 Минюст США обвинил экс-сотрудников Twitter в шпионаже в пользу Эр-Рияда | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.11.2019

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Мир

Минюст США обвинил экс-сотрудников Twitter в шпионаже в пользу Эр-Рияда

Двое экс-сотрудников компании собирали личные данные тысяч пользователей, включая критиков Эр-Рияда, для властей Саудовской Аравии. Один из обвиняемых арестован. Twitter поблагодарил Минюст США и ФБР.

Логотип Twitter на экране смартфона

Министерство юстиции США обвинило двух бывших сотрудников компании Twitter в шпионаже в пользу Саудовской Аравии. Один из обвиняемых - гражданин Соединенных Штатов, второй - подданный королевства, сообщают ряд американских СМИ в среду, 6 ноября. "Мы не позволим американским компаниям или технологиям стать инструментами иностранных репрессий в нарушение законодательства Соединенных Штатов", - заявил юрист Дэвид Эндерсон, представляющий интересы Минюста.

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По версии ведомства, злоумышленники пользовались своим служебным положением, чтобы собрать личные данные пользователей для властей Саудовской Аравии. Речь идет о получении информации о более чем 6 тысячах аккаунтов Twitter, в том числе - о пользователях, критикующих официальный Эр-Рияд. Предполагаемые шпионы проявляли наибольшую активность в 2015 году, утверждает обвинение.

Посредником между саудовской стороной и сотрудниками Twitter выступал еще один подданный королевства, которого также обвинили в шпионаже. Американец был арестован 5 ноября, остальные обвиняемые предположительно находятся в Саудовской Аравии, пишет газета The Washington Post.

Представители компании поблагодарили Минюст и Федеральное бюро расследований США за их работу. "Мы понимаем невероятные риски, с которыми сталкиваются те, кто использует Twitter, чтобы распространять свои взгляды, и стремится заставить власти нести ответственность за свои действия", - подчеркнули в компании.

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