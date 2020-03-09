 Мировые рынки акций обрушились из-за коронавируса | Экономические новости из Германии | DW | 12.03.2020

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Экономика

Мировые рынки акций обрушились из-за коронавируса

Немецкий индекс DAX снизился более чем на 10 процентов. Европейский Центробанк облегчит выдачу кредитов малым и средним предприятиям и увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро.

На немецкой фондовой бирже

Пандемия нового коронавируса SARS-CoV-2 усиливает панику на мировых рынках акций. Во Франкфурте-на-Майне индекс DAX во вторую половину дня в четверг, 12 марта, обвалился более чем на 10 процентов до 9347,78 пункта, на фондовых биржах в Париже и Мадриде курсы снизились примерно в том же объеме. В Милане фондовая биржа рухнула почти на 17 процентов.

Только в первую половину дня DAX впервые с 2016 года опустился ниже отметки в 10 тысяч пунктов. В результате с начала года DAX обвалился уже почти на 30 процентов. Сильные падения курсов зафиксированы и в США. Индекс S&P 500 после открытия торгов упал на 7 процентов, после чего торги были автоматически приостановлены на 15 минут.

Вкладчики на фоне разрастающейся пандемии коронавируса ожидают ясных сигналов от Европейского Центробанка (ЕЦБ). В четверг ЕЦБ объявил о намерении облегчить выдачу кредитов малым и средним предприятиям и временно увеличить программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца текущего года.

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  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

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    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии

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  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

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    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных короновирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае короновирусной инфекцией заболели более 80,9 тыс. человек, умерли 3,1 тысячи.

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    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

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    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий, на рынке вакцина может появиться не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


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