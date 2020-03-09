Мировые биржевые индексы рухнули вслед за ценами на нефть

После мощного обвала цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса и провала переговоров ОПЕК+ рухнули важнейшие биржевые индексы целого ряда стран. Сразу после открытия Франкфуртской биржи в понедельник, 9 марта, главный немецкий индекс DAX упал на 7,4 процента до 10 690,08 пункта. При этом снизились котировки акций всех 30 входящих в DAX концернов. В частности, ценные бумаги Deutsche Bank и Adidas потеряли в самом начале торгов более 12 процентов.

Важнейший индекс Лондонской биржи FTSE 100, отражающий показатели 100 крупнейших британских компаний, потерял после начала торгов 8,8 процента, опустившись до 5897 пунктов. Главный индекс Парижской фондовой биржи CAC-40, включающий котировки 40 ведущих концернов Франции, снизился после открытия торгов на 6,4 процента до 4809,68 пункта.

Ранее в тот же день произошел обвал азиатских фондовых рынков. В частности, важнейший индекс Токийской биржи Nikkei, учитывающий 225 ведущих показателей, снизился более чем на 1000 пунктов, упав ниже показателя в 20 000 пунктов. К концу биржевого дня значение Nikkei составило 19 698,76 пункта, что на 5,07 процентов ниже, чем показатель предыдущего дня торгов. Китайский Shanghai Composite Index потерял 3,01 процента, снизившись до 2943,29 пункта.

Провал переговоров ОПЕК+ и обвал цен на нефть

Между тем цены на нефть потерпели наиболее сильный обвал со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Через несколько часов после начала биржевых торгов в Азии котировки рухнули примерно на 30 процентов. Цена нефти марки Brent составила 32,83 доллара за баррель, что на 12,44 доллара ниже, чем в конце прошлого биржевого дня 6 марта. Цена американской марки нефти WTI снизилась на 12,44 доллара до 28,84 доллара.

Существенно снизились и котировки валют стран - экспортеров нефти. В частности, норвежская крона упала на 3 процента, российский рубль на 4 процента - до минимума за почти четыре года, отмечает Reuters. По данным Bloomberg, курс доллара к рублю на международном валютном рынке вырос до 72 рублей, евро подорожал до 82 рублей. В связи с выходным днем в России торги на Московской бирже возобновятся 10 марта.

Обвал цен на нефть произошел после краха переговоров ОПЕК+ 6 марта в Вене. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) предложила 14 странам, входящим в объединение, во втором квартале 2020 года сократить ежедневную добычу нефти на 1 миллион баррелей, а 10 партнерам организации, в том числе России, - взять на себя еще 500 тысяч баррелей. РФ отказалась от предложения, объясняемого необходимостью удержать цены на нефть от дальнейшего снижения на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 и опасений, связанных с возможностью нового экономического кризиса.

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