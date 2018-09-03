Минюст РФ намерен контролироватьть иностранные программы борьбы с ВИЧ

Министерство юстиции РФ предлагает запретить НКО с иностранным участием бороться с ВИЧ без разрешения российских властей. В противном случае НКО закроют.
Министерство юстиции России предложило ужесточить контроль за иностранными программами борьбы с распространением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Оно намерено обязать некоммерческие организации (НКО) с иностранным участием согласовывать с властями программы профилактики ВИЧ-инфекции, полностью или частично финансируемые из-за рубежа. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 3 сентября.
В течение 30 дней со дня поступления заявки российские административные органы будут рассматривать предложение НКО, после чего письменно уведомлять либо о согласии на профилактику борьбы с ВИЧ, либо о мотивированном запрете осуществления в России такой программы. Если после запрета организация продолжит работать, ее, в соответствии с инициативой Минюста, могут ликвидировать.
Число инфицированных продолжает расти
За 2017 год, согласно данным Минздрава, в Москве по сравнению с 2016-м на20,4 процента - с 2400 до 2900 случаев - увеличилось число новых инфицированных ВИЧ. В Центральном научно-исследовательском институте организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ считают, однако, что рост в большинстве случаев связан только с расширением охвата обследованием населения.
По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, общее число зарегистрированных россиян с ВИЧ в 2017 году превысило 1,22 млн человек (живых и умерших). В конце 2017 года в России проживало более 944 тыс. человек с ВИЧ. Руководитель центра Вадим Покровский считает, что за 2017 год количество новых зарегистрированных случаев заболевания ВИЧ-инфекцией в России составило не менее 100 тысяч.
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