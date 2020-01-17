Минюст РФ проводит проверку НКО "Открытый Петербург"

Главное управление министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу проводит внеплановую проверку общественной организации "Открытый Петербург" по подозрению в иностранном финансировании. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил председатель "Открытого Петербурга" Андрей Пивоваров на своей странице в Facebook.

Он также выразил уверенность, что соответствующее заявление поступило от главы РИА "Федеральное агентство новостей" (ФАН) Евгения Зубарева. РИА ФАН входит в медиа-холдинг "Патриот", главой попечительского совета которого является бизнесмен Евгений Пригожин. "Донос, а иначе не назвать, на меня написал руководитель пригожинского "Федерального агентства новостей". Вновь обвинения, что мы - "иностранные агенты". Ничего нового и смертельного, но весь день вынужден готовить кипу бумаг, чтобы доказать, что не верблюд", - сообщил Пивоваров далее.

Пивоваров настаивает на отсутствии иностранного финансирования

Одновременно активист подчеркнул, что "Открытый Петербург" является независимой организацией, которую он и его коллеги учредили в 2017 году. "Конечно, никакого иностранного финансирования, как утверждают авторы доноса, у нас не было и быть не могло", - добавил Пивоваров.

В комментариях он также указал, что НКО зарегистрировано у него дома, поэтому проверка происходит именно там. В интервью "МБХ Медиа" Пивоваров также предположил, что данные действия связаны с мероприятием, которое "Открытый Петербург" провел совместно с европейскими муниципальными депутатами.

"МБХ Медиа" со ссылкой на имеющееся в его распоряжении уведомление Минюста отмечает, что проверка будет проходить с 17 февраля до 17 марта и должна установить, является ли НКО "иностранным агентом".

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