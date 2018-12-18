Минюст РФ проведет проверку движения "За права человека" Льва Пономарева

В движении "За права человека", которое возглавляет Лев Пономарев, министерство юстиции РФ проведет внеплановую проверку. Сообщение об этом пришло по электронной почте во вторник, 18 декабря, сообщила представитель организации Ирина Яценко. До 14 января движение должно собрать и предоставить чиновникам несколько десятков видов документов, в том числе касающихся финансовых операций за три года, штатного расписания движения и грантовых проектов.

"В случае непредставления, несвоевременного представления или представления в неполном объеме документов, указанных в распоряжении, Минюстом будет составлен протокол об административном правонарушении", - говорится в уведомлении ведомства.

Пономарев, отбывающий административный арест, прокомментировал это решение властей, а также дискуссию правозащитников с президентом Путиным на заседании Совета по правам человека по поводу его ареста. Путин, если судить по его ответам, "был на стороне действий власти, либо иногда проявлял некоторую нерешительность", считает Пономарев.

Пономарев прокомментировал фразу Путина "Хотите, чтобы было как в Париже"

"Внеплановую проверку Минюстом ООД "За права человека" рассматриваю именно как меру, которая должна снять эту нерешительность в словах президента. Результат этой проверки, боюсь, предсказуем", - заявил правозащитник, его комментарий опубликован во вторник в блоге на сайте "Эха Москвы". По мнению Пономарева, слова президента "Хотите, чтобы было как в Париже?" определят ближайшую повестку дня взаимодействия Кремля с гражданским обществом.

Тверской районный суд Москвы 5 декабря приговорил 77-летнего Пономарева к 25 суткам административного ареста за пост в Facebook. После того как московские власти отказали в согласовании небольшой несанкционированной акции 28 октября на Лубянской площади в Москве в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", Лев Пономарев написал в Facebook: "Я в воскресенье к 14.00 приду на Лубянскую площадь, если не задержат по дороге. Я никого не зову, но граждане, которые знают про это акцию, сами будут решать, что им делать". Позже Мосгорсуд снизил срок ареста Пономареву до 16 суток.

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