Минюст РФ подал иск о ликвидации движения "За права человека"

Российское министерство юстиции подало в Верховный суд заявление о ликвидации правозащитного движения "За права человека" за неоднократные, по мнению министерства, нарушений законодательства. О получении копии искового заявления во вторник, 15 октября, сообщили в движении, которым руководит Лев Пономарев. Судебное заседание назначено на 14 ноября, ожидается, что оно пройдет в открытом режиме. В штабе движения заявили, что будут "активно и публично отстаивать свою позицию в Верховном суде РФ" и не исключили дальнейшего обращения в Европейский суд по правам человека. "При любом исходе актив сотрудников и волонтеров, а также эксперты и журналисты движения "За права человека" найдут возможность продолжить свою деятельность по защите прав и законных интересов граждан России", - говорится в заявлении движения.

Одна из главных претензий Минюста - несоответствие устава движения, принятого на последнем съезде в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, вступившими в силу незадолго до проведения съезда. В движении подчеркнули, что тогда министерство успешно зарегистрировало устав. "Это несоответствие было обнаружено Минюстом спустя 4 года, во время проведения внеплановой проверки. Движение направило в Минюст письмо с предложением дождаться проведения съезда осенью этого года, на котором необходимые поправки в устав будут внесены, однако это письмо осталось без ответа", - пояснили в движении. Кроме того, поводом для ликвидации стали неоднократные штрафы от Роскомнадзора в связи с признанием движения "иностранным агентом". Общая сумма штрафов составляет 1 900 000 рублей, при этом большая их часть, как утверждают в движении, была обжалована и в законную силу не вступила.

В Совете при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) надеются, что движение "За права человека" сохранится, а претензии Минюста будут сняты. "Мы еще не видели искового заявления Минюста, нам надо его изучить, проанализировать, после чего мы сможем сформировать свою позицию. Могу выразить только надежду на то, что одно из старейших правозащитных движений нашей страны сохранится", - заявил глава СПЧ Михаил Федотов. Он отметил, что надежда базируется на опыте рассмотрения подобных исков. "Есть немало примеров, когда... суд предоставлял организации время для внесения изменений в свой устав и приведения в порядок других документов. После чего претензии снимались, и отлично продолжала работать организация", - заметил Федотов.

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