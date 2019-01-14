 Минюст начал проверку движения ″За права человека″ Льва Пономарева | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 14.01.2019

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Россия

Минюст начал проверку движения "За права человека" Льва Пономарева

После запроса Генпрокуратуры Минюст инициировал внеплановую проверку общественных движений "За права человека" и "Горячая линия", а также Фонда защиты прав заключенных Льва Пономарева.

Правозащитник Лев Пономарев в сопровождении полицейского (фото из архива)

Правозащитник Лев Пономарев (фото из архива)

После соответствующего запроса Генпрокуратуры министерство юстиции РФ начало в понедельник, 14 января, внеплановую проверку движения "За права человека", возглавляемого Львом Пономаревым.

"В период с 14 января по 8 февраля 2019 года министерством юстиции на основании требования генеральной прокуратуры от 7 декабря 2018 года будет проводиться внеплановая документарная проверка Общероссийского общественного движения защиты прав человека "За права человека", - цитирует пресс-службу министерства юстиции РФ информационное агентство "Интерфакс". 

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С момента получения уведомления о проверке организация обязана в течение десяти рабочих дней направить в орган государственного контроля все необходимые документы, поясняется в сообщении.

По информации представителя движения "За права человека" Ирины Яценко, соответствующий запрос Минюста был получен по электронной почте 18 декабря 2018 года.

Непредоставление документов как административное правонарушение

Среди сведений, которые организация должна предоставить Минюсту до 14 января, - документы, касающиеся финансовых операций за последние три года, штатного расписания движения и грантовых проектов.

"В случае непредставления, несвоевременного представления или представления в неполном объеме документов, указанных в распоряжении, Минюстом будет составлен протокол об административном правонарушении", - было указано в уведомлении.

Кроме движения "За права человека", Минюст собирается провести также проверку двух других правозащитных организаций, возглавляемых Львом Пономаревым, а именно: "Горячей линии" и Фонда защиты прав заключенных.

При плановой проверке движения "За права человека" нарушений не было обнаружено

По словам Пономарева, документы по всем трем организациям удастся сдать в срок. "В сроки мы укладываемся, но они фактически сорвали работу моей организации на несколько дней. Уверен, надо будет довозить документы, но все успеем, сдадим, если что", - заявил правозащитник агентству "Интерфакс".

Как отметил Пономарев, недавно Минюст уже проводил плановую проверку всех трех организаций, которая не выявила никаких нарушений. Нынешняя проверка является внеплановой.

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    Автор: Елена Барышева


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