве МВФ в Украине на запрос агентства "РБК-Украина".

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Украина уступила требованию МВФ и с ноября повысит цены на газ для потребителей почти на 25 процентов. (19.10.2018)

Ранее ряд украинских СМИ опубликовали информацию, что МВФ возвращает миссию в Киеве в Вашингтон и не будет пересматривать программу сотрудничества. Причиной такого решения якобы стал роспуск парламента, объявленный президентом Владимиром Зеленским во время его инаугурации.

В 2018 году Международный валютный фонд и Украина достигли договоренности о новой программе экономических мер, после реализации которой Киеву будут предоставлены кредиты на сумму в 3,9 миллиарда долларов. В рамках соглашения Киев обязался повысить цены на газ для населения.

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