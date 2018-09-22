Мирный атом Лукашенко нервирует балтийских соседей Беларуси

"Место странное, среди лесов и болот. Как известно, чем больше расстояние, чем выше убытки от передачи электроэнергии. А крупные потребители электроэнергии находятся в другой части Беларуси - в восточной. Рядом только Вильнюс, рукой подать и до латвийского Даугавпилса", - политический комментатор Рамунас Богданас - один из немногих литовских журналистов, которому удалось побывать на строящейся БелАЭС.

Ядерная независимость для Лукашенко

О строительстве первой белорусской атомной электростанции Москва и Минск договорились в 2011 году, а подготовка котлована под первый реактор началась в феврале 2013 года - с символической бутылки шампанского, которую тогдашний глава "Росатома" Сергей Кириенко разбил о ковш экскаватора. С тех пор литовцы пристально наблюдают за стройплощадкой, которая в ясную погоду видна с вильнюсской телебашни: от столицы Литвы до БелАЭС меньше полусотни километров.

Сергей Кириенко

Близость к литовской границе и определила столь странный выбор места. Для "Росатома" станция под Островцом должна заменить два замороженных проекта - Балтийской АЭС в Калининградской области и Игналинской АЭС в Литве (остановлена в 2009 году), в перезапуске которой российская компания надеялась принять деятельное участие.

"Лукашенко может сколько угодно говорить о том, что БелАЭС нужна для энергетической независимости Минска от Москвы. Но и то, что это проект "Росатома", и то, что Беларуси придется еще 25 лет выплачивать России долг за АЭС размером в 10 млрд долларов США, свидетельствует, что причины тут совсем другие, - объясняет профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Раймундас Лопата. - Очевидно, что, с одной стороны, Островец удобен для продажи электроэнергии на рынок ЕС, а с другой - это самое подходящее место. Ведь здесь почти рукой подать до Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) под Каунасом". Именно на нее рассчитывают Минск и Москва как на обязательную резервную мощность в случае аварийной (или, как принято говорить у чиновников, нештатной) ситуации на БелАЭС.

Риски от БелАЭС и их оценки

В том, что риск такой ситуации велик, в Литве не сомневаются. Ссылаясь на независимые источники и расследования белорусских журналистов, литовская пресса все последние годы регулярно пишет о ненадлежащем качестве строительства АЭС, об отсутствии необходимых лицензий и сертификатов у подрядных организаций, плохих условиях содержания рабочих и воровстве материалов, а также о регулярных и тревожных инцидентах - от падения с 4-х метровой высоты (во время переноса на другое место) металлического корпуса будущего первого реактора до полного выгорания электрощитовой во время испытаний аварийной системы защиты реактора.

На учениях в Литве уже отрабатывали действия на случай возможной аварии на АЭС в Островце

При этом белорусские власти и "Росатом" неохотно признают подобные факты, хотя и вынуждены были пойти на замену упавшего корпуса реактора. Такая сдержанность Минска и Москвы лишь усиливает нервозность соседей. При этом у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет технических претензий к БелАЭС в Островце. Такой вывод эксперты агентства сделали по итогам их миссии, которая с 24 февраля по 4 марта по приглашению Минска занималась комплексной оценкой национальной ядерной энергетической инфраструктуры Беларуси.

Росатом и деньги Кремля

В Вильнюсе опасаются не только "ядерной бомбы замедленного действия" у границы Литвы, но того, что за нее несет ответственность, с одной стороны, находящийся в кризисе режим Лукашенко, а с другой - российский монополист в сфере атомной энергетики.

"Везде, куда приходит "Росатом", за ним следуют коррупция и грязные деньги Кремля, - указал в беседе с DW политолог Мариус Лауринавичус, один из главных литовских экспертов по российскому гибридному влиянию в ЕС. - Если какие-то из государств Евросоюза станут закупать электроэнергию из Островца, то коррупционные риски немедленно возрастут. Это - наравне с экологической угрозой - не может не беспокоить Литву".

В Литве БелАЭС считают угрозой национальной безопасности

Строительство Островецкой АЭС в странах Балтии также воспринимается в качестве попытки режима Путина удержать бывшие советские республики в единой системе БРЭЛЛ (объединяющей Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву), восходящей к советским временам, и не позволить странам Балтии присоединиться к континентальной европейской системе. Именно Вильнюс предпринимает активные шаги в этом направлении.

В 2017 году Сейм Литвы принял постановление о невозможности покупки электроэнергии с БелАЭС и запрете для нее использования в качестве резерва ГАЭС под Каунасом. В 2019 году Литве удалось уговорить Латвию и Эстонию не покупать дешевую электроэнергию у Минска и Москвы после 2025 года - было подписано соответствующее трехстороннее соглашение. Однако Латвия заявляет о заинтересованности в поставках электроэнергии с АЭС в Островце. Вильнюсу и Таллинну пока не удалось убедить Ригу отказаться от этой идеи.

Латвия пойдет своей дорогой?

"Здесь возобладала точка зрения, что сохранение взаимодействия и диалога с Минском предпочтительнее изоляции и политической конфронтации, - напоминает в интервью DW политолог и преподаватель Латвийского университета Андис Кудорс. - Конечно, в том, что касается Беларуси, Латвия солидарна с ЕС в стратегических вопросах и по теме ценностей. Но не стоит забывать, что белорусский транзит составляет около 20 процентов всего транзита через Латвию. Беларусь находится во второй двадцатке торговых партнеров Латвии. Это не критический, но важный элемент экономической политики Риги".

По мнению Кудорса, дальнейшая судьба БелАЭС во многом будет зависеть от результатов президентских выборов в Беларуси, которые пройдут 9 августа. Возможно, именно поэтому загрузка ядерного топлива и физический запуск атомной станции (энергетический запланирован ближе к концу года), который по техническим причинам откладывался уже много раз, в итоге был назначен именно на выборный период - чтобы продемонстрировать еще одно достижение президента Лукашенко, сегодня резко теряющего популярность.

Смотрите также:

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Стройка века По объемам строительства новый безопасный саркофаг можно сравнить с обычной спортивной ареной. Но по уровню инженерных разработок этому объекту нет равных. В проекте участвовали ведущие международные эксперты из самых разных отраслей.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Размеры арки Высота арки после завершения строительства составит 108 метров. Это в два раза выше, чем на фото. Саркофаг можно было бы сделать значительно меньше по размерам и дешевле по стоимости. Но эксперты перестраховались: если внутри обрушатся фрагменты старого "укрытия", они не должны повредить новый саркофаг.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Две секции Осенью 2013 года будет достроена первая секция конфайнмента. С помощью реек, на которых держится конструкция, ее подвинут ближе к разрушенному четвертому реактору ЧАЭС. Осенью 2015 года вторую секцию присоединят к первой и возведут над старым саркофагом.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Подкрановые балки Под верхушкой арки уже смонтированы подкрановые балки. На них будет установлена система кранов, с помощью которых разберут конструкцию старого "укрытия". А в далекой перспективе из разрушенного реактора с помощью этих кранов будут изымать остатки ядерного топлива и радиоактивные осколки.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Особый режим эксплуатации Арка рассчитана на 100 лет. Но срок эксплуатации лучших антикоррозионных покрытий не превышает 15 лет. Чтобы металлические конструкции не подверглись коррозии, необходимо поддерживать в среде между арками влажность ниже 40 процентов. Воздух между двумя слоями обшивки конфайнмента находится под давлением, чтобы радиоактивная пыль не попадала наружу.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Труба мешает Старая вентиляционная труба (слева) находится в аварийном состоянии. Кроме того, после достройки саркофага она мешала бы поставить арку над четвертым реактором. Поэтому старую трубу в конце 2013 года демонтируют. Возле нее уже установлена труба пониже.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС "Вавилонское" строительство В строительных работах, включая смежное производство, задействованы почти две тысячи человек. Здесь работают эксперты и строительные бригады из нескольких десятков стран.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Мозговой центр В обычном строительном вагончике работают специалисты из Нидерландов. На них возложена ответственная работа - поднятие арки. Каждую секцию строят в четыре этапа. Конструкции массой в тысячи тонн поднимают с помощью 40 тросовых гидравлических домкратов. Они размещены на десяти подъемных 45-метровых башнях.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Обшивка из Германии Сверхпрочную обшивку из нержавеющей стали для арки производят по технологии и на оборудовании немецкой фирмы Kalzip. Специалисты из Германии обычно разрабатывают крыши для масштабных нестандартных сооружений, прежде всего, спортивных арен. Проект для ЧАЭС инженеры из Кобленца называют самым интересным.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Бетонный завод Непосредственно возле разрушенного четвертого энергоблока ведутся исключительно монтажные работы. Производство стальных конструкций, алюминиевой обшивки и бетона вынесли за пределы зоны повышенного радиационного загрязнения.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Особая стройплощадка Для безопасной работы вблизи разрушенного реактора ЧАЭС пришлось удалить 55 тысяч кубических метров загрязненной почвы и отходов. Но от выбросов радиации не застрахован никто. Поэтому у каждого есть респиратор.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Опасная пыль Особая опасность летом - пыль. В ней могут содержаться радиоактивные частицы. Чтобы уменьшить риск, монтажную площадку в сухую погоду регулярно поливают.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Радиационный контроль На выходе с территории ЧАЭС все рабочие должны пройти радиационный контроль. Максимальная доза облучения для строителей, работающих в наиболее загрязненной зоне возле объекта "укрытие", составляет 100 микрозиверт в день (или 14 000 в год). Это в 350 раз больше, чем получает в среднем житель, проживающий рядом с АЭС. Автор: Евгений Тейзе, Мария Рюттингер

