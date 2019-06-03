Мир великого Гёте: ищите женщину

В этом году исполняется 270 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe) - выдающегося немецкого писателя, мыслителя, философа, ученого-естествоиспытателя, человека универсальных талантов. Самая крупная из множества посвященных ему выставок проходит сейчас в Федеральном выставочном зале Kunsthalle в Бонне.

Самоубийства из-за шедевра

Водить письменную экскурсию по этой выставке, которая называется "Преобразование мира" (причем, имеется в виду как мир вообще, так и мир самого Гёте), - пустое дело. Мы можем лишь коротко рассказать о некоторых ее разделах, соответствующих определенным периодам в жизни Гёте. Мир детства, например, - это дом во Франкфурте-на-Майне, в котором он родился и провел детство и который существует до сих пор. В нем сейчас музей. Дом этот, кстати, стал музеем и местом паломничества еще в середине XIX века, всего через два десятилетия после смерти Гёте: так велика была слава этого необыкновенного человека.

На выставке в Бонне

Отец Гёте был имперским советником, мать, вышедшая за него замуж в семнадцать лет, происходила из очень известной во Франкфурте семьи. Учили Иоганна и его младшую сестру Корнелию, главным образом, дома. У них было восемь репетиторов, занимался с детьми и отец. Гёте знал несколько языков: французский, итальянский, английский, иврит и идиш, и, конечно, классические латынь и греческий. Он играл на фортепьяно и виолончели, много читал. Семейная библиотека насчитывала около двух тысяч томов. Некоторые из этих книг также вошли в боннскую экспозицию.

Учился Гёте на юриста: он пошел по стопам отца. Но с ранней юности писал. В 25 лет всего за четыре недели закончил роман в письмах "Страдания юного Вертера", который принес ему оглушительную славу. "Мир чувств" (так называется соответствующий раздел экспозиции) Вертера точно передавал состояние автора, на чувства которого не ответила Шарлотта Буфф (Charlotte Buff), с которой Гёте познакомился на танцах в городе Вецларе, где проходил адвокатскую практику. Произведение это так сильно потрясло современников, что даже вызвало волну самоубийств из-за несчастной любви.

Страна Лимония

В жизни все, к счастью, было иначе. Отвергнутый Шарлоттой, Гёте вскоре влюбился снова и даже был помолвлен (правда, помолвку потом расторгли), сделал карьеру при дворе веймарского герцога, став его советником с солидным годовым окладом. Он был очень влиятелен и даже находил время для своего хобби: занимался садом и огородом. Сейчас "сад Гёте" разбит на крыше Федерального выставочного зала - правда, конечно, в миниатюрном виде.

Несмотря на все успехи, в сентябре 1786 года Гете буквально сбежал из Веймара в Италию. Он хотел заниматься литературой, да и читатели ждали от него новых шедевров после "Вертера". Кроме того, буксовали политические реформы, которые Гёте хотел провести в Веймаре. Ну, и не обошлось без женщины: Гёте все больше тяготился своим романом с замужней придворной дамой Шарлоттой фон Штайн (Charlotte von Stein). Будучи человеком известным, автором европейского бестселлера, он отправился в Италию инкогнито.

Верона, Венеция, Рим, Неаполь, Флоренция, Сиена, Парма, Милан совершенно очаровали его. Он провел в Италии около двух лет, очень плодотворных не только для его собственного творчества, но и для множества живших после него художников и поэтов. Образ Италии, "итальянский идеал", созданный Гёте, оказал на очень многих их них колоссальное влияние, что прекрасно иллюстрируют, в частности, работы этих художников, включенные в экспозицию.

Кроме того, достаточно вспомнить хоты бы крылатую строчку Гёте о "крае, где цветут лимоны" ("das Land, wo die Zitronen blühn"), которая в русском варианте превратилась в "страну Лимонию": так с горькой иронией в России стали называть Колыму, Сибирь и прочие лагерные края.

Жена любвеобильного классика

Можно много еще говорить о мирах Иоганна Вольфганга фон Гёте, о его "Западно-восточном диване", о "Фаусте", который переводился на другие языке чаще, чем какое-либо другое произведение немецкой литературы, о его теории цвета, которая вдохновляла много позже таких модернистов, как Пит Мондриан, Пауль Клее, Сай Твомбли и Энди Уорхол (чьи работы также представлены на выставке).

Гёте в 79-летнем возрасте. Портрет Йозефа Карла Штилера (фрагмент)

Но хотелось бы сказать еще об одной женщине, сыгравшей очень важную роль в жизни Гёте. Вообще женщин в его жизни было много, даже очень много. В страстной любви он черпал вдохновение. Одна из его пассий стала прообразом героини романа, другим он посвящал стихотворения - в том числе, например, 18-летней Ульрике фон Левецов (Ulrike von Levetzow), в которую влюбился в возрасте 73 лет. Но почти тридцать лет любвеобильный классик все-таки прожил вместе с одной-единственной женщиной - Кристианой Вульпиус (Johanna Christiana Vulpius), "девушкой из народа", как ее называли. Многие современники считали ее некрасивой, при веймарском дворе издевались над ее "неотесанностью", но, по словам самого Гёте, Кристиана обладала "счастливым талантом быть естественной".

Умирала Кристиана Вульпиус в страшных мучениях, от обострения почечной болезни. Гёте был ипохондриком, боялся чужих страданий, редко заходил к жене и в эти дни в другом крыле дома работал над "Западно-восточным диваном", который посвятил своей очередной возлюбленной. Но когда Кристиана умерла, записал в своем дневнике: "Пустота и смертельная тишина во мне и вокруг меня". Ох, уж эти мужчины!..

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