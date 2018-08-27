 Минэкономики хочет поделить Россию на 14 макрорегионов | Новости из Германии о России | DW | 27.08.2018

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Россия

Минэкономики хочет поделить Россию на 14 макрорегионов

Министерство экономики предлагает "назначить" 35-40 центров экономического роста. К 2035 году они должны будут обеспечивать более половины роста всей экономики РФ.

Рубль

Министерство экономики России хочет поделить страну на 14 макрорегионов для "раскрытия социально-экономического потенциала территорий" за счет экономической специализации регионов. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщает газета "Коммерсант".

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Министерство предлагает "назначить" 35-40 центров экономического роста, которые должны будут к 2035 году обеспечивать до 65 процента роста всей экономики России. До сих пор выделялись  два макрорегиона - Дальний Восток и Северный Кавказ. Минэкономики предлагает добавить к ним еще 12 - Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Сергей Меняйло с предложениями не согласен

Макрорегионы выделяются по соседскому положению и кооперации субъектов, в каждом из них должен быть хотя бы один крупный центр экономического роста, а также объекты инфраструктуры для связанности территорий и выхода к международным рынкам.

С предложениями министерства не согласен полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. По его мнению, такое разделение нарушит уже существующие экономические связи. Он предлагает создать единый сибирский макрорегион из 12 субъектов РФ.

Министерство внесет свои предложения, оформленные в доработанной "Стратегии пространственного развитии", в белый дом в сентябре. Ожидается, что стратегию утвердят в ноябре.

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    Автор: Евлалия Самедова


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