 Минюст РФ намерен контролироватьть иностранные программы борьбы с ВИЧ | Новости из Германии о России | DW | 04.09.2018

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Россия

Минюст РФ намерен контролироватьть иностранные программы борьбы с ВИЧ

Министерство юстиции РФ предлагает запретить НКО с иностранным участием бороться с ВИЧ без разрешения российских властей. В противном случае НКО закроют.

Количество ВИЧ-инфицированных в России

Количество ВИЧ-инфицированных в России

Министерство юстиции России предложило ужесточить контроль за иностранными программами борьбы с распространением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Оно намерено обязать некоммерческие организации (НКО) с иностранным участием согласовывать с властями программы профилактики ВИЧ-инфекции, полностью или частично финансируемые из-за рубежа. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 3 сентября.

Контекст

Число заболевших ВИЧ/СПИДом в ФРГ снижается. Но порой инфицированными оказываются дети. Почему это проиcходит и как им помогают в клинике Дюссельдорфа, рассказала врач Дженнифер Нойберт. (17.01.2018)

Число новых случаев ВИЧ-инфекции в Москве в 2017 году увеличилось на 20 процентов, сообщает Минздрав РФ. Это обусловлено недостаточной профилактикой, считает глава центра по борьбе со СПИДом. (13.07.2018)

В течение 30 дней со дня поступления заявки российские административные органы будут рассматривать предложение НКО, после чего письменно уведомлять либо о согласии на профилактику борьбы с ВИЧ, либо о мотивированном запрете осуществления в России такой программы. Если после запрета организация продолжит работать, ее, в соответствии с инициативой Минюста, могут ликвидировать.

Число инфицированных продолжает расти

За 2017 год, согласно данным Минздрава, в Москве по сравнению с 2016-м на20,4 процента - с  2400 до 2900 случаев - увеличилось число новых инфицированных ВИЧ. В Центральном научно-исследовательском институте организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ считают, однако, что рост в большинстве случаев связан только с расширением охвата обследованием населения.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, общее число зарегистрированных россиян с ВИЧ в 2017 году превысило 1,22 млн человек  (живых и умерших). В конце 2017 года в России проживало более 944 тыс. человек с ВИЧ. Руководитель центра Вадим Покровский считает, что за 2017 год количество новых зарегистрированных случаев заболевания ВИЧ-инфекцией в России составило не менее 100 тысяч.

Смотритетакже:

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    Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

    2,5 миллиона новых случаев заражения за год

    В 2015 году число новых случаев заражения ВИЧ в мире составило почти 2,5 миллиона, говорится в ежегодном исследовании Global Burden of Disease (GBD), опубликованном в авторитетном британском медицинском журнале The Lancet. В России количество ВИЧ-инфицированных за год выросло на 57 тысяч. В стране самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Европе, говорится в исследовании.

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    Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

    Расхождение в цифрах

    В мире живет более 38 млн человек с диагнозом ВИЧ, подсчитали исследователи. В России, согласно GBD, этот показатель сравним с уровнем ряда африканских стран и составляет 607 тысяч человек. Однако согласно официальной статистике число ВИЧ-инфицированных в стране гораздо больше. По данным Федерального центра СПИД, в январе 2016 года в России был официально зарегистрирован 1 млн ВИЧ-инфицированных.

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    Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

    Тысячекратный рост

    То есть с начала 1990-х годов количество ВИЧ-инфицированных в стране выросло более чем в тысячу раз. В 1994 году их число составляло 887 человек, а в конце 2014-го - уже почти 940 тысяч, свидетельствуют данные Федерального центра СПИД. Более половины россиян, 57 процентов, заражаются ВИЧ при употреблении наркотиков, еще около 40 процентов - при гетеросексуальных половых контактах.

    Автор: Ирина Филатова


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Любовь вне закона: как бороться с гомофобией в России?

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Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

В пятницу, 22 июля, в Дурбане завершается 21-я Международная конференция по ВИЧ/СПИДу. Сколько ВИЧ-инфицированных в России и мире и как их число изменилось за 20 лет - в инфографике DW. (22.07.2016)  

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