 Мировое сообщество собрало почти 9 млрд долларов на вакцины | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.06.2020

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Мир

Мировое сообщество собрало почти 9 млрд долларов на вакцины

На виртуальной конференции доноров собрано даже больше средств, чем предполагалось. На собранные средства планируется привить 300 млн детей в бедных странах от опасных для жизни заболеваний.

Вакцинация детей в Африке

Мировое сообщество обещало выделить в общей сложности 8,8 млрд долларов на программы, призванные сделать вакцины от опасных для жизни заболеваний доступными во всем мире. Главы государств и правительств в ходе виртуальной конференции доноров для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) в четверг, 4 июня, подчеркнули, что инфекционные заболевания не знают границ и потому необходимы солидарность и совместные усилия.

На собранные в ходе виртуального саммита Global Vaccine Summit 2020 средства в ближайшие пять лет планируется провести вакцинации в развивающихся странах против таких заболеваний, как корь, менингит, туберкулез, полиомиелит и столбняк. Участникам форума удалось собрать даже больше денег, чем планировалось: в GAVI надеялись на сумму в размере 7,4 млрд долларов. На собранные средства планируется до 2025 года привить еще 300 млн детей в бедных странах от опасных для жизни заболеваний.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в завершение саммита констатировал, что совместными усилиями можно победить болезни. Великобритания – одна из крупнейших доноров GAVI. Она обещала выделить этому альянсу около 1,83 млрд долларов.

Путин отказался от участия в форуме

Президент России Владимир Путин, несмотря на приглашение со стороны Джонсона, не принял участия в саммите Global Vaccine Summit 2020. "На высшем уровне участие не предусмотрено", - заявил 3 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков выразил мнение, что в данном случае нужно обращаться в Минздрав России как в специализированное ведомство.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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